Cijela Stallantisova ponuda u Europi 2030. godine bit će električna, koncern će do tada nuditi čak 75 baterijsko-električnih vozila, a prva uzdanica nove strategije je potpuno električni Jeep SUV

Koncern Stellantis, u čijem su sastavu marke Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot i Ram objavio je svoju globalnu strategiju poslovanja koja obuhvaća razdoblje do kraja ovog desetljeća. Ambiciozni plan nazvan Dare Forward 2030 vrti se oko ideje dekarbonizacije poslovanja i elektrifikacije ponude vozila, s krajnjim ciljem – poslovanjem s neto nultim emisijama ugljika do 2038. godine.

Cijela grupacija Stellantis morat će doživjeti transformaciju poslovanja i razmišljanja, najavio je njihov generalni direktor Carlos Tavares. Prvi korak ka neto nultim emisijama bit će njihovo smanjenje od 50% do 2030. godine, a do istog će roka biti potpuno izmijenjena i ponuda vozila ovog koncerna. Tako će do kraja desetljeća u Europi oni prodavati isključivo baterijska električna vozila, dok će u SAD-u njihov udio u tom roku dostići 50%.

Kako bi se taj plan ostvario, Stellantis će do 2030. godine morati na tržištu nuditi čak 75 modela 100% električnih automobila, a očekuju da će ih do tada prodavati u ukupno 5 milijuna primjeraka godišnje. Jedna od uzdanica, pogotovo za američko tržište, bit će i novonajavljeni, prvi ikada, potpuno električni SUV pod markom Jeep, koji će na tržište stići početkom sljedeće godine. Nakon toga ljubitelji kamioneta dobit će i mogućnost kupiti potpuno električni Ram 1500, koji će se pojaviti tijekom 2024. godine.

Paralelno s objavom ove strategije, u javnost su puštene i prve fotografije električnog SUV-a marke Jeep, koje možete vidjeti uz ovaj tekst. Osim njih, nikakvi dodatni detalji nisu objavljeni, već je otkrivanje karakteristika najavljeno za naredne mjesece. Ono što se može zaključiti jest da bi ovaj model trebao biti razvijen na Stellantisovoj zajedničkoj platformi STLA Small, koja vozilima ove veličine može ponuditi baterije kapaciteta do 82 kWh i doseg s jednim punjenjem do oko 480 kilometara.