Prvi model iz ID. obitelji sada je dostupan i domaći kupcima, i to uz srednju bateriju kapaciteta 58 kWh što osigurava dosegom od 426 km. Ulazni model nazvan ID.3 Life starta od 289.747 kuna dok je najskuplja izvedba s početkom prodaje ID.3 Max koji stoji 357.377 kuna

Koliko Volkswagen vjeruje u električnu mobilnost dovoljno pokazuje podatak kako do 2023. namjerava u to uložiti devet milijardi eura, a u narednih deset godina proizvesti više od deset milijuna električnih vozila. Trenutni planovi govore o više od 20 električnih modela. ID.3 nije samo potpuno novi koncept vozila, već kupcima osigurava priliku za mobilnost koja je neutralna u pogledu emisija CO2 ako se baterija dosljedno puni prirodnom strujom. Time ID.3 na slikovit način simbolizira novu kulturu tvrtke Volkswagen ‘Way To Zero’. Cilj je do 2050. godine cijeli Volkswagen koncern napraviti neutralnim u pogledu emisija CO2. Kompanija već danas preko svog poduzeća Elli Volkswagen nudi prirodnu struju te se angažira oko izgradnje infrastrukture punjenja.

ID.3 prvo je vozilo cijele obitelji, a naziv ID. nosit će svi članovi obitelji Volkswagen ID. Njihov je cilj pomoći da se električna mobilnost probije u segmentu vozila za masovno tržište. ID. je simbol inteligentnog dizajna, identiteta i vizionarskih tehnologija. ID. pritom nije kratica za određeni pojam, već simbolički predstavlja karakteristike koje ova vozila objedinjuju: automatiziranu vožnju bez emisija, intuitivno rukovanje i personalizirano umreženje.

Čak godinu dana nakon premijere na prošlojesenskom salonu automobila u Frankfurtu Volkswagen je u prodaju pustio model ID.3. Za one koji nisu upoznati, ID.3 je prvi od mnogih Volkswagen modela ID linije koji će nam pristizati u naredno vrijeme, a nastalih na MEB platformi, isključivo s električnim pogonom. Već i letimičan pogled na automobil otkriva kako je riječ o potpuno novoj filozofiji nastanka vozila: s kraćim prevjesima, a većim prostorom u putničkoj kabini, uz kompaktne ukupne dimenzije. No, hajdemo redom.

Posebna ID.3 1ST serija

Novi ID.3 dolazi kao kompaktni model s petorim vratima, a koji broji 426,1 centimetar u dužinu, širok je 180,9 cm i visok 155,2 cm, dok mu međuosovinski razmak iznosi 276,5 cm. Masa praznog vozila prema DIN normi iznosi minimalno 1719 kilograma, a maksimalno mu je opterećenje između 416 i 541 kg, ovisno o opremi. Koeficijent otpora, odnosno cw-vrijednost iznosi jako niskih 0,267. ID.3 k tome nudi promjer okretanja od samo 10,2 metra, što je usporedivo s malim vozilom i idealno za grad. Ako u modelu ID.3 želite transportirati svoj bicikl, to možete učiniti pomoću posebne kuke s okomitim opterećenjem od 55 kilograma koja nije prikladna samo za montažu nosača za bicikl već i za druge nosače za transport. Ne, nemojte misliti da je to i kuka za vuču prikolice. Ta funkcija nije predviđena na modelu ID.3.

Još prije više od godinu dana, krajem prošlogodišnjeg proljeća, Volkswagen je potencijalnim kupcima omogućio da naprava pred predbilježbu za prve primjerke, posebnu seriju modela ID.3 1ST, a čija isporuka uskoro kreće. Ti prvi primjerci su drukčiji, kao i vizualnim detaljima, tako i paketom opreme. Za ID.3 1ST Volkswagen je pripremio tri varijante opreme, uz srednju opciju baterije koja omogućuje dosege do 420 kilometara (WLTP). Riječ je o bateriji kapaciteta 58 kWh, dok je za ostale modele u redovnoj ponudi pripremljena i manja baterija od 45 kWh, uz doseg do 330 kilometara, kao i veća baterija od 77 kWh i doseg do 550 kilometara. Zahvaljujući mogućnosti brzog punjenja bateriju modela ID.3 1ST, sa snagom punjenja od 100 kW, moguće je napuniti u roku od 30 minuta za doseg od oko 290 kilometara (WLTP) ili 200 km za vožnje autocestom. Volkswagen na baterije modela ID.3 daje osam godina, odnosno 160.000 kilometara jamstva.

