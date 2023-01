Ugradnja električnog pogona

Želite li si priuštiti električni automobil za vožnju gradom, a novi modeli su vam iznad platnog razreda? Rješenje je moguće naći i u obliku domaćeg kita za pretvaranje postojećih gradskih automobila u električne

Novih automobila na tržištu baš i nema u izobilju, vremena čekanja su ogromna, a i rabljenima su cijene nikad više. Oni koji bi sada htjeli obnoviti vozni park tako su dovedeni u nepovoljnu situaciju, no tu ne mora biti kraj priče – sve jednostavnije i, što je važnije, jeftinije, postaje pretvoriti postojeći automobil iz pogona na fosilna goriva u onaj električni. Imate li sklonost uradi sam pristupu, ili se dogovorite s kakvim spretnim mehaničarem, sve to možete danas napraviti i sami, prateći razna uputstva online, no tu je i novo rješenje: kit za pretvaranje malenih gradskih automobila u električne, i to iz Hrvatske.

Njegovog smo autora, pokretača startupa EV Evolution, Dalibora Šimunovića, posjetili nedavno u njegovom uredu u Zagrebu, kako bismo doznali više o tom jedinstvenom proizvodu. Njegova tvrtka već sada nudi razne dijelove za konverziju automobila, poput motora, punjača, kompresora, raznih pumpi i dodataka, no odnedavno u ponudi ima i cijeli komplet – za koji smo se prilikom posjeta uvjerili i da funkcionira, u legalno atestiranom i registriranom Renaultu Thaliji, prebačenome 100% na električni pogon.

Od ideje do realizacije

Dalibor nam priča kako je radio u IT-u kao sistemaš, no suočen s otpuštanjem cijelog svojeg odjela, odlučio je iskoristiti priliku te pokrenuti vlastiti posao. Svoj dugogodišnji hobi, slaganje, inoviranje i izgradnju raznih elektroničkih sustava, pretočio je u tvrtku koja će izrađivati setove za konverziju klasičnih vozila u električna. Istraživanjem je došao do toga da konkurencije gotovo pa i nema, što ga je ohrabrilo da nastavi s projektom.

Konverzijski kit u razvoju Dalibor Šimunović i njegov kit, složen kao demo jedinica

Do danas je nabavio, testirao i sklopio brojne komponente, sve pomno slažući u integrirani sustav koji može zamijeniti benzinski ili dizelski motor. Izradio je i elektroničke kontrolne sklopove, sav hardver i softver za upravljanje i nadzor baterija, PDU – Power distribution unit, centralno računalo, sustav grijanja kabine, sustav hlađenja komponenata i motora, dodatno računalo i softver za upravljanje i zavaravanje postojećih senzora u automobilima, kao i sve nosače motora te prirubnice za spajanje elektropogona na klasičnu mjenjačku kutiju.

Motor, inverter, baterijski članci i ostale komponente pomno su odabrani i izrađuju ih provjereni proizvođači, dakako, iz Kine. Prvi kompletirani kit, koji je i dalje u fazi unaprjeđenja i testiranja, ugrađen je u nešto stariji Renault Thalia, koji smo imali prilike i provozati, o čemu više u nastavku. Dalibor kaže kako za sve dijelove postoje certifikati i jamstva, pa tako i on planira svojim klijentima nuditi potpunu uslugu – od pomoći pri ugradnji, savjeta, YouTube tutorijala, pa sve do kasnije ponude rezervnih dijelova ili dodatnih sustava kojima se osnovni kit može nadopuniti. Naravno, nudit će i pomoć pri izradi dokumentacije za atestiranje prerade u Centru za vozila Hrvatske, kao i mnoge opcije podešavanja i personalizacije sustav.

