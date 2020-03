Nakon limuzine i karavana koji pristižu na ljeto, na red će doći i Coupé te Cabriolet izdanja popularnog modela kojeg sada naglašava automobilska inteligencija

S više od 14 milijuna isporučenih limuzinskih i karavanskih izvedbi od 1946., E-klasa je najbolje prodavani model u povijesti marke Mercedes-Benz. Mnogi je smatraju ‘srcem marke’. Deseta generacija E-klase postavila je stilske trendove 2016. godine, sa svojim čistim, ali emocionalno privlačnim dizajnom te ekskluzivnom i visokokvalitetnom unutrašnjosti. Karakteristično za ovaj model je i mnoštvo inovacija, kao u području sustava pomoći u vožnji. Ova emocionalno privlačna i u isto vrijeme inteligentna kombinacija ekstremno je uspješna: do danas je više od 1,2 milijuna kupaca iz cijelog svijeta kupilo trenutačnu generaciju E-klase u limuzinskoj ili karavanskoj izvedbi. Sjajno!

Sada je na red došao dorađeni, redizanirani model. Premijera je dakako bila rezervirana za Salon automobila u Ženevi, no koronavirus je uzeo svoj danak te je ovogodišnja priredba, iz sigurnosnih razloga otkazana. Tako Geneva International Motor Show 2020 nije bio mjesto premijere niti jednog modela, već su to učinili u digitalnom obliku, prijenosima uživo putem Interneta. Na početku su predstavljene limuzinska i kravanska inačica koja se sada nudi i u All Terrain izdanju, a slijedila je poslastica i u obliku AMG izdanja, E53 kao sedan, te karavan. Zato idemo redom ponabrojiti koje nas sve novosti očekuju na facelift modelu E-klase.

Tu je sada više dinamičnog dizajna, a koji naglašava i linija Avantgarde koja predstavlja novu osnovnu specifikaciju vanjštine. Redizajnirana su prednja svjetla (kompletna-LED prednja svjetla dio su standardne opreme, a opcijski su dostupna Multibeam LED prednja svjetla), obnovljena su i stražnja svjetla, kao i maska hladnjaka te prednji branik. Iduća generacija sustava pomoći u vožnji sada uključuje novu generaciju upravljača s kapacitivnim senzorima dodira, Active Distance Assist Distronic s regulacijom brzine na bazi rute, Active Stop-and-Go Assist, Active Steering Assist, Active Brake Assist; u sklopu Driving Assistance paketa sada i s funkcijom manevra skretanja, Active Blind Spot Assist sada i s upozorenjem prilikom izlaska te Parking Package u kombinaciji s 360° kamerom: novi prošireni bočni pogled i po prvi put automatsko parkiranje ne samo u paralelna i poprečna parkirna mjesta nego i u označena mjesta.

Nimalo nije zanemarena niti udobnost u unutrašnjosti koja sada osigurava dva digitalna zaslona koja su dio standardne opreme (2×10,25-inča, spojeni), opcijski Widescreen kokpit s dva 12,3-inčna zaslona, zatim MBUX s Linguatronic glasovnom kontrolom (serijska oprema) i funkcijom proširene stvarnosti, unutrašnji asistent, Energizing kontrola udobnosti s Energizing Coach i PowerNap funkcijom (u plug-in hibridima) te Energizing kinetika sjedala.

U Mercedesu navode da se E izražava kao efikasnost, pa time i elektrifikacija pogonskog sklopa. Pripremljeno je sedam plug-in hibrida u limuzinskoj i karavanskoj izvedbi, benzin i dizel, s pogonom na stražnje ili sve kotače. Zanimljivo je da su elektrificirani modeli po prvi put i za tržište SAD-a. Novi M 254 motor označava dvolitreni, četiri cilindrični benzinski motor s ISG (Integrated Starter-Generator) sustavom i 48-voltnim električnim sustavom, nazivne snage 200 + 15 kW, a koji je opremljen inovativnim segmentnim turbopunjačem s priključkom na protok, dodatnim električnim kompresorom (eVZ), Nanoslide premazom stijenki cilindara, Conicshape provrtom cilindara te Camtronic sustavom za kontrolu usisnih ventila. Koriste se i Urban Guard, nova sveobuhvatna kategorija proizvoda i opcija, a koja donosi i inteligentno povezivanje hardvera i digitalnih rješenja za zaštitu od krađe i oštećenja.