Model ID.3 se vizualno ne oslanja na niti jedan do sada prikazani Volkswagenov model, iako možemo zaključiti kako ima nekih dizajnerskih linija sličnih s modelom Up!. Vanjskim dimenzijama dosta je sličan Golfu, pa je od osme generacije kraći 23 milimetra, no potpuno drukčija arhitektura je dovela do većim raspoloživim prostorom u putničkoj kabini. ID.3 krase kratki prevjesi, kako sprijeda, tako i straga, a što se može zahvaliti dužem međuosovinskom razmaku koji je u odnosu na maloprije spomenuti Golf dulji čak 129 milimetara!

Pogon na stražnju osovinu

ID.3 je prvi Volkswagen koji se temelji na novorazvijenoj modularnoj električnoj platformi poznatoj po kratici MEB. Također, svi budući modeli ID. dolazit će isključivo s električnim pogonom. Ovaj je pogon optimiziran u području baterije kako bi se postigli maksimalni dosezi uz najpovoljnije troškove. Električni pogon modela ID.3 sastoji se od električnog motora integriranog u stražnjoj osovini uključujući elektroniku i mjenjač, zatim kompaktne visokonaponske plosnate baterije smještene u podvozju i dodatnih agregata integriranih u prednjem dijelu vozila kao što je kompresor klima-uređaja ili sklop upravljača.

Elektronika upravlja protokom visokonaponske energije između motora i baterije, pretvarajući pritom istosmjernu struju (DC) pohranjenu u bateriji u izmjeničnu struju (AC) za motor. Istovremeno se istosmjerna strujna mreža od 12 V opskrbljuje niskim naponom pomoću DC/DC pretvarača. Prijenos snage s motora na stražnju osovinu odvija se preko 1-stupanjskog mjenjača. Motor, elektronika i mjenjač čine kompaktnu cjelinu. Položaj baterija u podnici vozila pozitivno utječe na vozne karakteristike, jer se spušta točka težišta. K tomu se model ID.3 odlikuje optimalnom raspodjelom težine između prednje i stražnje osovine, a stražnji pogon osigurava zavidne performanse.

Tri veličine baterije

Kao što smo već spomenuli, ID.3 je predviđen uz tri veličine baterije, a posebna izvedba ID.3 1ST temelji se pak na srednjoj varijanti baterije. Predviđeni dosezi za prolazak ciklusa prema WLTP-u utvrđeni su na valjcima za ispitivanje kočnica. Stvarni doseg u praksi odstupa između ostalog od načina vožnje, brzine, upotrebe komfornih/sporednih trošila, vanjske temperature, broja suputnika/opterećenja i topografije. Ovisno o korisničkom profilu 80 posto vozača moći će prijeći između 230 i 330 km uz manju varijantu baterija (45 kWh), između 300 i 420 km uz srednju varijantu baterija (58 kWh) te između 390 i 550 km uz najveću varijantu baterija (77 kWh) bez naknadnog punjenja. Donja granica raspona pritom također pokriva vožnje pri umjerenim brzinama na autocestama te vožnje pri niskim vanjskim temperaturama tijekom zime.

Baterija najslabijeg modela može puniti maksimalnom snagom punjenja od 7,2 kW (izmjenična struja) i 50 kW (istosmjerna struja), a opcijski je na raspolaganju i punjenje istosmjernom strujom od 100 kW. Osnovni model također postiže najveću brzinu od 160 km/h. Stvarno iskoristivi sadržaj energije najveće varijante baterije iznosi 77 kWh, a električni doseg do 550 kilometara prema WLTP-u. Baterija se ovog modela u izmjeničnoj strujnoj mreži može puniti maksimalnom snagom punjenja od 11 kW, a u istosmjernoj strujnoj mreži čak do 125 kW.

