Volkswagen je najavio širenje ponude svojeg novog električnog kombija: u SAD-u i Europi bit će dostupan u inačici LWB, produljenoj 250 mm, s većom baterijom, snažnijim motorom te s do 7 sjedala

Dugo očekivani, a u konačnici zanimljivi i atraktivni, ali i prilično skupi Volkswagenov električni kombi ID. Buzz, napokon je dostupan u Europi, a odnedavno i u SAD-u. Dolazak novog modela na tržište na kojem je njegove prethodnike proslavila “hippie generacija” u Volkswagenu su obilježili i uvođenjem jedne nove karoserijske izvedbe u asortiman.

VW ID. Buzz dobit će i “većeg brata” – varijantu s produljenim osovinskim razmakom (long wheelbase, LWB). Produljeni će kombi imati 250 mm veći međuosovinski razmak, što će ukupnu duljinu vozila postaviti na gotovo 5 metara (4.962 mm). To će otvoriti nove mogućnosti primjene, kako u transportu tereta tako i putnika. U produljeni će se prostor moći smjestiti do sedam osoba, dodavanjem trećeg reda sjedala, dok će tovarni prostor narasti na čak 2.496 litara.

Promjene će zahvatiti i tehničku stranu vozila, pa će on dobiti veću bateriju, kapaciteta 85 kWh, uz novu toplinsku pumpu, koja će joj povećavati iskoristivost u zimskim uvjetima. Motor će u LWB izvedbi također biti unaprijeđen, pa će nuditi 286 KS te najvišu brzinu od 160 km/h (trenutačno je to 200 KS i 145 km/h). Ubrzanje će na 5 metarskom ID. Buzzu mjeriti 7,9 sekundi od 0 do 100 km/h.

Od ostalih dodataka, nove varijante ID. Buzza imat će i mogućnost ugradnje head-up zaslona, novu generaciju infotainmenta te sustav parkiranja na daljinu, upravljan putem mobitela. Bit će tu i opcija panoramskog krova, čije pametno staklo će se moći zatamniti elektroničkim sustavom.

No, čak ni to nije sve – Volkswagen je pripremio i posebnu GTX izvedbu, s motorom snage čak 339 KS i ubrzanjem od tek 6,4 sekundi. Oba modela, i LWB i GTX, najavljeni su za 2024. godinu, kada će postati dostupni u SAD-u i Europi. Cijene za sada nisu otkrivene.