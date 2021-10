Njemački se automobilistički koncern priključio sve većoj grupi proizvođača koji urbanu mobilnost budućnosti vide kroz autonomne višenamjenske kapsule na električni pogon

Autonomna vozila na električni pogon koja će prometovati gradskim ulicama u narednim bi godinama i desetljećima trebala biti osnova urbane mobilnosti. Tako misle Mate Rimac i Gordon Murray, tako misle u Citroënu, Hondi i General Motorsu, a čini se kako su u to uvjereni i u Volkswagenu. Oni su na svojem događanju DRIVE. Volkswagen Group Forum predstavili koncept autonomnog robotaksija OnePod.

Svestrani robotaksi

Primarna mu je svrha biti autonomno vozilo dostupno na zahtjev. Ovaj koncept ne razlikuje se pretjerano od nekih već viđenih, a trebao bi poslužiti kao platforma s mogućnošću raznovrsne konfiguracije unutrašnjosti. Tako bi OnePod mogao biti shuttle za do četiri putnika, prijevozno sredstvo za obitelji s djecom ili za osobe s invaliditetom, kao i za prijevoz svih drugih osoba (djece, umirovljenika…) koji se inače ne mogu sami kretati gradom.

OnePod se ističe velikim staklenim površinama koje omogućavaju razgledavanje okoline, ali i velikim ekranima u unutrašnjosti koji putnicima pružaju sve potrebne informacije i omogućavaju upravljanje vožnjom. Praktičnost vozila pokazuje se i mogućnošću spuštanja ili dizanja podvozja, čime se ono može automatski prilagoditi visini pločnika – kako bi putnici u kolicima, ali i svi drugi, mogli što sigurnije kroz velika klizna vrata ulaziti i izlaziti iz njega. Na stražnjoj strani OnePoda nalazi se i stalak za bicikle.

Ovaj je koncept razvijen u Volkswagenovom razvojnom i dizajnerskom centru Future Center Europe u Potsdamu, a bit će do kraja godine izložen u Berlinu na izložbi Go.City – The Future of Urban Mobility.