Kućno punjenje pomoću wallboxa

Odmah na početku prodaje modela ID.3 Volkswagen je u ponudu uvrstio i kućnu stanicu za punjenje struje, tzv. wallbox nazvan ID. Charger. Dostupan je dvije verzije s različitom snagom punjenja. Stanica za punjenje po želji je također dostupna s vezom za prijenos podataka i daljinskim pristupom, a po potrebi je na raspolaganju i ugrađeno električno brojilo. K tomu su ovisno o verziji dostupne Connectivity funkcije kao što su upravljanje aplikacijama i daljinsko održavanje. Nakon instalacije vozači modela ID.3 mogu jednostavno preko noći priključiti i puniti svoj automobil.

Moderan i vizionarski dizajn

Prilikom stvaranja novog modela Volkswagenovi dizajneri su imali cilj što bolje spojiti dizajn i tehniku. Tako je ID.3 dizajniran za elektrizirajuću budućnost spajajući brojne elemente. Npr. u skladu sa sloganom ‘Svjetlost je krom budućnosti’, LED svjetlo upotrebljava se na brojnim mjestima kako bi se naglasio dizajn modela ID.3. Novi je model u interakciji s čovjekom. Tome odgovaraju jasni, minimalistički stilski elementi, velika preciznost svih komponenti, karizmatičan prednji dio vozila, upečatljivi C stupovi, skladne površine i izrazito veliki kotači sa sportskim alu naplatcima. U ponudi su veličine od 18, 19 i 20 inča.

Električni automobil ne zahtijeva velike otvore za rashladni zrak, a to mijenja gotovo sve što se tiče dizajna prednjeg dijela. Stoga je veći naglasak stavljen na glavna svjetala koja preuzimaju važniju ulogu. Koriste se interaktivna LED matrix glavna svjetla s jačinom osvjetljenja od 750 lumena i regulacijom dugih svjetala (Dynamic Light Assist). Ona preko kamere u vjetrobranskom staklu analiziraju promet ispred vozila i promet iz suprotnog smjera. Na temelju tih podataka duga se svjetla automatski uključuju pri brzini većoj od 60 km/h i ostaju aktivna, a da pritom ne zasljepljuju promet iz suprotnog smjera. Time se osjetno poboljšava osvjetljenje kolnika i ruba kolnika u sumraku i noću. Dodatna značajka LED matrix glavnih svjetala je da kad se vozač približi parkiranom modelu ID.3 1ST, glavna svjetla nakratko će mu ‘zatreptati očima’, i time ga pozdraviti.

Pogledom na bočnu liniju otkrivaju su već spomenute proporcije s dugim međuosovinskim razmakom i kratkim prevjesima. Dugi razmak među osovinama osigurava snažnu pojavu. Markantan element dizajna na C stupu čini folija ‘ID. Honeycomb’ u obliku romba koja je inspirirana saćama – jednim od najimpresivnijih oblika prirode. Saće su izuzetno lagane, vrlo stabilne i potpuno održive te time simboliziraju osnovnu ideju MEB platforme. Njezina je izvedba slična principu saćama: uvijek iste strukture, nudeći pritom mogućnost individualnog povećanja u svakom trenutku.

Stražnji dio donosi tamni kontrast staklenog dijela stražnjeg poklopaca koji se proteže čitavom širinom vozila. Veliko stražnje staklo bočno je ograničeno okomitim aerodinamičkim elementima, a prema dolje, vodoravno raspoređenim i vrlo uskim LED stražnjim svjetlima. Panoramski stakleni krov modela, na nekim modelima ID.3 1ST sa sjajnim crnim okvirom najveći je u cijeloj paleti Volkswagen modela. Ne samo da pruža neometan pogled na nebo već i omogućuje veću unutrašnju visinu vozila, pridonoseći tako novom osjećaju prostora.

Manje je više – koncept unutrašnjosti

Jednostavnost karakterizira kompletni ID.3, pa tako i njegovu putničku kabinu. Izostao je središnji tunel pa koncept otvorenog prostora osigurava puno mjesta te time postavlja neke novo standarde u svom segmentu. Pored pet mjesta za sjedenje u modelu ID.3 1ST tu je i volumen prtljažnika od 385 litara iza drugog reda sjedala. Putnička je kabina u potpunosti iznova osmišljena, dizajnirana i konstruirana. Volkswagen je naziva otvorenim prostorom koji se odlikuje čistoćom i prozračnošću. Površinska struktura inspirirana je oblikom prirode – bionički dizajn umjesto hladne tehnologije i brojnih gumba. Dizajn sa svojim organski oblikovanim površinama i blagim radijusima naglašava širinu.