Pod haubom Thalije Baterije: pri testiranju u prtljažniku, kasnije također pod haubom

Od 3D skeniranja do registracije

Proces prerade automobila zamišljen je, barem za ovaj prvi kit u ponudi, kako bi se implementirao u manje gradske automobile. “Ideja je da svaka osoba, uz pristup određenom alatu, može sama odraditi ovu ugradnju”, kaže nam Dalibor, a uz njegovo entuzijastično pojašnjenje proces zvuči zaista tako kao da bismo ga mogli obaviti i sami. Njegov je posao 3D skenirati cijelu unutrašnjost automobila, od prostora motora, preko mjenjačke kutije, pa do nosača motora i ostalih prostora gdje se nove komponente moraju postaviti. Potom izrađuje digitalne 3D modele, na temelju kojih CNC-om stvara potreban pribor za prilagodbu svojeg kita odabranom modelu vozila. “Sve što od postojećih instalacija i komponenti može ostati, to ostaje”, kaže, i pokazuje nam kako je na Thaliji zadržao mnogo instalacija, crijeva, bužira, pa čak servo i kočioni sustav – tj. uz minimalne preinake sve to je prebacio na električni pogon.

Dodaci u kabini e-Thalije Type 2 priključak za punjenje kod kuće ili na javnom punjaču

Tako se dolazi do automobila koji izvana izgleda, funkcionira i koristi se gotovo jednako kao klasični. No, značajno je tiši i vozi gotovo besplatno. Promjene u kabini također su minimalne, sustav grijanja može se zamijeniti električnim webastom, kompresor klime bit će električni, a da je riječ o e-vozilu otkriva tek instrument koji pokazuje stanje baterije i crvena “gljiva” za slučaj opasnosti, što je zahtjev regulatora pri atestiranju. U vožnji rade čak i mjerači okretaja, brzinomjer, a uskoro bi i analogni mjerač razine goriva mogao početi pokazivati napunjenost baterije, najavljuje Dalibor, koji već u glavi vrti stotine novih planova za svoj konverzijski kit.

Vožnja na struju

Sjednete li u ovu Thaliju, ili kasnije bilo koji automobil s ovakvim “retrofit” EV sustavom, naći ćete se u čudnoj situaciji. Navike poput mijenjanja brzina ili vožnje s tri pedale, koje ste vjerojatno stekli u klasičnim automobilima, trebat će vam i ovdje, no vožnja će biti agilnija, značajno tiša, i u tom smislu općenito sličnija onoj kod električnih automobila. Prerađeni će “strujić” krenuti i ako spojku pustite na mjestu, pa tek onda pritisnete papučicu gasa – kao i EV – ali ćete pri višim brzinama morati uz primjenu spojke mijenjati brzine, jer je pogon zasnovan na elektromotoru niskih okretaja, kojem su i dalje nužni viši prijenosni omjeri ručnog mjenjača.

Neočekivani prizor – umjesto prljavog motora, čisti kabeli i struja

Ipak, kako je riječ o spoju poznatih nam iskustava vožnje, nakon samo nekoliko minuta naviknuli smo se i mišićna memorija je preuzela posao. Vozili smo se, prvi puta ikada, električnom Thalijom, izrađenom na prvom setu za konverziju hrvatske izrade. Sigurni smo da to neće biti i zadnji put, jer naš sugovornik ima vrlo ambiciozan plan za razvoj i širenje ponude EV Evolutiona.

Nakon logičnog prvog koraka elektrifikacije starijih gradskih automobila, kod kojih je to najjednostavnije, najjeftinije i najisplativije, bit će tu i kitova za veća vozila, gospodarska vozila, pa možda i plovila, sve uz integraciju sustava punjenja i Vehicle2Grid sustava, ali to su već priče za neki drugi članak. Zaključimo ovaj, stoga, informacijom o cijeni – za samo 5 tisuća eura već danas možete svoj stari benzinac ili dizelaš početi pretvarati u električni, legalno ga registrirati i voziti u Hrvatskoj (čak i registracija je jeftinija nego za “fosilca“), uz nezanemariv osjećaj ponosa što ste sami, ili tek uz nečiju pomoć, u automobil ugradili domaći sustav jeftinog, električnog i ekološkog pogona.

Specifikacije