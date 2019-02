Gadget na kotačima

O Nissan Leafu Tekna (model 2018) smo već čuli mnogo toga dobroga, a osobito su impresivni prodajni podaci - samo u Europi je preko 40.000 komada prodano tijekom prošle godine! U nastavku pročitajte naše dojmove nakon tjedan dana druženja s Nissan Leafom, traganja za brzim punjačima i privikavanja na kapacitet njegove baterije

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA snaga / max brzina 110 kW/150 KS / 144 km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 20 kWh/100 km / 0 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 276.500 kn (37.290 Eur) / 317.000 kn (42.750 Eur)

Dizajn, ergonomija, unutrašnjost

Prvo što se na novoj generaciji Leafa primjećuje jest da izgledom ne odudara od ostalih vozila kao njegov prethodnik. Nissan Leaf naizgled je, naime, sasvim običan automobil. Gledajući izvana, neupućeno oko promatrača na cesti neće zamijetiti na njemu gotovo ništa što ne odlikuje mnoge današnje automobile kompaktne klase – agresivne linije karoserije, visoko rezane bočne stranice sa sve manjim prozorima, “hatchback” liniju stražnjeg dijela i općenito elegantan dizajn s modernim elementima kao što su LED svjetla, blago zatamnjena stakla, te dvobojna karoserija (dostupna uz nadoplatu) koja daje do znanja kako je riječ o sportski nastrojenom vozilu. Oni pozorniji zamijetit će tek oznake “Zero Emission” postavljene na vidna mjesta – i, naravno, tišinu koju Leaf ostavlja za sobom.

Unutrašnjost je udobna, ne pretjerano luksuzna, s tek ponekim nelogičnim rasporedom tipki. Sjedala testiranog modela bila su dijelom presvučena kožom, kao i upravljač, ostali elementi interijera izrađeni su većinom od prosječne plastike, i općenito ne daju dojam da se radi o luksuznom vozilu. Na stražnjoj klupi dovoljno je mjesta iako su ispod nje smještene baterije, a jedina smetnja putnicima na njoj bit će oveći tunel u kojem nisu smješteni dijelovi prijenosa, a ipak se izdiže iz poda na mjestu srednjeg stražnjeg mjesta za sjedenje.

Prtljažnik je prilično prostran za ovu klasu vozila (435/668 l), no ne pruža sasvim “bezbolno” iskustvo. Preklapanjem stražnje klupe prostor se povećava, ali se ne dobiva ravna podnica. Oboreni naslon klupe je preko 20 centimetara viši od poda prtljažnika pa otežava smještanje većih tereta. Dodatnu smetnju predstavlja i Bose audio pojačalo koje se (ovisno o opremi) može naći u prtljažniku i zauzima dodatan dragocjeni prostor na njegovom dnu. Naravno i kabele za punjenje morate stalno voziti sa sobom, pa i oni zauzimaju dio prostora.

Serijska i dodatna oprema

Vrlo bogat paket serijske opreme Acenta uključuje ePedal sustav upravljanja jednom papučicom, Safety shield tehnologije (inteligentno upozorenje na izlazak iz voznog traka, inteligentni sustav za nadzor mrtvog kuta, automatsko kočenje u hitnom slučaju s prepoznavanjem pješaka i biciklista, sustav za upozorenje na nadolazeći promet straga), 7″ infotainment zaslon, ugrađeni punjač 6,6 kW i priključak za brzo punjenje Chademo od 50kW te 16-inčne aluminijske naplatke.

Druga razina, N-Connecta, na ovo nadograđuje 360° kameru, Park assist prednje i stražnje senzore, sustav za prepoznavanje objekata u pokretu, 17-inčne aluminijske naplatke te električno preklopive vanjske retrovizore.

Najviša razina, Tekna, dodaje i ProPilot adaptivni tempomat, sustav pomoći pri parkiranju, Bose ozvučenje, grijanje prednjih i stražnjih sjedala, te dnevna LED svjetla.

Testirani model imao je još i dvobojnu karoseriju te ProPilot Park sustav autonomnog parkiranja.

e-Pedal Kao što se prilikom prelaska s ručnog mjenjača na automatski treba prilagoditi na to da se lijevu nogu i papučicu kvačila tijekom vožnje može “zaboraviti”, uključivanjem Nissanova sustava e-Pedal treba se priviknuti na to da se gotovo može zaboraviti još jedna papučica – ona kočnice. Sustav vožnje automobila samo jednom papučicom najlakše je opisati tako da kažemo kako se dodavanjem klasičnog “gasa” upravlja ubrzanjem, a uz e-Pedal istom se akcijom izravno kontrolira brzina. Položaj pedale dirigirat će brzinu vozila, razina ubrzanja ovisit će o tome koliko naglo stišćete papučicu, a otpuštanjem gasa, umjesto inercijskog kretanja, izazvat ćete potpuno zaustavljanje automobila. Sustav e-Pedal samostalno koči silom od 0,2 G. Za privikavanje na taj sustav treba izdvojiti neko vrijeme dok vozaču ne uđe u mišićnu memoriju, no nakon toga postaje sasvim intuitivan. Uključite li e-Pedal, kočnicu ćete pritiskati jedino kada automobil treba brzo zaustaviti uslijed kakve kritične situacije. U 99% ostalih slučajeva sve ćete moći obaviti samo papučicom gasa i s njome izravnom povezanim sustavom regenerativnog kočenja.