Jednostavno i intuitivno rukovanje

Pored jednostavnog dizajna cilj je bio omogućiti i jednostavno, intuitivno korištenje. Ispred vozača je tek mala, osnovna instrumentna ploča, bez suvišnih podataka, dok je u vrhu središnjeg grebena 10-inčni zaslon osjetljiv na dodir. Ovisno o razini opreme, sve relevantne informacije mogu se po želji projicirati izravno na vjetrobransko staklo putem head-up zaslona u okviru proširene stvarnosti (Augmented Reality). Dobro je spomenuti kako se te informacije vizualno nalaze u području od tri do deset metara ispred vozila. Svim elementima za rukovanje – i onima na električno namjestivom višenamjenskom kolu upravljača – upravlja se preko dodirnih funkcija s tipkama osjetljivima na dodir. Samo su još podizači prozora i upozoravajući žmigavci aktiviraju pomoću haptičkih prekidača. Tu je i inteligentno upravljanje govornim naredbama normalnim govorom.

Nakon što se aktivira pozdravom ‘Hello ID.’, vozač ili suvozač može razgovarati sa svojim vozilom ID.3. Preko sustava ID. Light vizualno se signalizira kome ID.3 upravo odgovara. Putem App Connecta automobil se u roku od nekoliko sekundi povezuje sa smartphoneom. ID. Light pruža podršku i za navigaciju pomoću LED trake te može primjerice navesti vozača na kočenje u slučaju opasnosti.

Moderna tehnološka pomagala

Funkcije sustava potpore podržava višenamjenska kamera na vjetrobranskom staklu koja također prepoznaje prometne znakove. U komforne i sigurnosne funkcije modela ID.3 ubrajaju se između ostalog Front Assist s City funkcijom kočenja u nuždi i sustavom prepoznavanja pješaka, multikolizijska kočnica i potpora zadržavanja vozila na voznom traku Lane Assist, Side Assist, Park Assist uključujući kameru za vožnju unatrag te sustav Keyless Access (Kessy Advanced) s osvijetljenim ručicama vrata.

Zahvaljujući serijskoj pomoći pri parkiranju s funkcijom kočenja pri manevriranju u velikoj se mjeri izbjegavaju oštećenja tijekom parkiranja. Ova funkcija može spriječiti potencijalne sudare ili ublažiti težinu sudara aktiviranjem kočenja u nuždi u najkasnijem mogućem trenutku. Kočenje se provodi sve do zaustavljanja vozila, i to tijekom vožnje unatrag u području od 1,5 km/h do 10 km/h, a tijekom vožnje prema naprijed pri brzini od 2,5 km/h do 10 km/h.

Multimedijski sustav opremljen je navigacijskim sustavom s mogućnošću updatea. Funkcija komforne telefonije također obuhvaća induktivno punjenje smartphonea. Sound sustav može se proširiti paketom Beats kako bi s osam zvučnika i subwooferom ponudio doživljaj zvuka kao na koncertu uživo.

Život u skladu s održivošću

ID.3 prvi je Volkswagenov model koje se proizvodi na klimatski neutralan način u čitavom lancu vrijednosti. Život u skladu s održivošću započinje već kod proizvodnje baterije. Tako se u proizvodnji ćelija za spremnike struje modela ID.3 isključivo upotrebljava prirodna struja, kao i u proizvodnji komponenti, proizvodnji karoserije, lakirnici te kod montaže modela ID.3 u tvornici Zwickau. Volkswagenova tvornica u Saskoj predstavlja pilot-tvornicu za model ID.3 koja je svoju vanjsku opskrbu strujom već 2017. godine prebacila na struju dobivenu iz obnovljivih izvora energije odnosno hidroelektrana. Ako se, međutim, u opskrbnom lancu ponekad ipak dogodi da se emisije CO2 ne mogu izbjeći, tada se one kompenziraju investicijama u projekte iz područja zaštite klime. Tako trgovac isporučuje kupcu model ID.3 koji je neutralan u pogledu emisija CO2.

