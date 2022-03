JEEP JE LANI IMAO 498 REGISTRACIJA NOVIH VOZILA OD ČEGA JE VIŠE OD 78% IZVEZAO

Prema službenim podacima tijekom 2021. godine u Hrvatsku je stiglo 45.289 novih osobnih automobila, no gotovo nigdje se ne spominje kako je njih 9719 kroz par dana odjavljeno i u pravilu izneseno iz zemlje

Dobro znamo kako je statistika je vrlo zanimljiva. Brojne excel tablice s gomilom podataka omogućavaju onom tko poželi da sam, prema svojim nahođenjima izvodi zaključke kakve njemu u pojedinom trenutku odgovaraju. Prije nekoliko tjedana pisao sam o tome kako je tijekom protekle godine u Hrvatsku uneseno, odnosno uvezeno 65.898 rabljenih automobila. Pridodamo li tome još 45.289 novih vozila, vidimo kako je hrvatsko tržište osobnih automobila ustvari vrlo aktivno.

Pisao sam i o tome kako nas je sve manje koji nastavljamo živjeti u Hrvatskoj, no automobila je sve više. Pored toga, raste nam i prosječna starost voznog parka, a što svakako ima svog utjecaja i na opću sigurnost prometa na cestama. Danas ću pak malo pokazati podatke o reizvozu, odnosu ‘odnosu’ novih vozila iz Hrvatske. Sve su to podaci koje u svojim statistikama obrađuje agencija Promocija plus.

Registracija na samo nekoliko dana

Lani sam isto tako bio pisao o tome kako su Volkswagen i Fiat bili kraljevi izvoza. Sada je situacija malo drukčija. Volkswagen i dalje ima najveći udio u ukupnom broju od 9719 vozila. To su u statistikama Promocije plus nova osobna vozila koja su protekle godine odjavljena iz MUP-ovog sistema. Znači, vozila koja su u najvećoj mjeri završila izvan hrvatskih granica.

U toj statistici su i vozila koja su se neko kraće vrijeme koristila, većinom u nekim rent-a-car tvrtkama, a nakon čega su odjavljena, te više nemaju hrvatske registracijske oznake. Kad se pogledaju podaci po mjesecima, vidljivo je kako su neke marke intenzivirale svoje aktivnosti krajem godine, pa postoji mogućnost da su neki od tih vozila registrirani kako bi pojedini uvoznik, odnosno zastupnik uspio ostvariti bonuse kod samog proizvođača automobila, a samim time osigurao si i bolje financijske rezultate.

Maloprije spomenuti Volkswagena tako je lani ubilježio 2132 odjave, a što čini 21,94% svih odjavljenih vozila protekle godine. Znači, svaki peti odjavljeni automobil imao je VW logotip. Na drugom je mjestu Opel uz 1247 odjavljenih vozila, jedino je još Škoda imala četveroznamenkasti rezultat uz 1003 automobila. U poretku do desete pozicije slijede Seat, Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Jeep te Dacia.

Jeep ima najveću udio odjava

Zanimljivo je pogledati i koliki udio ti odjavljeni modeli imaju u ukupnom broju registracija pojedine marke tijekom protekle godine. Tu je pak vodeći Jeep. Da, upravo ovaj originalno američki brend ima najveći udio odjavljenih automobila u odnosu na broj registriranih. Naime, lani je Jeep imao 498 registracija novih osobnih automobila, no imao je i 392 odjave. Znači, odjavljeno je više od 78% svih registriranih tijekom 2021. godine. Uz 956 vozila koji više nemaju hrvatske registracije, naspram 1496 registracija španjolski je Seat imao gotovo 64% odjava.

Trećeplasirani na ovoj ljestvici je Fiat uz 57,96% odjavljenih, naspram ukupno 1018 registracija. Slijedi ga Volkswagen uz udio odjavljenih od 36,87%. Više od 20% odjavljenih bilježe još Opel, Hyundai, Škoda, Citroen, Peugeot te Mercedes.

Broj odjavljenih vozila tijekom 2021. marka kom 1 Volkswagen 2132 2 Opel 1247 3 Škoda 1003 4 Seat 956 5 Hyundai 689 6 Fiat 590 7 Renault 472 8 Peugeot 454 9 Jeep 392 10 Dacia 373 11 Citroen 303 12 Mercedes 222 13 Audi 156 14 Kia 141 15 Ford 120 16 BMW 116 17 Toyota 114 18 Nissan 100 19 Suzuki 84 20 Porsche 15 21 Mazda 13 22 Cupra 8 23 Volvo 5 24 Mini 4 25 Tesla 4 26 Land Rover 3 27 Alfa Romeo 1 28 Honda 1 29 Smart 1 Ukupno 9719

Sigurno vas interesira i o kojim je tu konkretno modelima riječ kad govorimo o odjavljenim vozilima. Vodeća na ovoj listi je Opel Corsa uz 832 odjave, od ukupno 1871 registracije lani. Drugo mjesto pripalo je Volkswagenovom modelu T-Cross uz 668 odjava, od ukupno 1416 registracija. Slijedi za broj veći model istog brenda – T-Roc uz 491 odjavu, naspram 1116 registracija. Dalje slijede Hyundai Tucson (473 odjave), Škoda Octavia (391 odjava), Volkswagen Polo (385 odjava), Dacia Duster (366 odjava, Fiat Panda (354 odjave), Jeep Compass (350 odjava)…

Trendovi koji iziskuju promjene

Kad tako sumiramo podatke, onda ispada kako ustvari Opel Corsa i nije najprodavaniji automobil u Hrvatskoj, već je to Škoda Octavia, a slijede je dva Dacia modela – Duster i Sandero. U ukupnom poretku marki, kad oduzmemo ove odjavljene brojke, prva dva proizvođača su i dalje ista – VW i Škoda. Promjena je pak na trećoj poziciji, koja prema ovom kutu gledanja pripada korejskoj Kiji, a koja je zamijenila mjesto s Opelom.

Više je pokazatelja koji govore kako će ovakva praksa tijekom ove godine biti mnogo manja. Pored činjenice kako gotovo da i nema domaćeg trgovca kojeg ne muči nabava dovoljnih količina vozila, vjeruje se kako će ona biti prvenstveno namijenjena domaćim kupcima. Bojimo se i kako će ratno stanje u Ukrajini utjecati na ekonomska zbivanja u Hrvatskoj, a pored toga u nekim domaćim zastupstvima odnosno uvoznicima došlo je do izmjena vodećih ljudi, a koji najavljuju kako ima trenutno glavni fokus na fizičkim kupcima.

Mnoge trgovce ne interesiraju niti rent-a-car tvrtke, kao niti reizvoz iz Hrvatske, već kako namiriti kupce koji su spremni svoje vozilo čekati i više od devet mjeseci zbog problema oko nedostatka pojedinih dijelova. Moramo biti realni, i znati kako su ustvari ti fizički kupci i najlojalniji. Oni su ti koji u kasnijem periodu donose i zaradu kroz ovlaštenu mrežu servisnih radionica, kroz redovito održavanje vozila.

U skladu s time, čvrsto se nadam kako će nam ova godina donijeti manje nepredvidivih i iznenađujućih situacija, kao što je bilo tijekom posljednjih 48 mjeseci. Također, bilo bi dobro kada bi ove godine rezultat bio bolji od 35.570 vozila koliko ih je na kraju protekle godine ostalo u Hrvatskoj. Držim fige!