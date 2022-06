Za sada su pripremljene dvije verzije ovog električnog modela. Slabiji model nosi oznaku AWD i ima 351, dok je top izvedba GT uz 487 KS. Zajednička im je baterija kapaciteta 88 kWh. Cijene se kreću od 610 do 700 tisuća kuna

Redove i redove mogao bi ispisati o Mustang modelima. No, zaboravimo većinu toga što smo do sada znali o Mustang modelima jer kao i kod ostalih proizvođača automobila na scenu stupa jedno sasvim novo poglavlje. U glavnini, isto je ime, odnosno logotip te želja za postizanjem zadovoljstva kupaca, a sve ostalo je drukčije. I tako je bez obzira pričamo li o pogonskom stroju, a sada je tu samo struja, ili pak koncepciji, odnosno klasi vozila. Mustangov jedini model za sada je Mach-E, a riječ je o pripadniku crossover segmenta. Dugačak je 471,3 centimetra, širok 209,7 te visok 162,4 cm. Nastao je na platformi s međuosovinskim razmakom od 298,4 cm.

Iako na struju i dalje izaziva osmijeh na lice

Iako je riječ o modelu koji se već neko vrijeme nalazi u prodaji na brojnim tržištima, i domaći zastupnik ponovno je sada uvidio koliko je Fordu stalo do istočnog dijela Europe. Prvi primjerci stigli su s velikim odmakom u odnosu na zapadna tržišta, a pored toga dodatni minus ide i cijeni koja neprekidno raste. Nažalost, to je situacija i kod ostalih proizvođača automobila, ali i brojnim drugim industrijama.

Mustang je oduvijek bio tu da izazove osmijeh na lice vozača. Tako je bilo i kod mene, ali i mojih kolega koji smo imali priliku prvi puta sjesti za upravljač modela Mustang Mach-E GT za području Zrakoplovnog-tehničkog centra u Velikoj Gorici. Za tu priliku ekipa iz Forda organizirala je utrke ubrzanja, i to s mjesta pa do 300 metara. Dionica je to koja se prilazila za tek nešto malo više od 10 sekundi, a to je bila prilika da uvidimo koliko je izvrstan osjećaj kad te električna konjica pogura do brzine od 100 km/h u svega 3,7 sekundi.

Izvrstan na utrkama ubrzanja

Iako ima proizvođača automobila, odnosno njihovih modela koji bi teško podnijeli ovako izrazito ‘siljenje’ vozila, i snažno ubrzanje dvadesetak puta za redom, to nije bilo slučaj i kod Mustanga Mach-E GT. Odradio je to izvrsno, bez ikakvog problema, i uz gubitak nekih 15-ak posto baterije. Svaka čast!

Bez obzira na električni pogon te pripadnost crossover segmentu, Mustang je i dalje muscle car. Pripadnost Mustang obitelji vidljiva je i pri prednjem (pogotovo prednjem bočnom), ali i stražnjem pogledu na vozilo gdje dominiraju prepoznatljiva svjetla. Domaći kupci, za sada mogu birati tek između dvije verzije.

Kasnije sitižu i slabiji modeli

Slabija nosi naziv Mustang Mach-E AWD, i osigurava snagu od 258 kW, odnosno 351 KS. Elektromotori se napajaju iz 88 kWh snažne litij-ionske baterije, koja osigurava doseg do 540 kilometara prema WLTP specifikacijama. Ista je baterija i kod snažnijeg GT modela, a koji razvija 358 kW ili 487 KS. Njemu je s mjesta do brzine od 100 km/h potrebno 3,7 sekundi, dok je slabijem modelu potrebno nešto više – 5,8 sekundi. To GT modelu omogućava čak 860 Nm maksimalnog okretnog momenta, a što je 280 Nm više u odnosu na slabiji model. Ovakvim specifikacijama Mach-E GT postaje Fordov europski peterosjed s najvećim ubrzanjem ikad.

I domet GT modela je respektabilnih 500 km. Nadamo se da te brojke neće previše odstupati i tijekom kasnijih testiranja, u svakodnevnom korištenju. Koristite li AC punjač za potpuno punu bateriju potrebno je gotovo 10 sati, dok se uz brzi DC punjač 10 do 80% baterije može dobiti za 47 minuta.

Dva elektromotora i pogon na sva četiri kotača

Neovisno o tome što ovdje predstavljeni slabiji model u nazivu ima oznaku AWD (all wheel drive), pogon na sva četiri kotača ima i snažniji GT model. Razlika je u tome što taj snažniji model ima drukčiju kalibraciju pogonskog sklopa, a koja omogućava veći udio okretnog momenta na stražnjim kotačima. Uz nešto drukčije gume, ovaj model osigurava daleko sportskije karakteristike.