Vrlo dinamičan dizajn

Unaprijeđena dinamičnost i nadopuna E-klase odražavaju se u ponudi modela: sada već osnovni model dolazi s Avantgarde vanjskom linijom. Kao rezultat toga, osnovni model E-klase po prvi put uključuje središnju prednju zvijezdu. Novi prednji kraj s više kromiranih detalja igra važnu ulogu u osvježenom izgledu: maska hladnjaka linije Avantgarde redizajnirana je s dvije kromirane letvice i okomitim crnim prečkama visokog sjaja. Kromirani i crni ukrasni elementi visokog sjaja na prednjem braniku ističu sportski i elegantan izgled. Na sličan način linija Exclusive dosljedna je svom imenu: specijalna prednja maska, uspravna zvijezda na poklopcu motora i veliki kromirani elementi u prednjem braniku ističu njenu poziciju.

AMG Line izvedba s novim branikom u stilu AMG Performance modela izgleda još sportskije. Uz to, linije Avantgarde, AMG Line i All-Terrain uključuju poklopac motora s bubrezima. E-klasa serijski uključuje potpuna LED prednja svjetla. Kao opcija nude se Multibeam LED prednja svjetla uključujući Ultra Range duga svjetla. Dizajneri su također revidirali stražnji kraj limuzinske izvedbe s novim branikom, podijeljenim stražnjim svjetlima i novim poklopcem prtljažnika. Unutrašnji dizajn stražnjih svjetala revidiran je na svim modelima.

All-Terrain izvedba vizualno je sličnija SUV modelima. Nadalje, kao prepoznatljivu značajku, All-Terrain komponente kao što su maska hladnjaka ili stilizirana zaštita podvozja sada su izvedene u zrcalno kromiranoj završnoj obradi umjesto prethodne srebrne shadow obrade. Tri nove boje vanjštine, dostupne za E-klasu kao dio osvježavanja modela, nazivaju se high-tech srebrna, graphite siva metalik i mojave srebrna. Ponuda kotača također je proširena i sada uključuje aero kotače koji također doprinose uštedi goriva i time održivosti. Unutrašnjost je unaprijeđena novim bojama i materijalima. To uključuje dvije nove kombinacije boja, magma sivu/neva sivu (Avantgarde), crnu/lješnjak smeđu (Exclusive) i magma sivu/macchiato bež (Exclusive) te ukrasne elemente od srebrnog jasena otvorenih pora, smeđeg lješnjaka, brušenog aluminija i aluminija s karbonskim uzorkom.

Sjedala kombiniraju poznatu Mercedes-Benzovu prikladnost za duge vožnje s avangardnim dizajnom. Prilagodljivo podešavanje sjedala vozača posebno je praktično: kada se visina vozača unese u sustav preko medijskog zaslona ili Mercedes me aplikacije, sjedalo se automatski pomiče u uobičajeni prikladni položaj koji vozač treba samo fino namjestiti. Dizajn prednjih sjedala ističe sportsku auru unutrašnjosti. Nude snažnu bočnu potporu bez ugrožavanja sigurnosti. Oblik sjedala prati istaknute bočne potpore i, ovisno o specifikaciji, središnji dio ima sportski poprečni ili moderni uzdužni uzorak. Boje središnjih dijelova naslona i jastuka sjedala usklađene su s ukupnom skulpturom sjedala. Moguće su razne kombinacije presvlaka od tkanine do Artico umjetne kože do reljefne i nappa kože s dijamantnim vezom.

Nova generacija sustava pomoći u vožnji

Nova E-klasa uključuje najnoviju generaciju Mercedes-Benz sustava pomoći u vožnji koji vozačima pružaju kooperativnu podršku. To rezultira izuzetno visokom razinom aktivne sigurnosti: limuzina i karavan u mogućnosti su reagirati ako to ne učini vozač. Prepoznavanje da ruke ne drže upravljač temelji se na kapacitivnim senzorima. To unaprjeđuje korisničku prikladnost kada se vozilo vozi u poluautonomnom režimu. Kako bi sustavi pomoći znali da vozač i dalje ima kontrolu nad E-klasom, dovoljno je da vozač drži upravljač. Prethodno je bilo potrebno detektirati moment upravljanja – blagi pokret upravljača. Novi upravljač u obruču uključuje odgovarajuće senzore koji registriraju drži li vozač upravljač. Ako sustav detektira da vozač određeno vrijeme ne drži upravljač, aktivira se sekvenca upozorenja koja u konačnici aktivira kočenje u nuždi ako je vozač i dalje neaktivan.

