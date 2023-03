PRIVLAČAN JE PODATAK KAKO SU CIJENE OVOG MODELA NEDAVNO SNIŽENE ZA 10 TISUĆA EURA

Isprobali smo najprodavaniji električni automobil u Europi, koji se od nedavno proizvodi u novim pogonima nadomak Berlina. Birati se može između tri razine snage, a mi smo vozili onu najsnažniju koja treba svega 3,7 sekundi da postigne brzinu od 100 km/h

Prije gotovo dvije godine sam imao priliku na test dobiti Teslin Model 3, koji je zaslužan za ‘probijanje’ američkog proizvođača na mnogobrojna tržišta. Iako je Tesla proizvođač koji postavlja trendove, normalno je da ipak neke i prati. Tako su u ponudi i dva SUV modela, a onaj manji postiže i izvrsne prodajne rezultate. Riječ je o Modelu Y, koji je ujedno i najtraženiji električni automobil na Starom kontinentu. Je li to opravdano, pokušao sam doznati tijekom testa.

Bitna razlika u odnosu na model koji sam prvo vozio, naravno, osim same klase vozila, je i u činjenici kako je ovaj automobil pristigao iz ne tako udaljene Njemačke. Da, Tesla je dvije godine nakon početka gradnje, prije koji mjesec započela s proizvodnjom automobila u Gigafactory Berlin-Brandenburg. Tvornica nadomak glavnog njemačkog grada proizvodi baš Model Y.

Europska proizvodnja

Gigafactory kombinira nekoliko proizvodnih jedinica na prostoru od 300 hektara, odnosno 227 tisuća kvadrata same tvornice. Kad sve jedinice budu radile punom parom, kao i proizvodnja baterija, oko 12.000 zaposlenika proizvodit će automobile, ćelije, baterije, elektromotore, plastične dijelove, sjedala… S godišnjim potencijalnim proizvodnim kapacitetom od 500.000 Modela Y i proizvodnjom baterija do 50 GWh, to je po kapacitetu najveća tvornica električnih automobila u Europi.

Ipak, ove brojke još uvijek nisu dosegnute, jer tvornica nije u potpunosti završena. No, to ne znači da užurbano ne rade na tome kako bi čim prije postigli zadane ciljeve. Trenutno su na nešto više od 2 tisuće vozila svaki tjedan. Znači, trebaju još pet puta povećati proizvodnju, osobito jer potražnja neprestano raste.

Vratimo se testnom automobilu, Modelu Y, kod kojeg, kao i kod svih ostalih Tesli, na početku oduševljava – jednostavnost.

Jednostavnost se primjećuje odmah nakon otvaranja vozačevih vrata. Za prvi ulazak potrebna je kartica, nalik na običnu kreditnu karticu, a koja je tu umjesto ključa. Otključava se prislanjanjem na prostor B-nosača. Nakon ulaska u vozilo kartica se postavlja na središnji greben, a što pokazuje i animacija na velikom zaslonu. Tada je moguće uparivanje s mobilnim uređajem, koji nakon toga putem Tesla aplikacije postaje i svojevrsni ključ u daljnjem korištenju ovog automobila. Kartica više nije potrebna.

Veća verzija Modela 3

Potrebno je vrlo kratko vrijeme kako bi se prisjetio bitnih funkcija kojima se postavljaju osnovni parametri vožnje, ali i položaj sjedala, upravljača, bočnih retrovizora… Jednostavnost bez premca. I ono što je najbitnije, funkcije na 15-inčnom položenom zaslonu rade izrazito brzo. Dok na brojnim vozilima nakon što se pokrene vozilo trebate još neko vrijeme kako bi se pokrenuo i infotainment sustav, on je u Tesli odmah dostupan.

Vjerujem kako je mnogima dobro znano kako je Model Y ustvari SUV verzija Modela 3. Stoga ne čudi što je njihovih 75 posto dijelova identično. Ipak, Model Y osigurava daleko više prostora. Više je prostora u samoj putničkoj kabini. Položaj sjedala je takav da ispod prednjih ima velika razina prostora. Ostavite li neke predmete recimo ispred suvozačkog sjedala, ako nisu preveliki, nakon što malo snažnije krenete oni će proći ispod prednjeg sjedala i zaustaviti se kod stražnjeg. To omogućava i potpuno ravan pod.

Prostrana kabina i prtljažnik

Velika je količina prostora na prednjim, ali i stražnjim sjedalima, kao i u prtljažniku. Pristupa mu se podizanjem petih vrata, dakako električnim putem. Ne bi škodilo kada bi se ta peta vrata podizala u nešto viši položaj. U prtljažniku ima prostora i ispod podnice, kao i s obje bočne strane. Zapremnina mu je raskošnih 854 litre.

Putem prekidača jednostavno se preklapa naslon stražnjih sjedala, nakon čega je omogućen prijevoz i daleko većih predmeta. Tada je obujam impresivnih 2041 litru. Tome valja pridodati i 117 litara u prednjem spremniku, tzv. front trunku. Teško da ovakva raskoš prostora neće zadovoljiti i one najzahtjevnije. Nakon što podignete tzv. poklopac motora ili ‘haubu’, osim spremnika nemate baš što posebno za vidjeti. Doduše, tu je i otvor za nadolijevanje tekućine za pranje stakala. Nije čudno da je na raspolaganju ovolika količina prostora, pa je Tesla najavila i model s trećim redom sjedala. Tada će prostora biti manje, ali vjerujem i dalje dovoljno za normalna putovanja.

