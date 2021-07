Maleni električni modularni kombi stvoren je s namjerom da postane svestrano gradsko dostavno vozilo s pozamašnim dometom i mogućnošću brze promjene konfiguracije, prema potrebi

Kada kažemo da neko vozilo dolazi iz Ingolstadta, obično mislimo na kakvu elegantnu sportsku limuzinu modernih linija i s logom s četiri prstena na impresivnoj prednjoj maski… no, ovoga puta moramo vas razočarati i predstaviti – ne baš vizualno atraktivan, ali modularan i potencijalno koristan maleni gradski kombi. Njegovo ime je XBUS, a nastao je nakon tri godine razvoja u tvrtki ElectricBrands, koja dijeli rodno mjesto s ranije opisanim Audijem.

Dvije osnove s po osam modula

XBUS bi trebao biti odgovor na sve veće gužve u gradovima, pa je stoga malen, svestran, okretan i nadasve ekološki održiv. Izrađen je kao univerzalno modularno vozilo koje dolazi u dvije osnovne inačice, gradskoj i offroad, na koje se može postaviti jedan od osam dostupnih modula. Njih sam korisnik može promijeniti u vrlo kratkom vremenu, pa tako s jednim vozilom, samo zamjenom nadogradnje na šasiju, može osobno vozilo pretvoriti u kamper, pickup, furgon ili neku kombinaciju dostupnih modula.

Kad je riječ o performansama, XBUS teži manje od 600 kilograma, može prevesti do troje putnika, a elektromotori mu daju najvišu snagu od 56 kW. Najviša brzina je 100 km/h, a deklarirani bi doseg trebao iznositi oko 600 kilometara. On se može dodatno povećati putem solarnih panela ugrađenih u krov. Vozilo je dugo 3,96, široko 1,64 metra, a visina varira ovisno o postavljenom modulu. Najveća nosivost mu ide do 1.000 kilograma tereta.

Iz njemačke kompanije kažu kako će ovo višenamjensko maleno električno vozilo u Njemačkoj početi proizvoditi sredinom sljedeće godine, a dijelove će nabavljati isključivo iz obližnjih europskih zemalja. Početna bi cijena trebala biti značajno ispod 20.000 eura, uključujući njemački PDV.