Kao dio serijske opreme, E-klasa dolazi s Active Brake Assist funkcijom koja u mnogim situacijama omogućuje uporabu autonomnog kočenja kako bi se spriječio sudar ili umanjile njegove posljedice. Sustav je također u mogućnosti kočiti u slučaju stacionarnih vozila i pješaka koji prelaze cestu pri tipičnim gradskim brzinama vožnje te, ovisno o situaciji, čak i spriječiti sudar. Kao dio Driving Assistance paketa, to je sad također moguće prilikom skretanje preko suprotne vozne trake.

Opcijski, Driving Assistance paketu mogu se dodati određene funkcije inteligentne vožnje. To uključuje Active Speed Limit Assist funkciju koja koristi podatke s karte i informacije iz Traffic Sign Assist funkcije kako bi odgovorila na promjene u ograničenjima brzine. U opremi su uključene i funkcije podešavanja brzine na osnovi rute prije zavoja, kružnih tokova, naplatnih kućica, T-križanja kao i prije izlaska s autocesta/otvorenih cesta. Kada vozač uključi Active Distance Assist Distronic s podešavanjem brzine na osnovi rute, E-klasa se sada u mogućnosti ponašati u skladu s podacima dobivenima putem LiveTraffic informacija. U idealnom slučaju, to se događa čak i prije nego što vozač ili radar i kamera detektiraju gužvu u prometu. Kada se detektira kraj kolone, brzina se smanjuje na približno 100 km/h kao mjera opreza, osim kada vozač svjesno odluči drugačije.

Prilikom vožnje u koloni na autocesti, Active Stop-and-Go funkcija uvelike je u mogućnosti provesti zadatke održavanja vozne trake i sigurne udaljenosti s vrlo visokom razinom dostupnosti do brzina od približno 60 km/h. Vozilo se može automatski pokrenuti do jedne minute nakon zaustavljanja. Na cestama s više voznih traka, Active Steering Assist funkcija u mogućnosti je podržati vozača s funkcijom koridora u nuždi, što uzrokuje da se vozilo drži dalje od sredine vozne trake. Na otvorenim cestama, pri brzinama ispod 60 km/h, vozilo se oslanja na detektirane oznake na cesti i koristi inteligenciju roja kako bi održavalo smjer prema vozilima u blizini. Ako se ne detektira nikakvo vozilo, E-klasa svoj smjer održava prema vozilu ispred, kao i prije.

Funkcija Active Blind Spot Assist s upozorenjem prilikom izlaska nudi naprednu zaštitu prilikom izlaska iz vozila. U mogućnosti je reagirati na vozila u mrtvom kutu kao i u kritičnim područjima aktiviranjem kočnica. Kada se vozilo zaustavi, sustav također može vizualno upozoriti putnike sa signalima u vanjskim osvrtnim zrcalima, prije nego što izađu iz vozila, ako se u kritičnom području detektira bicikl. Ako u ovom slučaju vozač pokuša koristiti unutrašnju kvaku vrata, oglasit će se dodatni zvuk upozorenja i ambijentalno svjetlo u vratima počne treptati crveno. Sustav detektira sudionike u prometu koji se kreću brže od 7 km/h. Funkcija je također dostupna kada vozilo miruje i do tri minute nakon isključivanja kontaktnog prekidača.

Funkcija Active Parking Assist s Parktronic i 360° kamerom omogućuje automatski ulazak i izlazak iz parkirnih mjesta. Sustav olakšava traženje i odabir parkirnog mjesta, kao i ulazak i izlazak (ako je vozilo automatski parkirano) iz paralelnih i poprečnih parkirnih mjesta ili garaža. Nova E-klasa je po prvi put u mogućnosti prepoznati i koristiti parkirna mjesta koja su na velikim površinama samo označena. 360° kamera na medijskom zaslonu prikazuje još realističniju sliku, što uključuje prošireni bočni prikaz. Prilikom izlaska iz parkirnog mjesta sustav je također u mogućnosti upozoriti na poprečni promet iza vozila i po potrebi aktivirati kočnice.

Još više udobnosti u unutrašnjosti

Nadopunjena E-klasa opremljena je potpuno novim upravljačem. Dostupan je u tri izvedbe: kao u potpunosti kožom presvučeni upravljač, u kombinaciji kože i drveta i kao super sport inačica. Kontrolne površine uključuju završnu obradu u crnoj boji visokog sjaja, dok su ukrasni elementi i obrubi izvedeni u srebrnoj shadow boji. Ploča s instrumentima i medijski zaslon kontroliraju se potezima preko tipki osjetljivih na dodir. Princip uporabe tipki osjetljivih na dodir promijenio se s optičkog na kapacitivni. Mehanički sustav više nije bio potreban, a dodirne površine manje su podložne ostajanju otisaka prstiju. Ima li vozač kontrolu nad upravljačem sad se određuje uz pomoć kapacitivnih senzora.

