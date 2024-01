Novi Golf bit će predstavljen ove godine, u obliku osvježene osme generacije, kojom će se proslaviti pola stoljeća tog modela. Najvažniji tehnološki dodatak bit će mogućnost razgovora s umjetnom inteligencijom

U Las Vegasu je otvoren CES, tehnološki sajam koji posljednjih godina postaje i mjesto predstavljanja sve više automobilskih tehnologija. Ove godine nije ga zaobišao niti Volkswagen, koji će tamo posjetiteljima prikazati svoje prve modele automobila s uključenim najatraktivnijim tehnološkim dodatkom današnjice – generativnom umjetnom inteligencijom zapakiranom u AI chatbot ChatGPT.

Popričajte s Golfom

Taj će sustav biti integriran u glasovnog pomoćnika unutar budućih Volkswagenovih modela. To će vozaču i putnicima omogućiti razgovor s umjetnom inteligencijom, koja će glasovno i odgovarati na upite. Volkswagen kaže da će primjena ChatGPT-a u ove svrhe biti posebno prilagođena korištenju u vozilima te da će oni biti prvi veliki proizvođač, koji će takav sustav nuditi u serijskoj proizvodnji, i to kao dio standardne opreme u mnogim vozilima. Dogodit će se to već tijekom drugog tromjesečja ove godine.

Volkswagen, CES 2024 – ChatGPT u kabini

Novi će AI asistent stići u nove električne i klasične modele. Spominju se tako ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, novi Tiguan i novi Passat, ali i novi Golf – redizajnirana osma generacija, najavljena za ovu godinu. Sustav je razvijen u suradnji s kompanijom Cerence, uz njihov glasovni sustav Chat Pro. Tako stvoreni glasovni pomoćnik može se koristiti za upravljanje infotainmentom, navigacijom i klima uređajem ili za odgovaranje na pitanja iz općeg znanja.

U budućnosti će AI pružati dodatne informacije, kao što su odgovori na složenija pitanja. To će omogućiti obogaćivanje razgovora, razjašnjavanje raznih pitanja, interakciju prirodnim jezikom, primanje informacija specifičnih za vozilo i još mnogo toga – sve bez upotrebe ruku, najavljuje Volkswagen. Sustav će se aktivirati glasovnom naredbom “Hello IDA” ili pritiskom na tipku na upravljaču. Nakon postavljanja pitanja, asistent provjerava može li ga izvršiti samostalno (primjerice ako je riječ o kontroli klime ili slično). Ako to ne može učiniti, pozvat će ChatGPT u pomoć. AI sustav neće primati nikakve podatke o vozilu, a pitanja i odgovori odmah će se brisati iz memorije kako bi privatnost bila sačuvana.

Kad je riječ o novom Golfu – na CES-u je on predstavljen u kamufliranoj GTI verziji, koju možete proučiti u našoj galeriji.