Poprilična širina vozila

S vozačke pozicije ponekad je teško dobiti dojam da je riječ o solidno velikom automobilu. Pored činjenice da je Model Y dugačak 475,1 centimetara, tu je i čak 212,9 cm ukupne širine. Na to je potrebna izvjesna prilagodba, što potvrđuju već oštećeni naplatci, iako je bila riječ o vozilu s tek nekoliko tisuća kilometara. Kad već spominjem naplatke, valja napomenuti kako je riječ o velikim modelima od čak 21-inča. Sprijeda su gume 255/35R21 XL, a straga 275/35R21 XL. Upravo ti veliki kotači i tvrd ovjes nešto su što smanjuju udobnost vožnje po našim ne previše dobrim prometnicama. Normalna udaljenost podnice Modela Y od tla je 17,2 cm, dok je na Performance modelu to za 2 cm manje. Ta činjenica da je niže postavljen, omogućava modelu Performance nešto bolje vozne karakteristike, pogotovo tijekom brže vožnje. Ipak, to je iznimno rijetko, a mnogo više ipak živcira tvrdoća ovjesa.

Nema sumnje kako je testni model bio izvrsno opremljen. Imao je sve dostupno na tom modelu. To znači i Full Self Driving te opciju Summon. Bavim se automobilima jako dugo, iako ne bi rekao da sam ‘starog kova’ i da ne prihvaćam novotarije, na autopilota se teško navikavam. Bez obzira, govorimo li o Tesli ili nekom drugom proizvođaču morat će proći još dosta vremena da dođemo do toga da automobil može samostalno voziti. Pogotovo na našim prometnicama koje mnogo puta nisu čak ni obilježene kako bi trebale biti.

Potrebno još raditi na samostalnoj vožnji

Istina je kako je omogućeno ‘samostalno’ prestrojavanje iz trake u traku, doduše uz paljenje žmigavca i davanje dodatne radnje upravljačem. Pored toga, moguće je i samostalno zaustavljanje Modela Y na semaforu. Da, i na onom gdje je upaljeno zeleno svjetlo. Ponovno, i tu je potrebna asistencija vozača. Sve to nepotrebno troši pažnju vozača i iziskuje mnogo više začuđujućih radnji, a koje u suštini kompliciraju vožnju. Isprobao sam. Iscrpile su me pa sam ih i prestao koristiti. U Tesli najavljuju kako bi taj dio uskoro trebao biti poboljšan. Opciju Summom sam već objašnjavao kod Modela 3. Smatram ta je to sve, za sada, nepotreban trošak od 7,5 tisuća eura.

Adaptivna svjetla nisu nikakva novost. No, mislim da ih u Tesli trebaju još malo doraditi. Nevjerojatno koliko puta se tijekom gradske vožnje pale duga svjetla, a sustav dosta kasno prepoznaje pješaka pa vam vole spominjati obitelj. Izvan grada rade jako dobro te izvrsno obasjavaju sve potrebno. Problem može stvarati magla, koja u mnogim slučajevima smanjuje djelotvornost pojedinih pomagala. Dok kod mnogih automobila tijekom magle sigurnosni sustavi budu od velike koristi, ovdje se njihove funkcije mogu daleko manje ili nikako koristiti.

Nikad dosadno u ovomu automobilu

Već sam spomenuo kako je testni model iz Performance serije. To znači i da pruža zavidnu razinu snage. Tako ovaj model ima čak 534 KS, što znači da mu treba svega 3,7 sekundi da s mjesta postigne brzinu od 100 km/h. To je odlično, pogotovo kad se nalazite za upravljačem nešto većeg automobila. Iako na vas djeluju brojne sile, do nekog trenutka nemate osjećaj brzine. Ipak, pogled na brzinomjer brzo vas vraća u realnost i primorava na podizanje noge s papučice gasa. Ta snaga i ubrzanje jednostavno oduševljavaju i izazivaju osmijeh na licu, i to u toj mjeri da se zaborave svi nedostaci koje sam spomenuo.

S obzirom da je vožnja bila tijekom zimskog razdoblja, a pored toga teško je ne odoljeti i svako malo isprobati fascinantno ubrzanje, doseg je bio oko tri stotine kilometara. Naravno, uz pažljiviji gas, i vožnju samo u gradu, te nešto više temperature, i taj doseg bude veći. Deklariranih 514 kilometara djeluje zanimljivo, no nije i dostižno tijekom zimskog perioda. Super je stvar što maštovit infotainment olakšava period čekanja da se baterija napuni, jer pruža raznoliku zabavu. Brojni proizvođači automobila, po tom pitanju, trebaju još štošta naučiti od Tesle.

Tesla Model Y na hrvatskom tržištu Poznato je kako zadnje vrijeme cijene automobila neprestano rastu. Tesla je pak nedavno iznenadila, a ovaj puta iznimno ugodno – smanjenjem cijena. Model Y starta s cijenom od 46.990 eura. Riječ je o modelu s pogonom na stražnju osovinu. Za 7 tisuća eura više dobiva se Dual Motor All-Wheel Drive model. Performance pak starta na 63.990 eura. Prije koji tjedan to je bilo 10 tisuća eura više. Nadoplata je od 1194 eura za crnu boju, a dodatnih 7498 eura stoji opcija potpuno samostalne vožnje.

Tehnički podaci