Nova E-klasa opremljena je najnovijom generacijom MBUX multimedijskog sustava (Mercedes-Benz User Experience). Serijski uključuje dva velika 10,25 inčna/26 cm zaslona, koji su za ‘widescreen’ izgled poslagani jedan pored drugoga. Opcijski su dostupna dva 12,3 inčna/31,2 cm zaslona. Informacije na ploči s instrumentima i medijskom zaslonu lako su čitljive na velikim zaslonima visoke razlučivosti. Emotivna prezentacija s brilijantom grafikom ističe sveobuhvatnost intuitivne kontrolne strukture.

Ovisno o raspoloženju ili u skladu s određenom unutrašnjosti, korisnik može birati između četiri različita stila prikaza: Modern Classic predstavlja dodatni razvoj klasičnog prikaza s elegantnom mješavinom boja i materijala; Sport ima tehnološki napredni izgled turbina sa smjernim sportskim crnim/žutim kontrastima; Progressive stil koristi digitalnu stvarnost u reduciranom obliku; Kod stila Discreet svi prikazi su reducirani do apsolutno potrebnih.

Druge prednosti uključuju dodirnu kontrolu medijskog zaslona i uporabu tehnologije proširene stvarnosti za navigacijski prikaz kada je aktivna funkcija navigacije: video prikaz okoline nadopunjen je korisnim navigacijskim informacijama: strelice i kućni brojevi automatski se prikazuju direktno na slici okoline na medijskom zaslonu. Sustav također pomaže vozaču na semaforima: ako je E-klasa prvi automobil na semaforu, na zaslonu se prikazuje trenutačna situacija na semaforu. Ta nova funkcija na ovaj je način posebno korisna kada je teško vidjeti semafor.

Opcijski MBUX unutrašnji asistent omogućuje intuitivnu, prirodnu uporabu raznih funkcija udobnosti i MBUX funkcija, također i s detekcijom pokreta. Kada se ruka približi dodirnom zaslonu ili dodirnoj površini, medijski zaslon se promijeni te se, na primjer, ističu pojedinačni elementi. Energizing kinetika sjedala još je jedna nova značajka u E-klasi. Podržava korisne promjene položaja sjedenja uz pomoć malih pomaka jastuka i naslona sjedala tijekom vožnje. Energizing kontrola udobnosti umrežava razne sustave udobnosti u vozilu te koristi glazbene i svjetlosne ambijente kao i niz režima masiranja za široki raspon programa dobrog raspoloženja. ‘PowerNap’ program je dostupan u plug-in hibridima te je pogotovo koristan prilikom pauze na odmorištu ili tijekom punjenja baterije. Program ima tri faze – padanje u san, spavanje, hodanje – te može unaprijediti performanse vozača i pružiti mu novu energiju.

Energizing Coach bazira se na inteligentnom algoritmu te preporučuje jedan od programa koji odgovara pojedincu i situaciji. Ako je integriran neki Garmin uređaj, preciznost preporuka optimizirana je osobnim vrijednostima kao što su razina stresa ili kvaliteta sna. Cilj je da se putnici osjećaju dobro i opušteno tijekom zahtjevnih ili monotonih vožnji.

Inteligentno povezivanje hardvera i digitalnih rješenja za zaštitu od kriminala

Mercedes-Benz pod nazivom Urban Guard predstavlja novu sveobuhvatnu kategoriju proizvoda i opcija za sve serije modela. Radi se o povezivanju postojećih i budućih proizvoda za zaštitu vozila od vandalizma i kriminala. Sa sustavom Urban Guard – inteligentnim spajanjem hardvera i digitalnih rješenja – Mercedes-Benz zadovoljava porast zahtjeva za zaštitom imovine u cijelom svijetu. Dva opcijska paketa, Urban Guard Vehicle Protection i Urban Guard Vehicle Protection Plus, planiraju se od sredine 2020. Neki Urban Guard proizvodi moći će se naknadno aktivirati u Mercedes me online trgovini.