Kako bi tako ostalo i tijekom faze upotrebe, vozač modela ID.3 može iskoristiti široku ponudu Volkswagenova društva Elli, koja seže od ugovora o prirodnoj struji za dom sve do stanica za punjenje koje su dostupne kod svih 4000 europskih trgovaca i servisnih partnera marke Volkswagen. Ionity, u kojem Volkswagen također ima svoj udio, dodatno planira izgraditi 400 ultra brzih stanica za punjenje duž glavnih europskih prometnica koje će – ako su dostupne u dotičnoj zemlji – osigurati 100 posto regenerativne struje. K tomu Volkswagen s jedne strane radi na konceptima sekundarne upotrebe visokonaponskih baterija u stacionarnim područjima, a s druge strane i na recikliranju u sustavu zatvorene petlje (engl. closed loop recycling) kako bi se osigurala neutralnost u pogledu emisija CO2 na kraju životnog vijeka vozila.

Bogata serijska oprema

Posebna i limitirana serija ID.3 1ST pripremljena je u tri razine opreme. Osnovna oprema je 1ST Pure, a obuhvaća navigacijski sustav Discover Pro, digitalni prijem DAB+, grijanje sjedala i upravljača, prednje naslone za ruke, kabel za punjenje Type 2 (za javne punionice), kao i onaj za kućnu utičnicu te 18-colne aluminijske naplatke – usporedivo s komfornom opremom u kompaktnom segmentu. Srednja razina, 1ST Pro dodatno raspolaže kamerom za vožnju unatrag, automatskom regulacijom razmaka ACC i sustavom pristupa bez ključa Kessy Advanced. U unutrašnjosti je opremljen dizajnerskim sjedalima, središnjom konzolom (uključujući 2 USB-C priključka straga, s mogućnošću zatvaranja pomoću rolete i osvjetljenjem) i ambijentalnim osvjetljenjem. Zatamnjena stakla, paket Eksterijer Style srebrne boje, LED matrix glavna svjetla te matrix pozicijska svjetla, stop svjetla, žmigavci i stražnja svjetla (SBBR svjetla) i 19-inčni aluminijski naplatci čine dio vanjske opreme.

Opseg opreme u najbogatijem 1ST Max paketu dodatno obuhvaća head-up zaslon, sound sustav Beats, veliki panoramski stakleni krov te 20-inčne aluminijske kotače. Tu je i potpora zadržavanja vozila u voznom traku sa sustavom Emergency Assist, potpora pri promjeni voznog traka, komforna telefonija s induktivnim punjenjem, komforna sjedala te ravna podnica utovarnog prostora.

Oprema i cijene u Hrvatskoj

Putem usluge Volkswagen We Charge kupci modela ID.3 1ST mogu besplatno koristiti struju za punjenje svojih vozila tijekom jedne godine od datuma registracije do maksimalno 2000 kWh. To vrijedi za sve punionice povezane s uslugom We Charge uključujući mrežu Ionity. U Europi je to više od 100.000 stanica za punjenje. Volkswagen je za hrvatsko tržište pripremio osam predefiniranih modela, s time da početni i posljednji se odnose na najslabiju, odnosno najsnažniju bateriju, a koje se očekuje pred kraj godine. Znači, imamo šest modela sa srednjom baterijom.

model cijena snaga / doseg ubrzanje Paket opreme City – od KT 48 – 93 kW i 110 kW / 330 km 11s i 9s Comfort, Infotainment Life Performance 289.747 kn 150 kW / 426 km 7,3s (9,3s od KT 47) Comfort, Infotainment Business Performance 317.772 kn 150 kW / 426 km 7,3s (9,3s od KT 47) Comfort i Interior Style, Infotainment, Design, Assistance Family Performance 325.935 kn 150 kW / 426 km 7,3s (9,3s od KT 47) Comfort Plus i Interior Style, Infotainment, Design Plus, Assistance Style Performance 315.043 kn 150 kW / 426 km 7,3s Comfort i Interior Style, Infotainment, Design Plus, Sport Tech Performance 339.449 kn 150 kW / 426 km 7,3s Comfort i Interior Style, Infotainment Plus, Assistance plus Max Performance 357.377 kn 150 kW / 426 km 7,3s Comfort Plus i Interior Style Plus, Design Plus, Assistance Plus, Sport Tour – od KT 48 366.074 kn 150 kW / 549 km 7,9s Comfort Plus i Interior Style Plus, Infotainment Plus, Assistance Plus

