Sa 636 registracija češka je marka bila najtraženija u najkraćem mjesecu u godini, drugo je mjesto s 540 vozila pripalo Volkswagenu dok je treći Renault s 230 automobila

Škoda Octavia je tijekom veljače bila najtraženiji automobil na hrvatskom tržištu, pa je s 342 primjerka zauzela 9,53% svih modela, odnosno napravila značajnu prednost u odnosu na drugoplasirani Fiat 500 sa 168 primjeraka te udjelom od 4,68%. Treća je pozicija uz 122 registracije pripala Volkswagenovom modelu T-Cross, a što je pet primjeraka više od Dacije Sandero na četvrtoj poziciji koja je pak za svega tri primjerka bila bolja od VW Golfa. Slijede Seat Ibiza, Volkswagenov T-Roc, Škoda Kamiq, Kia Stonic, Škoda Scala, Dacia Duster…

Upravo najviše zahvaljujući izvrsnom rezultatu modela Octavia, te dobroj ponudi prije dolaska nove generacije, Škoda je prema podacima agencija Promocija plus tijekom veljače bila najtraženija marka. Ukupno su imali 636 registracija, a pored već spomenutih modela (Octavia, Kamiq i Scala) među prvih dvadeset modela tijekom veljače je bio i četvrti – Kodiaq, i to s 56 primjeraka.

Druga najbolja marka u mjesečnom zbroju tijekom veljače je Volkswagen uz 540 registracija, a koji među najtraženijih 20 modela ima čak šest primjeraka, redom su to: T-Cross, Golf, T-Roc, Tiguan, Passat te Polo. Znači, među prvih dvadeset modela tijekom veljače, njih deset imaju oznake Škode ili VW-a. Po dva predstavnika imaju Dacia (Sandero i Duster), Renaulta (Clio i Megane) i Suzuki (Vitar i Ignis), te po jedan Fiat (model 500), Seat (Ibiza), Kia (Stonic) te Toyota (Yaris).

Treća pouzicija tijekom veljače, uz 230 registriranih vozila pripala je Renaultu, a na mjestu iza je i marka u vlasništvu ove francuske kompanije – Dacia, to uz 207 vozila. U svega šest vozila razlike su četiri marke – Suzuki, Kia, Fiat te Hyundai uz 185 do 179 vozila. Ukupno su tijekom veljače registrirani modeli 32 različite marke vozila, na začelju su s po jednim primjerkom Tesla, Smart i Lexus. Duplo više, dva primjerak ima Jaguar, a po tri Land Rover, Subaru i Alfa Romeo. U klubu ispod deset primjerak je još samo Jeep uz 6 vozila. Tijekom veljače bilo je 3588 registracija novih osobnih automobila, a što je 41 vozilo, odnosno 1,16% više u odonosu na isti mjesec lani, a kad nije bila prijestupna godina kao ove.

Izgleda da je započela izvrsna godina za Porsche na hrvatskom tržištu. Nakon 10 primjeraka tijekom siječnja, proteklog je mjeseca stiglo novih 15 primjeraka. Tako je uz 25 vozila registriranih tijekom prva dva mjeseca ove godine Porsche za 127% povećao prodaju, u odnosu na prošlogodišnjih 11 do početka ožujka. U odnosu na prva dva mjeseca protekle godine, Porsche je imao najveće poboljšanje. Na drugom mjestu poboljšanja prodaje je Fiat koji je sa 171 stigao na 344 vozila, odnosno 101% više, dok je za 64%, s 240 na 344 vozila rasla Kia. Čak 53% bolju prodaju imao je BMW, 45% Nissan te 42% Škoda. Istovremeno, najveći pad, čak 60% bilježi Ford (sa 187 na 75 vozila), zatim Mazda s 53% manjom prodajom te Jeep kojem je prodaja pala 49%. Naravno, treba imati na umu da smo na početku godine, dok su na kraju protekle godine mnoge marke malo ‘stisnule’ te prodale više nego li je to uobičajeno za to razdoblje.

Pogledamo li vrstu pogonskih strojeva, najzastupljeniji su benzinci, a na koje se odnosi 4364 automobila, odnosno 59,7% svih registracija novih osobnih automobila ove godine. Stiglo je i 2535 dizelskih modela koji time imaju udio od 34,7%, dok su s 349 vozila tu i hibridi. 35 električnih automobila čini udio od 0,5%, iza kojih su samo još modeli koji imaju ugrađene i plinske instalacije – njih 22.

Znači, uz 7305 novih osobnih automobila do početka ožujka, ova je godina započela bolje od protekle kad je u istom razdoblju bilo 7098 vozila. Iz čega je vidljiv rast od 207 osobnih automobila, odnosno 2,92%.

Istim se trendom ne mogu pohvaliti i laka gospodarska vozila, gdje je nasuprot prošlogodišnjih 1491 primjerka, ove godine došlo do pada na 1411 vozila, odnosno 5,37%. Iako je veljača uz 748 vozila bila daleko bolje od prošlogodišnje kad su bila 643 vozila, loš siječanjski rezultat još uvijek utječe na godišnji zbroj.

Vodeća marka u segmentu gospodarskih vozila tijekom veljače je Renault uz 180 primjeraka, drugi je Citroen sa 107, što je dva vozila više od Volkswagena. Redom dalje idu Opel, Peugeot, Dacia, Fiat… Najtraženiji model proteklog mjeseca bio je Volkswagen Caddy uz 76 registracije, a što je četiri primjerka više od Citroen Berlinga, koji je pak za dva primjerka bio bolji od Renault Kangooa.

Sve zajedno, ponovno pokazujemo kako u Hrvatskoj prkosimo globalnim trendovima gdje se zadnjih mjeseci bilježe negativne brojke, te mnoga tržišta imaju pad prodaje. Vidjet ćemo koliko dugo ćemo uspjeti biti drukčiji.