Jedan je elektromotor na prednjoj te jedan na stražnjoj osovini. Potpuno novi, uljno hlađeni, trajno magnetski, sinkroni, stražnji motor postiže najveći okretni moment za svega 0,5 sekundi, a prednji motor s pogonom na sve kotače neovisno pruža dodatnu snagu, okretni moment i trakciju na prednjim kotačima za neometano ubrzanje i povećanu sposobnost skretanja. Iako su ove dvije verzije trenutno dostupne, kasnije se očekuj dolazak i slabijeg modela, koji ima pogon samo na stražnju osovinu. Pored toga, očekuje se i dolazak modela sa slabijom baterijom od 68 kWh.

Tri moda vožnje

Prema onome što kažu u Fordu, Mustang Mach-E pruža Fordovo najuzbudljivije potpuno električno serijsko iskustvo vožnje do sada, pogotovo u GT varijanti. Standardni prilagodljivi ovjes MagneRide posebno je prilagođen europskim cestama i očekivanjima vozača. Sustav elektronički kontrolira magnetoreološku tekućinu unutar amortizera kako bi u stvarnom vremenu reagirao na promjenjive uvjete na cesti i kako bi mogao neprimjetno prilagoditi karakter vozila u skladu s odabranim načinom vožnje.

Inače, Mustang dolazi uz tri moda vožnje – Whisper, Active i Untamed. Razlike su u odzivu na pritisak papučice gasa, postavkama ovjesa, ali i osjećaju i reakcijama na upravljaču. Nažalost, kod nas nije dostupan i Untamed Plus mod namijenjen za vožnje po stazi.

On kalibrira pogonski sklop za dosljednu isporuku snage i okretnog momenta u ponovljenim scenarijima na stazi, a koje iziskuju veliku potražnju za energijom. Ova postavka također prilagođava kontrolu prijenosa snage i stabilnosti kako bi ograničila intervenciju za ljubitelje vožnje na stazama, a zvuk pogonskog sklopa je pojačan tako da ga čujete čak i u mirovanju.

Posebne gume i kočnice za GT verziju

Specifikacije kočenja i guma također su jedinstvene. Ford je surađivao s Pirellijem na razvoju specijalne smjese guma i gaznog sloja profila 245/45 R20, posebno nadopunjujući dodatnu snagu, okretni moment i performanse pogona na sve kotače. Ugrađene na kotače modela GT širine 8 inča – 1 inč šire od standardnih kotača Mustanga Mach-E – jedinstvene gume pružaju iznimno prianjanje i bočnu stabilnost za upravljanje sportskim automobilima. Za zaustavljanje su zaduženi Brembo ventilirani prednji kočioni diskovi promjera 385 mm.

Mustanga Mach-E se može pohvaliti standardnim 20-inčnim aluminijskim naplatcima, ekskluzivnim bojama Grabber Blue i Cyber Orange. Ne zaboravimo na jedinstveni dizajn karoserije – što dodatno ističe elegantni i snažni dizajn crossovera. Tu je i polikarbonatna prednja rešetku s 3D efektom u Dark Matter Grey boji koja dodaje drukčiji štih prednjeg odbojnika s otvorima za zrak i spojlerom.

Vrhunsko ozvučenje, ali i cijena

Unutar putničke kabine dominira 15,5-inčni full HD zaslon osjetljiv na dodir. On podržava Fordovu posljednju generaciju SYNC komunikacijskog i zabavnog sustava, a koji zapravo uči iz ponašanja vozača. Tu su i poboljšana sportska sjedala Ford Performance osmišljena kao podrška tijekom energične vožnje. Izrađena su, kao i upravljač, od mekanog materijala sličnog koži. Ne zaboravimo na audio sustav Bang & Olufsen s 10 zvučnika i električno pokretana vrata prtljažnika. Inače, prtljažnik je obujma 402 litre. Opcijski je dostupan panoramski stakleni krov.

Pandemija, te divljanje cijena brojnih materijala dovele su i do velikih cijena konačnog proizvoda. Tako Mustang Mach-E AWD starta na 609.990 kuna, dok je za GT izdanje potrebno tek deseta kuna manje od 700 tisuća kuna. Kad dođe slabija verzija s pogonom samo na stražnju osovinu, ali i uz slabiju bateriju, i Mustang Mach-E postat će dostupniji većem krugu kupaca. Doduše, pitanje je kolika će biti dobavljivost za domaćeg uvoznika, a teško da će se desiti da neki primjerak neće uspjet prodat. Barem sada dok je riječ o novom modelu na našem tržištu.