Elegantan karavan koji privlači pažnju

GT oznaka u imenu označava najbolji paket opreme i najsnažniji motor, a što se u konačnici odrazilo i na ukupnu cijenu vozila od 338.130 kuna

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 1997 cm3 / 177 KS / 230 km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 4,7 l/100 km / 124 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 328.884 kn (43.851 Eur) / 338.130 kn (45.084 Eur)

Nekad su karavane kupovali samo oni kojima je to bila izričita potreba zbog većeg prtljažnog prostora u odnosu na sedan varijante automobila. Kroz godine izgled karavana se kod mnogih proizvođača drastično mijenjao te više nije riječ o vozilima koja izgledaju kutijasto već postaju ‘state of the art’. Tako na tržištu danas ima mnogo karavanskih inačica koje izgledaju i mnogo bolje od sedan varijanti. Jedan od atraktivnijih karavana svakako dolazi i iz Peugeota, gdje smo nedavno imali priliku isprobati 508 u karavanskom SW izdanju, i to pokretanim najsnažnijim dizelskim agregatom koji dolazi isključivo u kombinaciji s 8-stupanjskim automatskim mjenjačem te najboljom, GT razinom opreme.

Samo 3 centimetra dulji od limuzine

Zahvaljujući funkcionalnim krovnim nosačima koji izgledom odgovaraju dizajnu automobila, karavan je gotovo jednako nizak kao i limuzina, samo 142 centimetra, a što donosi optimalne aerodinamičke karakteristike, te pritom osigurava dovoljno prostora za glave putnika na stražnjim sjedalima kako bi se ispunili standardi u segmentu. Peugeot 508 SW dug je 478 cm, a što je samo 3 cm dulje od limuzine. Krase ga uglađene, tekuće linije kojima završni pečat daje elegantna i niska linija krova.

Prtljažniku se pristupa putem praktičnih petih vrata, a koja su u ovom, najbogatijem paketu oprema i motorizirana. Pored činjenice da se mogu otvarati putem prekidača, bilo na samim vratima, iz putničke kabine ili pak putem daljinskog upravljača iste je moguće otvoriti i uz opciju ‘slobodne ruke’, odnosno pokretom noge ispod stražnjeg dijela vozila. Pokretom noge moguće je vrata prtljažnika i zatvoriti.

Bogata opreme i u prtljažniku

Prag prtljažnika nizak je i širok, i to 6 cm niži od limuzine, samo je 63,5 cm udaljen od tla, te je i 2,4 cm širi od limuzine. Pored toga, dojmu luksuza u prilog ide i prag prtljažnika obložen nehrđajućim čelikom. Pokrov prtljažnika lako se pomiče te u kombinaciji kad je zatvoren ostavlja na raspolaganju kapaciteta od 530 litara. Riječ je o verziji s dvostrukom podnicom, a u odnosu na prethodnu generaciju manji je za 30 litara. Prtljažnik je opremljen i praktičnim vodilicama koje u kombinaciji s mrežom osiguravaju lagano osiguravanje tereta.

SW izdanje opremljeno je i djeljivom stražnjom klupom u omjeru 2/3:1/3 s funkcijom Magic Flat. Taj sustav omogućuje trenutačno preklapanje sjedala s pomoću dva gumba smještena s obje strane prtljažnika. Time se stvara potpuno ravna podnica koja oslobađa 1780 litara utovarnog prostora. Dojam prtljažnika povećava njegova širina, no za prijevoz većih predmeta treba biti oprezan jer visina prtljažnog prostora i nije baš prevelika. Stoga je lakše prevoziti duže predmete, a koji nisu previše visoki.

Focal audio sustav

U desnom bočnom dijelu prtljažnika smješten je i subwoofer izvrsnog Focal audio sustava. Taj francuski audio sustav s pomoću 10 zvučnika osigurava čist i jasan zvuk, bez obzira sjedite li na nekom od prednjih ili pak stražnjih sjedala. Metalne zaštitne mrežice visokotonaca, smještenih u vrh bočnih vrata, izrađene su od brušenog metala čime povećavaju dojam luksuza. To se u putničkoj kabini nastavlja i na sjedala presvučena kombinacijom kože i alcantare. Vrlo dobro djeluje i romb uzorak kojim su preštepane presvlake sjedala.

