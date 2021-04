Kupci mogu birati između sedam razina opreme, i to dvije kod baterije od 52 kWh uz elektromotor od 109 kW/148 KS ili 125 kW/170 KS te njih pet kod snažnijeg elektromotora od 150 kW/204 KS uz koji ide baterija od 77 kWh

Nakon što je protekle jeseni Volkswagen u prodaju i na hrvatskom tržištu pustio prvi model nove električne obitelji ID., model ID.3, sada je na red došlo i prvi električno pokretani SUV. Riječ je o modelu ID.4, a koji smo već prema ‘novom normalnom’ upoznali tijekom digitalne online prezentacije.

Vjerujemo da je mnogima poznato kako će ID obitelj modela polako rasti i napredovati, a što će s druge strane značiti i manji fokus na modele s klasičnim motorima, koje smo do sada navikli susretati.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Modularna električna platforma

ID.4 prvo je potpuno električno SUV vozilo marke Volkswagen. S duljinom od 458,4 centimetra, 185,2 cm širine te 164 cm visine riječ je predstavniku u segmentu kompaktnih SUV modela. Spomenimo i kako je riječ o modelu nastalom na modularnoj električnoj platformi (MEB) s međuosovinskim razmakom od 277,1 cm.

Upravo su kompaktni SUV modeli i trenutno najtraženiji, pa možemo zaključiti kako sada Volkswagen ima pravog aduta u vrlo traženom segmentu.

Idemo redom vidjeti što to nudi model ID.4. Opcija je mnogo pa treba dobro odvagnuti što vam je potrebno, a prema tome i odabrati željeni model. Volkswagen je bio poznat po tome da je pored već pripremljenih paketa opreme uvijek bila dosta velika lista dodatne opreme koju ste mogli odabrati da bi konfigurirali model kakav želite. Sada to lagano odlazi u zaborav i smanjuje se lista tih dodatnih opcija, a kako bi se olakšao odabir kupcima, ali pojednostavnila proizvodnja.

Dvije veličine baterije – Pure i Pro

Prvo je najbitnije odabrati treba li vam baterija većeg ili pak manjeg kapaciteta. Volkswagen je za ID.4 pripremio dvije veličine, odnosno kapaciteta. Početna je od 52 kWh, ona se u imenu modela označava kao Pure. Za manju bateriju, prema WLTP protokolu navodi se kako osigurava domet od 348 kilometara.

Odaberete li slabiju bateriju neto kapaciteta 52 kWh, dodatno možete birati između dvije razine snage elektromotora, početni je od 109 kW odnosno 148 KS, dok je snažniji od 125 kW odnosno 170 KS. Za ta su dva modela predviđene i dvije razine opreme – City i Style.

Snažnija baterija je kapaciteta 77 kWh i ona se označava s natpisom Pro. Snažniji ID.4 ” Pro” nudi doseg, prema WLTP protokolu, od 522 km.

Uz snažniju bateriju ide i najsnažniji motor od 150 kW/204 KS. Tu je pak na raspolaganju odabir između pet razina opreme – Life, Business, Family, Tech i Max.

Zanimljivo je da se u startu svake razine opreme nalaze tek 18-colni čelični naplatci, dok se nadoplata vrši za odabir aluminijskih naplataka. Doplata za veličine od 18 (5575 kn) odnosno 19 cola (10.222 kn) moguća je kod modela sa slabijom baterijom, odnosno od 19 (6043 kn), 20 (10.222 kn) ili 21 cola (14.391 kn) kod snažnije baterije.

Kod Pure modela iste su dimenzije guma na prednjoj i stražnjoj osovini, dok model Pro straga ima šire i niže gume od onih sprijeda.

Osnovna je boja Moonstone siva, a uz koju je moguće odabrati i Silver Style detalje eksterijera, za što je potrebno izdvojiti 5.451 kn. Želite li neku od metalik boja, potrebna je nemala nadoplata od 6.407 kn. Tu su Scale srebrna, Glacier bijela, Manganese siva, Dusk plava i Honey žuta, a naknadno se očekuje i Kings crvena. I kod svake metalik boje moguća je doplata za Silver Style detalje eksterijera.

