TKO KAŽE DA SU LIMUZINE PROŠLOST?

Ako proizvođači nastave proizvoditi ovakve primjerke, mogle bi limuzine poživjeti još dugo i unatoč svim aktualnim trendovima. Ova Peugeotova 508-ica se ne zadržava samo na atraktivnom izgledu nego itekako ima što za reći i na području sigurnosti, udobnosti i dinamičnosti

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 1598 cm3 / 225 KS / 250 km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 5,7 l/100 km / 122 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 309.329 kn (41.520 Eur) / 348.060 kn (46.719 Eur)

Limuzine su mrtve, propagiraju ljubitelji SUV-ova koji danas, htjeli oni drugi to priznati ili ne, dominiraju europskim tržištima osobnih automobila. No da tu tvrdnju ne treba shvaćati baš kao sveto pismo pokazuju neke iznimke poput novoga Peugeota 508: ako proizvođači nastave proizvoditi ovakve limuzine, mogle bi one poživjeti još dugo, jer ova se ne zadržava se samo na atraktivnom izgledu nego itekako ima što za reći i na području sigurnosti, udobnosti i dinamičnosti.

Pod navalom emocija

Izvana je 508-icu nemoguće zamijeniti ni za koji drugi model: agresivna niska silueta s prepoznatljivim svjetlosnim potpisima sprijeda (sablje) i straga (trostruke kandže) ne samo da privlačio poglede nego ih na sebi zadržava još dugo, sve dok ostaje u vidokrugu. U odnosu na prethodnika snižena je za osjetnih šest centimetara, a pritom je i nešto šira i mrvicu kraća pa ne čudi da zajedno sa činjenicom da poput sportskog kupea nema okvira vratiju izgleda vrlo dinamično.

Ista se količina emocija na vozača i putnike obrušava i po ulasku u automobil, koji je sve samo ne klasičan limuzinski. Peugeotovi su dizajneri putničku kabinu gradili na oko supermoderne armature na koju se nadovezuje jednako masivni središnji greben, s tim da se sve ovdje vrti oko tri glavne točke. Relativno mali, gore i dolje podrezani upravljač postavljen je nisko i tražio malo privikavanja, ali kad stvari sjedni na svoje mjesto, teško mu je naći mane. Upravo suprotno, pogled na instrumente preko, a ne kroz njega, ovdje brzo postaje nekako prirodan, baš kao i ručica mjenjača pomalo neobičnog oblika. Središnji multifunkcijski zaslon je velik i pregledan te sa svojim redom metaliziranih tipki također izgleda sjajno. Na dodir reagira dobro i brzo te se na rad s njim nije potrebno predugo privikavati.

Materijali su općenito odlični ili vrlo dobri, posebice jer je ovdje riječ o najbogatijem paketu opreme GT pa u kabini nalazimo kožu i alcantaru te kvalitetnu plastiku, ali i umetke od metala i imitacije drva. Prtljažnik broji od 487 do 1537 litara, no važnije je spomenuti da je zahvaljujući činjenici da 508 ima puna peta vrata a ne samo poklopac prtljažnika iskoristiv puno više nego što bi se to moglo pomisliti.

U inat skepticima

Benzinski četverocilindarski 1,6-litreni turbak sa 225 KS i 300 Nm predstavlja vrhunac ponude za 508-icu i odličan je primjer kako moderni motori relativno male zapremnine mogu brzo i jednostavno zatvoriti usta svim skepticima – teoretičarima. Rado se i vrlo uvjerljivo zavrti, a istodobno uvijek ostaje i nekako uglađen i gotovo elegantan, pa je kao takav doista izvrstan izbor za ovakvu vrstu limuzine. Iz mjesta do 100 km/h treba mu samo 7,3 sekunde, a dodamo li k tome i da mu maksimalna brzina iznosi 250 km/h, primjedbi na performanse ovdje ne bi trebali imati ni oni najzahtjevniji.