Za pogon ovog karavanskog ljepotana u Peugeotu su predvidjeli tri dizelske i dvije benzinske opcije. Nas je ‘zapala’ najsnažnija dizelska. Riječ je o dvolitrenom HDi motoru koji pri 3750 okretaja osigurava najveću snagu od 177 KS, dok je pri 2000 o/min na raspolaganju i 400 Nm maksimalnog okretnog momenta. Samo osnovna dizelska verzija 1,6-litrenog HDi motora od 130 KS moguća je u kombinaciji sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem, dok je za sve ostale motore tu je jedina opcija 8-stupanjskog automatskog mjenjača. Za svaku pohvalu je činjenica da motor vuče od samog starta, a to se nastavlja i do većih brzina na autocesti. Ubrzanje od 8,4 sekunde s mjesta do brzine od 100 km/h je sasvim dovoljno da bi iza sebe ostavili mnoge.

Osamstupanjski automatski mjenjač

U ovom modelu dojam mjenjača je daleko bolji u odnosu na onaj kod manjih motora gdje je u pojedinim situacijama prespor. Povrh mjenjača vozač ima mogućnost putem ‘drive mode’ tipke promijeniti postavke ovjesa. Testni je primjerak bio postavljen na gume 235/45 R18, a što u kombinaciji s nešto tvrđe postavljenim ovjesom u Sport modu i nije neko najsretnije rješenje na našim prometnicama. Iskreno, najbolje sam se osjećao u Comfort verziji.

Ovisno o jačini pritiska papučice gasa varira i potrošnja. Kao i kod većine veći dizelskih modela, gradska vožnja nije nešto gdje će ovako pokretan automobil biti među većim štedljivcima, no kad napustite gradske prometnice te započnete nešto bržu vožnju nemate bojazni od znatnog povećanja potrošnje. Možete se iznimno brzo voziti, a istovremeno imati potrošnju koja se kreće oko sedam litara.

LED osvjetljenje

Iako je testni primjerak bio opremljen i polugicama s oznakama ‘+’ i ‘-‘ iza smanjenog obruča upravljača, moram priznati da činjenica kako na raspolaganju imam čak osam stupnjeva prijenosa i ne ‘zove’ na to da mu asistiram i odlučujem kad će se koristi pojedini stupanj. Daleko je opuštenija varijanta u potpunosti se prepustiti automatskom načinu rada.

Dobra stvar su i LED svjetla koja pored toga što dobro djeluju vizualno, vozaču pružaju i bolju preglednost tijekom noći ili pak za vrijeme smanjene vidljivosti. Prednja su svjetla u full LED tehnologiji, stražnja u LED 3D, a LED se koristi i za unutarnje osvjetljenje, kako ambijentalno tako i krovno.

Na kraju

Testirani primjerak se dobro vozi, ležanje na cesti je na zavidnoj razini. Pogonski motor je i više nego dovoljan, a u kombinaciji s 8-stupanjskim automatskim mjenjačem kombinacija je koja zove na vožnju. Vozačevo okruženje je vrlo ugodno. Ekran i prekidači na središnjem grebenu lagano su orijentirani prema vozaču. Kvaliteta završne obrade također je na vrlo visokoj razini, a sve to u konačnici ima i svoju cijenu. Iako SW izdanje Peugeota 508 starta od 217.180 kn, bogato opremljeni testni primjerak pored standardnog GT paketa ima još nadoplatu za električno pokretanje vrata prtljažnika, wireless punjenje mobitela i metalik boju, a što je dovelo do konačne cijene od 338.130 kuna. Nije malo, no uzmemo li u obzir razinu opreme i nije toliko puno.

Peugeot 508 SW na hrvatskom tržištu Francuski je proizvođač karavansko izdanje modela 508 pripremio uz dva benzinska i tri dizelska motora. Tu su i četiri paketa opreme – Active, Allure, GT line i GT. Ponuda počinje 1,5-litrenim BlueHDi dizelašem od 130 KS i to uparen sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem, a koji uz Active razinu opreme stoji 217.180 kn. Isti pogonski sklop, ali uz bogatiji Allure paket opreme stoji 233.455 kn, dok je za GT line potrebno izdvojiti 253.930 kn. Srednja dizelska opcija je dvolitreni BlueHDi od 160 KS, a testirana verzija od 177 KS je i najjača. Oba benzinca su 1,6-litreni PureTech motori i to od 180 i 225 KS. Osim početnog dizelaša koji može biti u kombinaciji s ručnim mjenjačem ili automatikom, ostali dolaze isključivo uz 8-stupanjski automatski mjenjač.