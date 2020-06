Obnovljena linija AMG modela sada ispod poklopca motora skriva V8 Biturbo motor koji u snažnijem izdanju isporučuje 612 KS, a vjerujemo da bi i ‚običnih‘ 571 KS bilo sasvim dovoljno

Mercedes nastavlja s digitalnim premijerama svojih noviteta. Sada je na red stiglo dorađeno AMG izdanje iznimno popularne E-klase. Tako je za premijeru osigurana ispitna staza u Ispitnom i tehnološkom centru u Immendingenu. Obnovljena limuzina i karavan nude poboljšano iskustvo vožnje s ažuriranim vanjskim dizajnom, nadograđenom unutrašnjošću s AMG-specifičnim MBUX-ovim infotainment sustavom, fino podešenim podvozjem i optimiziranom aerodinamikom.

Mercedes-AMG E63 4MATIC+ se može odabrati u ‚običnom‘ izdanju s isporukom 571 KS, ali i s dodatkom S u imenu, pa Mercedes-AMG E63 S 4MATIC+ koji ima 612 KS. Bez obzira radi li se o slabijoj ili snažnijoj verziji, maksimalna snaga postiže se u području od 5750 do 6500 okretaja u minuti. Naravno, kupci mogu birati i između sedan, odnosno karavan izdanja koji se još naziva i Estate. Zajednički im je što se maloprije navedena snaga odnosno moment 750 Nm (2250-5000 o/min), odnosno 850 Nm (2500-4500 o/min) prenose na sva četiri kotača uz pomoć AMG SPEEDSHIFT MCT 9G mjenjača. Kao što se iz samog imena može zaključiti, riječ je o 9-stupanjskom automatskom mjenjaču, a koji svoj posao obavlja iznimno brzo i precizno.

Ovako opremljeno slabije izdanje s mjesta do brzine od 100 km/h stiže za 3,5 sekundi dok S modelu treba 3,4 s. Karavanske inačice su za 0,1 s sporije. Oba modela dolaze s elektronski limitiranom maksimalnom brzinom. Kod početnog izdanja ona iznosi 250 kilometara na sat, što je pak moguće uz AMG Driver’s package podignuti na 300 km/h. Upravo toliko je i elektronski limitirana maksimalna brzina S izdanja (kod karavana je u oba slučaja 290 km/h).

Vjerujemo kako je kupcima ovakvih automobila to podatak koji je vrlo malo bitan, no spomenimo kako je prosječna potrošnja E63 sedan modela, prema službenim podacima, 11,6 litara na 100 kilometara, bez obzira radi li se o slabijem ili snažnijem izdanju. Razlike su tek male kod karavana gdje je 11,8 l/100 km kod E63, a 11,9 l/100 km kod E63 S. Emisija CO2 kreće se od 265 do 273 g/km.

Mercedesov AMG odjel je za kupce ovih vozila pripremio čak 6 načina vožnje – Comfort, Slippery, Sport, Sport+, Individual i Race. Sve kako bi kupcima omogućili što više raznolikosti, ovisno i preferencijama vožnje. Dobra odluka! Spomenuli smo i kao se moment prenosi na sva četiri kotača, a što je vidljivo i iz samog imena koji modela koji sadrži natpis ‚4MATIC+‘, no moramo znati kako je za ljubitelja drifta kod S izdanja tu i poseban mod za njih, naravno tijekom vožnje po stazi, kad se snaga prebacuje na stražnju osovinu. To je omogućeno zahvaljujući AMG DYNAMICS kontroli dinamike, a gdje se uz programe Basic, Advanced, Pro i Master može regulirati doziranje ESP-a i pogona na sva četiri kotača.

Obnovljeni model prepoznatljiv je zahvaljujući prednjem dijelu koji sada krasi nova Panamericana maska, a pored koje su nova Multibeam LED. Kako i priliči AMG izdanju, promjene je doživio i odbojnik koji sada odiše većom dozom agresivnosti.

Vizualnom identitetu doprinose i 19-colni aluminijski naplatci kod početnih izvedbi, odnosno za broj veće kad je riječ o S izdanjima. Naglašeniji difuzor, po dva završetka ispušnog sistema sa svake strane te nova LED svjetla uz dorađeni odbojnik, elementi su koji krase stražnje izdanje novog modela Mercedes-AMG E63 4MATIC+. Odaberete li karbonski paket, difuzor dolazi izveden iz ugljičnih vlakana.

Po uzoru na već predstavljenu dorađenu E-klasu, i AMG verzije sada u putničkoj kabini krase po dva 12,25-inčna zaslona. Središnji je dio multimedijskog sistema, osjetljiv je na dodir, dok je drugi ispred vozača te zamjenjuje klasičnu instrumentu ploču. Multimedijski sistem je opremljen MBUX sustavom. Upravo on omogućava već tvorničke prilagodbe pa je Mercedes, za sada, pripremio tri linije – Modern Classic, Sport i Supersport.

Za udobnost svakodnevne vožnje gradskim prometnicama, ali i vikend provode na stazi, brinu se sportska sjedala presvučena alkantarom. Sportski ugođaj putničke kabine dodatno naglašavaju brojne karbonske površine.

Nisu objavljene cijene za Hrvatsku, već samo raspolažemo informacijom kako cijene za Mercedes-AMG E63 4MATIC+ na europskoj razini startaju od 113.650 eura, odnosno od 860 tisuća kuna za limuzinsko izdanje.