S druge strane, posebno je zanimljiva situacija s potrošnjom: u gradu se zadovoljava s nešto više od 10 i pol do 11 litara, ali na otvorenoj cesti ta se brojka može spustiti i ispod 7 litara. Prosjek od oko 9,0 l/100 km u apsolutnom se iznosu ne čini malen, no realno, u datim okolnostima rezultat je to s kojim bi kupac ovakvog modela trebao biti zadovoljan. U suprotnom, na izbor su mu i slabiji motori, uključujući dakako i dizelske opcije… Automatik s osam stupnjeva prijenosa, recimo i to, dostatno je brz i uglađen, a osim ručice tu su i tipke za manualnu izmjenu na stupu upravljača. Dakle, za svakog ponešto.

Za upravljačem

U vožnji 508-ica u GT izdanju pokušava pomiriti najbolje iz oba svijeta koja bi trebala objediniti pod svojim skutima, onaj limuzinski, udobni i putnički, kod kojega se u francuskim limuzinama tradicionalno traži natprosječni komfor, ali i onaj sportski, ili barem dinamični do te mjere da opravda svoju GT oznaku. U ovoj izvedbi Peugeotov je sedan opremljen elektronski upravljanim amortizerima pa se hod ovjesa – sprijeda McPherson, straga Multilink – u praksi najviše razlikuje među odabranim programima vožnje. Dobro se snalazi u svim uvjetima, s tim da je u Normalu čak i udobniji od očekivanja, a u Sportu do izražaja možda i ponajviše dolazi čvršći upravljač.

Zanimljivi detalj noću: Night vison sustav, koji je ovdje dio doplatnog popisa, u uvjetima slabe vidljivosti oslanja se na infracrvenu kameru koja na 200-tinjak metara udaljenosti može prepoznati pješake, bicikliste, životinje…, što doista može biti vrlo korisno.

Umjesto zaključka

Izgleda sjajno, izvana i iznutra, a u ovom je konkretnom slučaju i sjajno opremljen te ga pokreće pogonski sklop sa samog vrhunca ponude. Ovakvom je primjerku, dakako, teško naći posebne mane osim možda činjenice da unatoč zapravo razumnoj cijeni nije dostupan širim masama. Istina, kada ga se nagazi može fino potrošiti, ali to, kako dobro znamo, nije ekskluzivno njegova značajka. Sve u svemu, ovaj je GT lako voljeti…

Peugeot 508 na hrvatskom tržištu

Cjenik Peugeota 508 doista je prilično bogat jer u njemu nalazimo i limuzinske i karavanske primjerke, i benzince i dizelaše. Ponudu tako otvara PureTech 180 S&S EAT, a slijedi ga model poput testiranog, sa 225 KS jakim benzincem i paketom opreme GT. Boje dizelaša otvara Blue HDI 130 S&S, a tu je i verzija sa 160 KS, no ovdje je važnije spomenuti da su za razliku od benzinaca koji poznaju samo EAT8 mjenjače HDI motori dostupni i s njima, ali i s ručnim mjenjačima sa šest stupnjeva prijenosa. Serijska i dodatna oprema Popis opreme GT na testnom modelu prilično je dugačak te između ostaloga uključuje automatsku dvozonsku klimu i automatsku parkirnu kočnicu, aktivni ovjes i 3D navigaciju, ergonomska sjedala i odličan Focalov audio sustav, automatska duga svjetla, ambijentalno diodno osvjetljenje, nadzor mrtvog kuta i vozne trake, parkirne senzore naprijed i otraga…, no ni lista doplata gotovo da nije puno kraća. Testni auto imao je, između ostaloga, spomenuti Night Vision sustav za vožnju noću, aktivni tempomat sa Safety plus paketom, električno otvaranje petih vrata, sustav za bežično punjenje telefona, metalik lak i posebne naplatke Augusta…