Može vući i prikolicu

I dok to kod modela ID.3 nije moguće, ID.4 ima sposobnost vući i prikolicu, pa se nudi mogućnost nadoplate kuke za vuču, i to električno otklopive (7.494 kn). Želite li svoj model opremiti i tekstilnim tepisima, za to je potrebno izdvojiti 937 kn, a vrlo je korisno i poželjno nadoplatiti, iako nije jeftino, 10.853 kn za toplinsku pumpu.

Naime, dok se kod klasičnih motora koristi njihova ‘otpadna’ energija za uspješnije grijanje putniče kabine, kod električnih se modela koristi toplinska pumpa. Upravo ona komprimira sredstvo za hlađenje pod visokim tlakom. Tako nastala toplina upotrebljava se za zagrijavanje hladnog zraka koji struji kroz vozilo. Na taj način, tijekom hladnijih dana, potrebno je potrošiti manje energije iz baterije, a što u konačnici rezultira povećanjem dosega u odnosu na električna vozila bez toplinske pumpe. Toplinska pumpa je serijska opcija kod najbogatijeg Max paketa.

Sve to zajedno su razne opcije koje su moguće na novom modelu ID.4. Napomenimo kako najslabiji motor razvija i okretni moment od 220 Nm, dok je kod dva snažnija motora on 310 Nm. Početna izvedba ima i ubrzanje s mjesta do 100 km/h za 10,9 sekundi, srednji motor istu brzinu postigne za 9 sekundi, a najsnažniji za 8,5 s.

Sve opcije imaju ograničenu maksimalnu brzinu na 160 km/h. I dok ovi modeli snagu, odnosno moment prenose na stražnju osovinu, kasnije tijekom godine očekuje se još snažnija izvedba koja će imati i pogon na sva četiri kotača.

DC punjenje do 125 kW

Spomenimo i malo opcije punjenja. Manja baterija se naizmjeničnom strujom (AC) može puniti uz 7,2 kW, odnosno istosmjernom strujom (DC) od 100 kW. Snažnija baterija se pak naizmjeničnom strujom puni na 11 kW, odnosno DC-om na 125 kW. Manja baterija teži 344 kilograma i sastoji se od devet modula, dok je kod snažnije dvanaest modula koji teže 493 kg. Temperatura modula ćelija regulira se putem podnog lima s integriranim kanalima za vodu. Zadaća upravljanja toplinom je pogoniti bateriju u svim situacijama u idealnom temperaturnom rasponu od oko 25 Celzijevih stupnjeva. Time se ostvaruju pogodnosti u pogledu snage, brzog punjenja istosmjernom strujom i vijeka trajanja.

Jamstvo na baterije od 8 godina ili 160 tisuća prijeđenih kilometara, ovisno o tome što prije nastupi, znači da će nakon toga ona osiguravati najmanje 70% svog početnog kapaciteta.

Uz vozilo se dobije i Mode 3, Type 2 punjač za punjenje na javnim punionicama.

Dostupna je i široka paleta kućnih wallbox punjača za sva električna i plug-in hibridna vozila Volkswagen grupacije. Punjenje je moguće i uz We Charge karticu. Upravo We Charge omogućuje povoljnije punjenje na brzim Ionity punionicama. Oni koji se više voze mogu odabrati i neku od tarifa prilagođenu svojim potrebama.

Uz aplikaciju We Connect ID.App kupac može upravljati svim postupcima punjenja putem Android pametnog telefona.

Dvije iste razine opreme

Početni City paket opreme uključuje automatski klima uređaj Climatronic s dvije zone regulacije te dva USB (Type C) priključka sprijeda i dva USB priključka straga. Tu je i grijani višenamjenski upravljač presvučen kožom, grijanje prednjih sjedala kao i grijano vjetrobransko staklo (bez žica), a koje ima i sposobnost reflektiranja infracrvenih zraka. Grijane su i mlaznice za pranje vjetrobranskog stakla. Na 10-inčnom zaslonu infotainment uređaja moguće je korištenje Discover Pro navigacijskog uređaja, a tu je i Comfort priprema za telefon te brisači sa senzorom za kišu.

