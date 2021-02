Male Peugeote nikad nije bilo teško voljeti, no ovaj najnoviji pritom čini još korak dalje. Wow efekt vezan uz dizajn i nastup nešto je što od Francuza očekujemo, i to smo ponovno i dobili, no uz njega sada stiže i nikad jači komplet svih ostalih vrijednosti

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 1199 cm3 / 101 KS / 188 km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 6,2 l/100 km / 118-121 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 150.290 kn (20.038 Eur) / 163.169 kn (21.755 Eur)

Peugeot 208 jedan je od onih automobila čiji dolazak na tržište ima posebnu snagu. Možda ne toliku da zaustavi svijet, ali svakako toliku da se i konkurencija i automobilska publika barem nakratko zaustavi i itekako razmisli o njemu. Za to naravno postoji više razloga, a osim naslijeđa koje u DNK 208-ice donosi tradiciju sjajnih malih Peugeota, uključujući posebno 205-icu i 206-icu, tu je na prvom mjestu dakako – dizajn.

Strasti u džepnom izdanju

Ako vam je majstorstvo francuskih stilista ovoga puta posebno dobro sjelo, kao nama, i za to postoji više razloga. Jedan od njih je taj da ste ove linije, u mrvicu drugačijem izdanju doduše, već imali prilike vidjeti. Zato ni onima možda manje naviklima na ovakva i slična rješenja sada nije trebalo dati malo vremena kao inače, da im se misli slegnu: prepoznatljive sabljaste farove sprijeda Peugeot je predstavio nešto ranije na 508-ici, a zatim ih postupno uveo u ostale modele. Isto vrijedi i za stražnja svjetla s tri karakteristična segmenta, koja u kombinaciji s crnim elementom što ih povezuje funkcioniraju – odlično.

No promjene u odnosu na prethodnika ne svode se samo na stilske vježbe. Osnovni oblik dvovolumenske kombilimuzine i dalje je naravno tu, no pogled na novu 208-icu baš zorno pokazuje koliko je važno znati dobro pogoditi proporcije tj. odnose među osnovnim dimenzijama. Novi je Peugeot tako u dužinu narastao nemalih 8 cm, čime se ne samo vratio negdje na razinu 207-ice (403 cm) nego ju je čak i premašio. Istovremeno se snizio za oko 3 cm, i to mu je uz malo veći osovinski razmak donijelo ono suštinski bitno stav i muskulaturu. Uz atraktivne boje kao što je ova žuta, jasno je da se pogledi za 208 lijepe sami po sebi.

Glavno je da se priča

A ako unatoč svemu navedenome slučajno ima i onih kojima vanjština nije dovoljno hrabra, unutrašnjost je ta koja će ih sigurno natjerati da promijene mišljenje. I opet, rješenja koja donosi kabina 208-ice također nisu sasvim nova – dio njih smo prvi put vidjeli na 508-ici dio na nekim drugim modelima – ali su baš ovdje zaživjeli do kraja. Receptura za stvaranje originalne futurističke unutrašnjosti temelji se na nekoliko postulata, od kojih je ona koja je možda i najmanje očita, ali po nama ključna, bila upotreba različitih materijala i uzoraka.

Armatura i ostali paneli prekriveni su valjda svime što je Peugeotovim dizajnerima došlo pod ruku, od tvrđe i mekanije plastike s prošivima, preko piano laka i karbonskih uzoraka, pa sve do metala, tkanine i kože…. I konačni rezultat izgleda odlično, a glavnog se detalja cijele priče još uopće nismo ni dotakli.

I ne, to nije volan, dimenzijama malen, a oblikom spljošten do forme elipse, nego instrument ploča s koje se podaci čitaju preko, a ne kroz njega. Na ovu Peugeotovu foru navikavamo se već odavno, tako da zapravo više i nije neka novost: oni koji su se na nju privikli odmah su je prigrlili, a oni koji nisu vjerojatno niti neće, no Francuzi su s tim ionako i računali. Glavni detalj ovdje je naime spomenuta instrument ploča, iliti službeno i-Cockpit. Sa 3D, ili točnije dvorazinskim prikazom podataka u boji, izgleda jako atraktivno dobar je pokazatelj da osim klasičnog analognog i sve prisutnijeg digitalnog prikaza postoji i treći, možda i najprivlačniji put.

Feel-good faktor

No treba reći da u praksi nije sve bajno: sami prikaz stvarno izgleda super, podaci su pregledni i čitki, no cijela je priča ovdje začinjena s maštovitim animacijama. Kad ih vidite prvi put ne možete skinuti pogleda s njih, no vrlo brzo shvatite da su često i prilično spore, pa mogu početi smetati. Kao da svaki dan iznova gledate isti film: i da je najbolji na svijetu, vjerojatno će vam ubrzo dosaditi… Osim toga, 208 također plaća danak trendovima, budući da su razne funkcije zakopane duboko u menijima te ih je potrebno pozivati dodirnim zaslonom, što često nije najsretnije niti najsigurnije rješenje.

