Nacionalna prezentacija

Wrangler je model koji ponosno nosi istinske Jeep karakteristike, a što se nastavlja i u novoj, upravo pristigloj četvrtoj generaciji u domaće prodajne salone. Na raspolaganju su kraća i dulja Unlimited verzija, i to u Sport, Sahara i Rubicon izdanjima. Cijene startaju od 330.600 kuna

Dobro znamo da mnogi govore džip za sve modele vozila koji su malo uzdignuti od tla, bez obzira da li je riječ o crossoverima, SUV modelima ili pak istinskim terencima. Ipak, Jeep je samo jedan, i upravo je u domaće prodajne salone stigla nova generacija popularnog modela Wrangler.

Domaći zastupnik legenadarnog američkog branda, Autocommerce Hrvatska iskoristio je priliku pa je na novinarskoj prezentaciji novog Wranglera predstavio i obnovljeni Cherokee, ali i najavio da sada u ponudi imaju još jednu poslasticu – Grand Cherokee Trackhawk – najsnažniji Jeep model ikad napravljen. Riječ je o 2,4 tone teškom modelu koji za pogon rabi kompresorom punjen 6,2-litreni V8 motor koji isporučuje snagu od 700 KS te 868 Nm maksimalnog okretnog momenta. Za ubrzanje s mjesta do brzine od 100 km/h (62 milje na sat) treba svega 3,7 sekundi, a top brzina mu je 290 km/h. Vrlo respektabilno, a valja znati da je time ispred svojih njemačkih rivala.

Novi Jeep Wrangler dolazi u tri različite razine verzije: Sport, Sahara i Rubicon – svaka dostupna u izvedbi s dvoja ili četvera vrata. Model s dvojim vratima znači i ukupnu duljinu od 4334 mm, dok četvrovratni Unlimited ima 488,2 cm. Jedino kraća Sahara broji 475,1 cm duljine.

Kada govorimo o novom Wrangleru mislimo na neprikosnovenog prvaka off-road vožnje, a prema službenim informacijama riječ je o najsposobnijem modelu ikad, a koji ipak pokazuje da je namijenjen i za svakodnevnu vožnju pa je mnogo napravljeno i po pitanju udobnosti te upravljivosti. Iako u potpunosti novi model, istovremeno ostaje vjeran originalnom dizajnu.

Tradicionalne dizajnerske značajke Jeep modela znači da su na Wrangleru okrugla prednja svjetala kao i prednja rešetka sa sedam utora, zatim trapezoidni koševi blatobrana te vidljive šarke, te preklopno vjetrobransko staklo, ali i uklonjiva vrata te otvorene konfiguracije s tvrdim ili mekim krovom. Na modelima Sahara i Rubicon dostupna LED prednja svjetla i svjetla za maglu koja bacaju bijelu svjetlost i tako doprinose upadljivom izgledu modela Wrangler. Dnevna svjetla nalaze se na prednjem dijelu trapezoidnih koševa blatobrana. Straga, na tradicionalnim kvadratnim stražnjim svjetlima, dostupna je LED rasvjeta.

Vjetrobransko je staklo nagnutu pod optimalnim kutom za bolju aerodinamičnost, a nove značajke kao što su dizajn s četiri svornjaka na vrhu okvira vjetrobranskog stakla omogućuju brzo i jednostavno preklapanje istog. Nova krovna šipka sada povezuje A-stupove i ostaje na mjestu čak i kada se vjetrobransko staklo preklopi, čime su vozaču i dalje, na istom mjestu, dostupni retrovizori. Dvodijelni branici u boji karoserije s crnim donjim umetkom u osnovnoj su opremi na modelu Sahara.

Wrangler nudi različite kombinacije krova. Novost je krov s električnim upravljanjem Sky One-Touch koji omogućuje da se cijeli platneni krov uvuče jednim pritiskom tipke. Tu su i dvije dodatne konfiguracije: poboljšan mekani krov Ziperless Premium Sunrider i jednostavan za korištenje krov Freedom Top, tvrdi krov na uklanjanje s tri panela. Ziperless Premium Sunrider dorađen je dodavanjem dva dodatna kuka za pridržavanje tkanine čime je smanjena buka prolaska vjetra te omogućuje lakši pristup u položajima s djelomično ili potpuno spuštenim krovom. Modularni tvrdi krov Freedom Top ima jednostavnu trodijelnu konstrukciju i poboljšan je uvođenjem laganijih panela Freedom te boljim zaporima koji omogućuju brže uklanjanje i postavljanje krova. Ovisno o verziji, krov Freedom Top dostupan je u boji karoserije ili crnoj boji.

Pripremljene su različite verzije kotača. Sport dolazi u osnovnoj opremi sa 17-inčnim aluminijskim kotačima u visokom sjaju, dok su opcijski dostupne dodatne dvije verzije aluminijskih kotača iste veličine. Sahara dolazi u sa 18-inčnim aluminijskim kotačima i opcijskim, iste veličine, jedinstvene završne obrade dostupnih u paketu opreme Overland. Svestrani Rubicon u serijski ima 17-inčne mat aluminijske kotače s gumama BF Goodrich Mud-Terrain gumama, dok su opcijski dostupni aluminijski kotači s posebnim dizajnom i završnom obradom u sjajnoj crnoj boji.