*KT – kalendarski tjedan

ID.3 u serijskoj opremi donosi LED glavna i LED stražnja svjetla, razne potpore za vozača poput Front Assista, Lane Assista, ACC-a, parkirališnih senzora sprijeda i straga dok u unutrašnjosti nalazimo digitalni kokpit, 10-inčni zaslon infotainment uređaja, App-Connect wireless, pripremu za We Connect, automatski klima uređaj… Sva vozila opremljena su i navigacijskim uređajem Discover Pro, bežičnim punjenjem mobilnih uređaja, grijanim kožnim upravljačem, grijanim prednjih sjedalima, električno preklopivim i grijanim vanjskim osvrtnim zrcalima…

S početkom prodaje na raspolaganju kupcima će biti izvedbe sa srednjom baterijom kapaciteta 58 kWh i dosegom od 426 km. Ulazni model nazvan ID.3 Life će tako biti dostupan od 289.747 kuna dok će najskuplja izvedba s početkom prodaje biti ID.3 Max i koštat će 357.377 kuna.

Plan prodaje, a koji naravno ovisi i o raspoloživim količinama dobivenim od samog proizvođača je 160 vozila. Za iduću godinu konkretni planovi još nisu napravljeni jer svakako ovise i o državnim poticajima, kao i dostupnim količinama od tvornice, no trebali bi biti između 400 i 600 vozila.

Paketi opreme

Design Paket

LED Matrix glavna svjetla

Svjetlo za loše vremenske uvjete

Kontrola dugog svjetla Dynamic Light Assist

LED stražnja svjetla s dinamičnim pokazivačima smjera

Osvijetljena lajsna između prednjih svjetala

Dodatno zatamnjena bočna stakla straga i stražnje staklo

Design Paket Plus

Design Paket +

Panoramski krov

Infotainment Paket

Navigacijski uređaj Discover Pro uključujući Streaming & Internet

Priprema za telefon Comfort

Bežično punjenje mobilnih uređaje za uređaje koji podržavaju Qi standard

Infotainment Paket Plus

Infotainment Paket +

Head-up Display (prikaz podataka u vidnom polju vozača; prikaz statusa vožnje i vozila – npr. brzina, navigacija, asistent paketi)

6+1 zvučnik

Comfort Paket

2xUSB priključak (Type C) sprijeda i 2xUSB priključak straga (straga samo za punjenje)

Grijani višenamjenski upravljač presvučen kožom

Osvijetljena središnja konzola s poklopcem i dva držača za čašu

Grijana prednja sjedala

Automatsko zatamnjivanje unutarnjeg osvrtnog zrcala

Električno preklopiva grijana vanjska osvrtna zrcala s automatskim namještanjem suvozačkog zrcala za vožnju unatrag

Senzor za kišu

Grijane mlaznice za pranje vjetrobranskog stakla

Comfort Paket Plus

Comfort Paket +

Automatski klima uređaj Climatronic s dvije zone regulacije

Pod prtljažnika podesiv po visini

Assistance Paket

Kamera za vožnju unatrag

Sistem centralnog zaključavanja i pokretanja motora bez ključa Keyless Access (sa SAFELOCK-om)

Alarmni uređaj s nadzorom unutrašnjosti nagiba vozila

Proaktivna zaštita putnika (u slučaju prepoznavanja kritične situacije: zatvaranje prozora, zatezanje prednjih sigurnosnih pojaseva, povećavanje tlaka u kočionom sustavu)

Assistance Paket Plus

Assistance Paket +

Travel Assist (Lane Assist – asistencija prilikom nehotičnog prelaska uzdužnih linija vozne trake; Emergency Assist – djelomično upravljanje vozilom u slučaju medicinske nužde)

Side Assist – pomoć pri promjeni vozne trake (upozorenje na vozila koja se nalaze u ‘mrtvom’ kutu)

Višenamjenski upravljač presvučen kožom

Sport Paket

Sportski ovjes

Tvrđe opruge i amortizeri

Progresivni elektromehanički servo upravljač, ovisan o brzini kretanja (servotronic)

Sport Paket Plus

Sport Paket +

Elektronsko podešavanje ovjesa (DCC) – stalno prilagođavanje ovjesa stanju ceste i brzini