Motor i baterija

Kupci Nissana Leaf (2018) ne mogu birati baš ništa što se tiče snage motora i baterije. Ugrađenih 40 kW i motor od 150 KS standardni su u svim varijantama, dok se tijekom 2019. godine ne pojavi nadogradnja, model E+ s baterijom od 62 kWh. Ono na što svakako treba pripaziti jest autonomija, koja nije uvijek točno prikazana na zaslonu komandne ploče – bržom i agresivnijom vožnjom Leaf će vrlo brzo gubiti preostali “range” pa s time treba biti oprezan. Naime, ostanete li na cesti bez struje, jedina će vam opcija biti pozvati vučnu službu da vas odveze do najbližeg punjača.

Za štednju baterije tu su standardni Eco način rada, regenerativno kočenje, te “trikovi” poput isključivanja klime ili grijanja – no, najviše ćete uštedjeti defanzivnom vožnjom i lakšom nogom na gasu.

Nissan Leaf se na kućnom punjaču ili javnom (izmjeničnom, AC) punjaču modela Type 2 do 100% može napuniti najmanje za 7,5 sati, a to se može protegnuti i do 21 sat na šuko priključku od 10 ampera – što izaziva priličnu smetnju pri svakodnevnom korištenju. Ako nemate punjač kod kuće, u garaži ili dvorištu, punjenje na javnim punjačima ovog tipa gotovo da i nema smisla.

Sasvim druga priča su punjači s istosmjernim (DC) standardom CHAdeMO. Od nule do 80% Leaf se na njima puni za sat vremena (do 90% za oko 2 sata), pa je punjenje sasvim izvedivo dok obavljate šoping, ručak ili poslovni sastanak. Lokacije nekih punionica mogu se pronaći u Leafovom navigacijskom sustavu, a potpuni popis bolje je potražiti na Internetu guglanjem fraze “EV charger” te na specijaliziranim web-servisima i aplikacijama.

Autonomija Nissan Leafa iz 2018. godine deklarirana je, ovisno o tipu standardnih testova, na 243 do 378 kilometara. Prema našim iskustvima, automobil netom nakon punjenja procjenjuje doseg na 220-230 km, a tijekom testiranja s punjenjem smo prelazili realnih 160-180 km. Tek pažljivom defenzivnom vožnjom u “Eco” načinu i bez grijanja putničkog prostora, postizali smo potrošnju manju od 20 kWh na 100 kilometara. No, napomenimo ovdje vrlo bitne činjenice: test smo obavljali u zimskim uvjetima, kada baterije električnih automobila gube i do 50% iskoristivosti, automobil većinom nismo štedjeli, vozili smo ga i po autocestama i po brdima, a i uključivali smo grijanje kad god nam je bilo hladno.

Trebali bismo sve to ponoviti u toplijim mjesecima, i s nešto više normalne gradske vožnje vidjeti može li se ostvariti domet od deklariranih tristotinjak kilometara, što je prosječnom vozaču dovoljno za 5-6 dana vožnje. Jednom tjedno po dva sata na brzom punjaču? Mogli bismo živjeti s tim, osobito dok god je struja besplatna.

Za upravljačem

Vožnja Leafom gotovo da ne odudara od one koju možete iskusiti u bilo kojem novijem automobilu slične veličine s automatskim mjenjačem, a vozačko iskustvo pogotovo je slično onome u modernim hibridima…. sve dok ne nagazite na gas.

Linearno ubrzanje od 0 do 20, 80 ili 120 km/h, Leafu je svejedno – zalijepit će vozača i putnike za sjedala kao u malo kojem gradskom automobilu. Njegovih 150 “konja” iz elektromotora daju osjećaj kao da ih je najmanje 250, a trenutačni odaziv na pritisak papučice gasa iznenadit će svakoga tko prije toga nikada nije vozio potpuno električni automobil.

Zbog velike snage masa automobila od 1,6 tona uopće ne dolazi do izražaja, pa se on ponaša poput nešto manjeg i lakšeg kompakta. Dodamo li tome kamere za parkiranje i 360° kameru za pogled iz “ptičje perspektive”, na Leafa se vrlo lako naviknuti bez obzira što ste prije njega vozili.

I na kraju…

Iako je svaku dužu rutu na koju se ovim automobilom kreće potrebno pomno isplanirati, znati kako Leafova baterija “diše”, te koliko ga se može voziti autocestom (hint: ne dugo) da bismo sigurno dosegnuli sljedeću punionicu – i dalje smatramo da su zabavni karakter ovog vozila, kao i njegova ekološka strana, argumenti koji bi nam mogli odvratiti misli od “panike” i traženja sljedećeg punjača. Nadogradnja s 55% većim kapacitetom baterije učinit će Leaf mnogo privlačnijim, a on već sada spada u sam vrh svjetske ponude električnih automobila.

I dalje je jeftiniji od Tesle, iako ne nudi luksuz poput Modela S ili 3, ali s Leafom kupci dobivaju moderan, brz i agilan automobil. Električni automobil, dakako, nije za svakoga, niti za sve namjene, ali oni kojima takav automobil zadovoljava potrebe i imaju dostupan punjač – njegovim odabirom sigurno neće pogriješiti.