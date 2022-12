Nizozemska kompanija Derks specijalizirana je za pretvaranje automobila i kombi vozila u mrtvačka kola, a njihov najnoviji proizvod je "Tesla Hearse 3", električno pogrebno vozilo, jedinstveno u svijetu

U nizozemskoj kompaniji Derks pogrebnici mogu nabaviti sve moguće vrste specijaliziranih vozila za posljednje ispraćaje. Uz obične karavane i kombije, kakve viđamo i kod nas, odnedavno u svojoj ponudi imaju i potpuno električna mrtvačka kola, nastala preradom Teslinog Modela 3.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Prerada uključuje produženje vozila na čak 5,56 metara, što je 866 milimetara duže od tvornički proizvedenog Modela 3. Na vozilu je dorađeno gotovo sve što se nalazi iza prednjih vrata, krov je produljen uz zadržavanje aerodinamične linije, stražnja su vrata izbačena, dok su ona prtljažna poptuno nova, kao i tovarni prostor i zadnji dio vozila. Bočno su dodana vratašca za dodatni prostor, smješten umjesto originalno postavljene stražnje klupe.

Interijer prostora za pokojnika posebno je luksuzno opremljen, pa uključuje staklo koje ga dijeli od vozačke kabine, električno pogonjene zavjese na bočnim staklima, dok se po narudžbi može dobiti i luksuzna ambijentalna LED rasvjeta stropa, nalik zvjezdanom nebu. Cijeloj se ambijentalnoj rasvjeti može, prema želji, mijenjati boja. Naravno, tu je i mehanizam za uvlačenje i izvlačenje lijesa.

Kad je riječ o karakteristikama, one su naslijeđene od “donorskog” vozila. To je Tesla Model 3 Standard Range Plus, snage 306 KS i baterije 53 kWh. Pretvaranje u ovakvo specijalizirano vozilo smanjilo je deklarirani doseg, pa on, umjesto originalnih 491 km, iznosi 350-375 km. Pogrebna Tesla dostupna je kupcima iz cijele Europe. Cijena prerade nije objavljena, ali kako ovaj Model 3 košta preko 50.000 eura, sigurno je da ni pogrebna inačica nije baš jeftina.