Ostatak priče međutim itekako štima, posebno u bogatom GT Line izdanju poput ovoga. Oprema je raskošna i sveprisutna, a tu su i suvremeni gadgeti kao što je bežično punjenje telefona, i sve u svemu, feel-good faktor ovdje nije upitan. Smještaj straga je očekivano ograničen, ali i dalje zaslužuje prolaznu ocjenu, a činjenicu da putnici ovdje nemaju svoje otvore ventilacije olakšava to što imaju barem USB ulaze za punjenje telefona. Jer, u ovoj klasi zapravo još uvijek ne očekujemo niti jedno, niti drugo…

Prtljažnik, ukratko, ispunjava očekivanja: osnovnih 311 litara u okvirima je klase, a potpunim preklapanjem asimetrične stražnje klupe ta se brojka penje na nešto više od 1100. Ispod podnice nalazi se rezervni kotač smanjenih dimenzija, dok je u nižim paketima opreme umjesto njega tu set za krpanje gume.

Zlatna sredina pod poklopcem

Od ukupno pet pogonskih opcija koje se nude za 208-icu jedna je električna i jedna dizelska, dok se ponuda benzinaca kreće između 75 i 139 konjskih snaga. Testni model dolazi sa srednjom opcijom od 101 KS, i u kombinaciji s ručnim mjenjačem sa 6 stupnjeva prijenosa (dostupan je i 8-stupanjski automatik) ona se u praksi pokazuje kao zlatna sredina. Kada govorimo o zapremnini od 1,2 litre, tri cilindra danas se praktički pa podrazumijevaju, i to 208-ici ni po čemu ne predstavlja hendikep.

Mjenjač je precizniji od očekivanja i cijeli pogonski sklop funkcionira uzorno, što potvrđuju i performanse i potrošnja. Najveća brzina od gotovo 190 km/h i ubrzanje iz mjesta do stotke ispod 10 sekundi, a sve to uz prosjeke potrošnje koji se u praksi vrte oko ili čak ispod 6,0 litara, brojke su kojima nemamo što prigovoriti. Zbog svega toga, smatramo, ne treba gledati niti na slabiju niti na snažniju izvedbu: prva je osjetno zakinuta na performansama (170 km/h, 13,2 sekunde), a druga iako brža i uvjerljivija (208 km/h, 8,7 sekundi) dolazi samo u kombinaciji s automatikom…

Za upravljačem

Nova modularna CMP platforma, kakvu u prilagođenom izdanju između ostalih koristi i nova Corsa, 208-ici je donijela primjetne benefite i po pitanju ponašanja u vožnji. U kombinaciji s elastičnim motorom i nikad boljom izolacijom unutrašnjosti, mali Peugeot vozača i putnike mazi očekivanom udobnošću, ali i dinamičnim voznim svojstvima i na i otvorenoj cesti i na autocesti.

Najbolje se, dakako, snalazi u gradu, gdje do izražaja posebno dolazi niz naprednih funkcija poput automatskog kočenja i prepoznavanja znakova, ali i održavanja u voznoj traci te upozorenja na umor vozača. I ono što je najbolje, ništa od toga se ne doplaćuje niti je rezervirano za skupe pakete opreme, nego se svaka od navedenih funkcija serijski nalazi baš u svakoj 208-ici, uključujući i najosnovniju… A isto vrijedi i za još štošta, od klime i tempomata, do hill holdera i spomenutog 3d kokpita…

Umjesto zaključka

Male Peugeote nikad nije bilo teško voljeti, no ovaj najnoviji pritom čini još korak dalje. Wow efekt vezan uz dizajn i nastup nešto je što od Francuza očekujemo, i to smo ponovno i dobili, no uz njega sada stiže i nikad jači komplet svih ostalih vrijednosti. Od sigurnosne opreme i komfora, do pogonskih opcija koje sada uključuju i čistu strujnu verziju, 208-ica je u najnovijem izdanju potpuniji auto nego što je to ikad bila. Tako i treba biti, uostalom, takve stvari donosi napredak….

Peugeot 208 Blue HDi 100 S&S Allure – Izdanje za ljubitelje dizela

Za one koji se teško rastaju od dizelaša iako su mnogi digli ruke od njih, Peugeot je za 208-icu pripremio 1,5-litreni HDI sa 102 konja koji smo imali prilike isprobati u kombinaciji s pristupačnijim i nešto slabijim, ali i dalje dobro opremljenim Allure paketom. Zahvaljujući gotovo identičnoj snazi ovdje se najbolje vidi koliko male razlike mogu biti između dva usporediva, ali drugačije pogonjena motora. Govorimo li o performansama, ova dizelska verzija razvija maksimalnu brzinu od 188 km/h, baš kao i benzinska, a ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 10,2 s i jedva je 0,3 sekunde sporije. Ono što je različito definitivno je potrošnja, koja je nama na kraju testa iznosila zaključnih 4,8 l/100 km, ili oko litre manje nego kod benzinca, a primjetna je i razlika u momentu, s vršnom vrijednošću od 250 Nm. Maksimum po tom pitanju HDI dostiže na 1750/min, kao i benzinac, a kod njega ta brojka iznosi 205 Nm… Ostale su vrijednosti kod ovakve 208-ice, uključujući spomenuti wow efekt i feel-good faktor, identične kao i kod benzinca te ćete se i u dizelu osjećati gotovo jednako dobro. Kažemo gotovo jednako, jer ćete za usporediv i jednako opremljen model u ovom slučaju platiti više: testni model Allure bez doplata stoji 145.800 kuna, ali GT skače na 164.800, što je skoro 15.000 kuna više od GT benzinca. No s druge ćete strane moći računati na nižu cijenu goriva, manju potrošnju, ali i malo drugačiji dizelski osjećaj u vožnji. Onaj kakav naši vozači još uvijek jako vole, ali na njega uskoro više neće moći računati…