U kombinaciji s Mercedes me sučeljem, ta dva paketa, Urban Guard Vehicle Protection i Urban Guard Vehicle Protection Plus, omogućuju sveobuhvatni nadzor parkiranog vozila. Urban Guard uključuje alarmni sustav za zaštitu od krađe, dvosmjernu zaštitu s vizualnim i zvučnim upozorenjem u slučaju detektiranja promjene položaja, sirenu alarma, nadzor unutrašnjosti (aktivira se u slučaju pokreta u unutrašnjosti) kao i pripremu za detekciju krađe i sudara na parkiralištu. U slučaju ovog posljednjeg, senzori u vozilu registriraju kada se parkirano i zaključano vozilo udari ili odvuče – ili ako netko pokuša provaliti u vozilo. Ako je usluga aktivna, vozač je informiran preko Mercedes me aplikacije. Uz pomoć obavijesti, vozač/ica može, na primjer, saznati koji dio vozila je oštećen. Čim se vozilo ponovo pokrene, ova informacija se jednom prikaže na medijskom zaslonu. Nadalje, Urban Guard Vehicle Protection Plus u mogućnosti je pokazati lokaciju ukradenog vozila. U slučaju krađe to također omogućuje pronalaženje vozila ako je lopov deaktivirao funkciju praćenja vozila. To se provodi u suradnji s policijom.

Elektrifikacija pogonskih sklopova

S obnavljanjem E-klase elektrifikacija pogona doživjela je još jedan veliki korak naprijed. Sedam modela dostupno je kao plug-in hibridi (dizel i benzin, limuzina i karavan, sa stražnjim i pogonom na sve kotače). Ponuda vrlo učinkovitih i snažnih benzinskih motora niskih emisija kreće se u rasponu snaga od 115 do 270 kW (156 do 367 KS), dok kod dizelskih modela taj raspon iznosi od 118 do 243 kW (161 do 331 KS).

Četiricilindrični benzinski motor (M 254) s drugom generacijom integriranog startera-generatora (ISG) koji razvija do 15 KW dodatne snage i 180 Nm više okretnog momenta, po prvi put će nadopuniti ponudu motora. Modeli opremljeni s ovim motorom imat će 48-voltni električni sustav. Zahvaljujući obnavljanju energije i mogućnosti ‘krstarenja’ s isključenim motorom, ovaj benzinski motor vrlo je učinkovit. U motoru M 254, Mercedes-Benz je po prvi put kombinirao sve inovacije obitelji modularnih 4-cilindričnih i 6-cilindričnih benzinskih i dizelskih agregata u jedan motor. To uključuje Nanoslide premaz stijenki cilindara, Conicshape izvedbu cilindara (oblik trube) i sustav kontrole emisija koji je pozicioniran direktno na motoru. Potpuno nova značajka je segmentni punjač s priključkom na protok, što predstavlja napredak tehnologije dvostrukog vijka za još brži odziv sustava prednabijanja. Po potrebi, dodatni električni kompresor brzo podiže tlak nabijanja – pogotovo pri niskim okretajima motora – te time doprinosi izrazito dinamičnom odzivu na gas.

Redni šestcilindrični benzinski motor (M 256), koji je po prvi put dostupan u E-klasi, također je opremljen ISG-om. Ponuda motora zaokružena je sa šestcilindričnim dizelskim motorom (OM 656). Ovaj motor i OM 654 četiricilindrična inačica uključuju prošireni sustav kontrole emisija. Njegove komponente uključuju usko povezani NOX skladišni katalizator za smanjenje emisija dušičnih oksida, zatim DPF (filtar dizelskih čestica sa specijalnim premazom koji također smanjuje emisiju dušičnih oksida), SCR katalizator (selektivni rad katalizatora, s mjerenim ubrizgavanjima AdBlue tekućine), kao i dodatni SCR katalizator u podvozju s odvojenim mjerenim ubrizgavanjem AdBlue tekućine.

U svrhu adaptacije drugoj generaciji ISG-a također je unaprijeđen 9G-Tronic mjenjač, a u prvom redu će se koristiti sa četiri-cilindričnim motorom. Električni motor, elektronika napajanja i hladnjak mjenjača sada su pomaknuti u ili pored mjenjača. Prethodno potrebni kabeli su uklonjeni, što nudi prednosti u smislu prostora za ugradnju i mase. Time se olakšava kombiniranje mjenjača s različitim motorima s unutrašnjim sagorijevanjem. Uz to je povećana učinkovitost mjenjača. Između ostalog, optimizirani rad s električnom pomoćnom uljnom pumpom smanjuje protok mehaničke pumpe za 30 posto. Nadalje, koristi novu generaciju potpuno integrirane kontrole mjenjača s višejezgrenim procesorom, novu konstrukciju i tehnologiju spajanja. Uz povećanje računalne snage broj električnih sučelja je drastično smanjen, a maska kontrole mjenjača je smanjena za 30 posto.