Redizajniran je model na kojem se zasniva električna ponuda Volkswagena, obiteljski kompaktni električni ID.3, koji sada donosi djelomično izmijenjen vanjski izgled i druga poboljšanja na temelju povratnih informacija kupaca

Volkswagen je otkrio redizajniranu inačicu svojeg temeljnog modela električnih gradskih automobila, koji je imao cilj naslijediti kutnog Golfa – ID.3. Prvi facelift ovog modela donosi osvježen vanjski dizajn, materijale više kvalitete i posljednju generaciju sustava aktivne pomoći vozaču, sve to dvije i pol godine nakon lansiranja prve generacije.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Kozmetičke izmjene

Naravno, nadograđen je i softver, koji je ispočetka bio boljka ovog modela, a VW se pohvalio kako ID.3 u osvježenoj inačici ima interijer od kvalitetnijih, veganskih i održivih, materijala, što je politika koju će slijediti svi modeli iz obitelji ID.

Kad je riječ o vanjskom izgledu, VW ističe da je on “oštriji”, oku ugodniji, s optimiziranim otvorima za usis zraka i većim plohama obojanima u boju karoserije. Tu je i novi prednji odbojnik, koji se bojom i oblikom stapa s prednjim poklopcem. Sve to dovelo je i do poboljšanja sa strane aerodinamike. Veću izmjenu doživio je i stražnji svjetlosni potpis, koji sada karakteriziraju dvostruki LED elementi u poklopcu prtljažnika.

Određene unutarnje površine pokrivene su novim, održivim i 71% reciklabilnim materijalom, a druge pak mekim materijalom sa spužvastom ispunom – što je, navodno, došlo kao reakcija na povratne informacije kupaca prve generacije.

Infotainment sustav će od sada pametnije planirati putovanja i u njih uključivati punjenje na različitim vrstama punjača. Vozilo će se automatski moći prijaviti na punionice koje podržavaju Plug & Charge, a “znat” će i jesu li punionice u određenom trenutku zauzete.

Over-the-air nadogradnje

Novi softver, napokon, bit će moguće ažurirati preko Interneta. Vozaču će na raspolaganju biti dva zaslona: manji, 5,3-inčni ispred upravljača, kojim se upravlja tipkama na upravljaču, kao i središnji touchscreen dijagonale 12″. Kao dodatna oprema nudit će se head-up zaslon s funkcijom proširene stvarnosti. Kad je riječ o sustavima pomoći vozaču, oni će po novome imati koristi od podataka koje će uživo dobivati od cijele povezane flote vozila.

Volkswagen je spomenuo i da su već do sada isporučili 600 tisuća modela ID.3, a da će osvježenu inačicu u proizvodnju pustiti u svojim tvornicama na lokacijama Zwickau i Dresden ove jedeni.