Druga razina opreme, Style, pored elemenata početne opreme donosi i kameru za vožnju unatrag, trozonski Climatronic, ArtVelours presvlake sjedala, ambijentalno osvjetljenje (uz mogućnost odabira 30 boja) te osvijetljenu lajsnu između prednjih svjetala.

Aluminijske papučice su u dizajnu Play & Pause, a iza stražnje klupe asimetrično djeljive te opremljen preklopivim naslonom za ruke je i pregradna mreža između kabine i prtljažnika. Prtljažnik je opremljen i mrežom za učvršćivanje prtljage.

Dodatno su zatamnjena stražnja bočna stakla te stražnje staklo, a koristan je i Keyless Access sistem centralnog zaključavanja i pokretanja motora bez ključa. Ovaj paket donosi i alarmni uređaj, kao i proaktivnu zaštitu putnika, LED Matrix glavna svjetla uz Dynamic Light Assist kontrolu dugih svjetala, 3D LED stražnja svjetla…

Life oprema je početna razina kod najsnažnijeg elektromotora, odnosno snažnije baterije, i ona je identična City razini kod slabije baterije. Druga razina kod snažnije baterije je Business, a koji u odnosu na Style paket nema pregradnu mreža između kabine i prtljažnika te mrežu za učvršćivanje prtljage. Treća razina je koja povrh opreme Style paketa ima i panoramski krov.

Četvrta razina je Tech, a pored Family opcija ima i head-up display te Area View (360 stupanjski pogled na okolinu) uključujući kameru za vožnju unatrag. Zatim je tu i ErgoActive prednja sjedala koja su električno podesiva s memorijskom funkcijom, te ručnom potporom za kralježnicu i funkcijom masaže. Tu je i mnogo sigurnosnih pomagala. Emergency Assist omogućava djelomično upravljanje vozilom u slučaju medicinske nužde, a koristan je i Side Assist. To je pomoć pri promjeni vozne trake uz upozorenje na vozila koja se nalaze u ‘mrtvom’ kutu. Travel Assist donosi Lane Assist asistenciju prilikom nehotičnog prelaska uzdužnih linija vozne trake.

Unutrašnjost je bogatija u za 12-inčni zaslon infotainment uređaja, a eksterijer za električno preklopiva osvrtna zrcala. Easy Open & Close funkcija olakšava otvaranje vrata prtljažnika virtualnom pedalom, odnosno pomicanjem noge ispod stražnjeg branika.

Najbogatiji Max paket povrh svega toga donosi i Servotronic, progresivni elektromehanički servoupravljač, ovisan o brzini kretanja. Tu je i elektronsko podešavanje ovjesa (DCC) uključujući izbor profila vožnje, kao i integrirane prednje naslone za glavu te toplinska pumpa.

Zahvaljujući korištenju MEB platformi prostor za putnike i tehnologiju podijeljen je tako da profit izvuku putnici. Tako je ponuda prostora u unutrašnjosti na jednakoj je razini kao ona u konvencionalnim SUV vozilima iduće više klase vozila. Ovisno o položaju naslona stražnjih sjedala, prtljažnik ima kapacitet od 543 do 1575 litara.

Pored zaslona infotainment sustava koji smo spominjali kod popisa opreme, valja imati na umu kako je i ispred vozača manji zaslon na kojem se prikazuju informacije bitne za vožnju. Kao i kod modela ID.3, moguće su govorne naredbe uz početni izraz ‘Hallo ID.’

Stražnji pogon

Elektromotor smješten je neposredno prije sredine kotača na stražnjoj osovini i moment šalje putem 1-stupanjski mjenjača. Stražnji pogon osigurava bolju agilnost, uz snažnu vuču te mali krug okretanja. Sukladno zakonskoj regulativi, do brzine od 30 km/h emitira se umjetni zvuk, a koji pomaže pješacima i ostalim sudionicama u prometu da lakše prepoznaju dolazak vozila.

Cjenik