Pripremljeno je 10 različitih boja karoserije: crna, crvena Firecracker, srebrna metalik Billet, bijela Bright, granitno siva Crystal Metallic, Hellayella, plava Ocean, Punk’n Metallic, Mojito i siva Sting Gray.

Unutrašnjost kombinira autentični stil, svestranost, funkcionalnost i intuitivne značajke, dok je putnički prostor još elegantniji i udobniji zahvaljujući upotrebi visokokvalitetnih materijala i ukrasnih detalja. Središnji dio donosi čiste linije te posebno oblikovanu formu koja savršeno nadopunjuje vodoravni dizajn armaturne ploče i sportske završne detalje koji ovise o odabranom modelu. Ovisno o modelu dostupan je novi Uconnect sustav sa značajkama Apple CarPlay i Android Auto te mogućnošću odabira 7 ili 8,4-inčnih dodirnih zaslona s funkcijom zumiranja s pomoću geste prstima.

Na instrumentnoj ploči nalazi se 3,5-inčni ili 7-inčni TFT LED zaslon za prikaz informacija. 7-inčni LED zaslon, u osnovnoj opremi na modelima Sahara i Rubicon, zaslon je u boji i omogućuje vozaču konfiguriranje informacija na više od 100 različitih načina.

Zahvaljujući dizajnu šasije s okvirom i korištenju sustava ovjesa s pet spona Wrangler prednjači pred drugima modelima svojim 4×4 sposobnostima. Također, ima i poboljšanu voznu dinamiku na asfaltiranim cestama, višu razinu sigurnosti za putnike i udobnije iskustvo pri vožnji. Upotreba laganih, iznimno čvrstih aluminijskih zatvarača – uključujući vrata, šarke vrata, proširene branike, okvir vjetrobranskog stakla i magnezijeva krilna vrata – doprinosi smanjenju sveukupne težine vozila i smanjuju potrošnju goriva.

Za zaštitu kritičnih komponenti na stazama, uključujući spremnik goriva, kućište prijenosa i uljno korito automatskog mjenjača Wrangler ima četiri zaštitne ploče i šipke. Modeli Rubicon imaju teške, cjevaste čelične šine za zaštitu od kamenja za potencijalna oštećenja karoserije koja mogu nastati na off-road terenima.

Jeep je za novog Wranglera pripremi dva benzinska i jedan dizelski motor. Novi 2,2-litreni turbodizelski motor MultiJet II raspolaže sa 200 KS. Novost je i 2,0-litreni benzinski motor s turbopunjačem i četiri cilindra u redu koji razvija 272 KS, a oba u motora od prije poznata iz nekih modela vozila talijanske grupacije kojoj pripada i Jeep. Vrh ponude čini 3,6-litreni Penstar V6 benzinac koji je dodatno poboljšan te za ovu priliku razvija 285 KS. Doduše, potonji neće niti biti u ponudi na našem tržištu.

Kako benzinska, tako i dizelska inačica dostupne su uz novi 8-stupanjski novi automatski mjenjač koji omogućuje optimizaciju izlazne snage na stazama te uživanje u glatkoj i snažnoj vožnji pri brzinama za autocestu. Posebno je prilagođen zahtjevima terenskog vozila kako bi i u off-road vožnji pružio potpuni užitak.

Novi model je najsposobniji Wrangler ikad i to zahvaljujući tehničkim sadržajima koji, ovisno o razini opreme, uključuju dva napredna sustava pogona na sva četiri kotača (Command-Trac – na modelima Sport i Sahara te Rock-Trac – u osnovnoj opremi na modelu Rubicon), električne blokade prednje i stražnje osovine Tru-Lock, blokadu diferencijala s ograničenim proklizavanjem Trac-Lock i elektronički sustav odvajanja prednje stabilizacijske šipke. I Command-Trac i Rock-Trac imaju novo neprekidno uključeno kućište prijenosa s dvije brzine Select-Trac za neprekidan nadzor i upravljanje momentom koji se šalje na prednje i stražnje kotače.

Da budemo precizniji, sustav pogona na sva četiri kotača Command-Trac sadrži kućište prijenosa s dvije brzine i omjerom sporohodnih brzina 2,72:1 i prednjim i stražnjim osovinama Dana za otežane uvjete rada s omjerom stražnje osovine 3,45 za benzinski motor i 3,73 za dizelsku inačicu.

Sustav može raditi u sljedeća 4 načina plus neutralni položaj Neutral. To su:

• 2H (pogonom samo na dva stražnja kotača)

• 4H AUTO (u osnovi stražnji pogon, a po potrebi prebacivanje do 50% momenta i na prednje kotače)

• 4H Part-Time (uvijek uključen pogon na sva četiri kotača u omjeru 50:50)

• N (Neutral ili prazan hod)

• 4L (nizak raspon s pogonom na četiri kotača)

Dostupan je sustav blokade stražnjeg diferencijala s ograničenim proklizavanjem Trac-Lok koji jamči dodatni moment i dobro držanje ceste na skliskim površinama niske trakcije, primjerice, prilikom vožnje po pijesku, šljunku, snijegu ili ledu.