Onaj tko je 80-ih godina prošlog stoljeća tvrdio da je zaljubljenik u automobile gotovo je sigurno na zidu svoje sobe imao barem jedan poster Lamborghinija Countach. Ovaj kultni model prvi je puta kao koncept svjetlo dana ugledao prije 50 godina, na salonu automobila u Ženevi 1971, pod nazivom Lamborghini LP500.

Kako bi obilježili ovu “okruglu” obljetnicu, iz Lamborghinija najavljuju da će ove godine predstaviti novi Countach. Ta je informacija potvrđena na službenim stranicama kompanije najavnim teaserom, uz poruku da će uskoro biti poznato više informacija. Uz to, objavljena je i fotografija automobila prekrivenog platnom, sa siluetom koja podsjeća na legendu 70-ih i 80-ih godina. Tu je i kratki najavni video objavljen na društvenim mrežama koji evocira uspomene, ali ne otkriva mnogo.

We make dreams come true. We did it with the classic Countach in the 1970s. And we’re doing it again. The new Lamborghini Countach is coming. ​#Lamborghini #Countach pic.twitter.com/nXctgIuyqe

— Lamborghini (@Lamborghini) August 9, 2021