Najznačajniji događaj u 2020. godini za Volkswagen bit će lansiranje obitelji električnih vozila ID na tržište. Ohrabreni dobrom reakcijom javnosti, u kompaniji su ubrzali planove za elektrifikaciju

Volkswagen grupa predstavila je javnosti u rujnu ove godine svoj ID.3, gradski automobil kojim želi otvoriti novu eru elektrifikacije. Cijela serija ID automobila na tržište će postupno krenuti u narednim godinama, počevši s modelom ID.3, a dobre reakcije javnosti nagnale su VW grupu na dodatna ulaganja u elektrifikaciju svoje ponude. Najavili su kako im je cilj u narednih nekoliko godina postati svjetski lider u proizvodnji električnih automobila, te da će u tom smjeru uložiti čak 33 milijarde eura – od čega 11 milijardi samo u brand Volkswwagen.

37.000 kupaca za ID.3

Do sada je preko 37.000 ljudi već rezerviralo ID.3, čija je proizvodnja počela u studenome, a isporuke se očekuju do ljeta 2020. Zajedno s ostalima iz ove serije, Volkswagen planira do kraja 2023. godine proizvesti milijun električnih automobila, čak dvije godine ranije nego su to dosadašnji planovi isticali. 2025. godine bit će, po novim planovima, proizvedeno 1,5 milijuna e-vozila unutar njihove grupe.

Kako bi dodatno osnažili svoj položaj na tržištu odlučili su modularnu platformu za električna vozila (MEB) dati na raspolaganje drugim proizvođačima. Jedan od prvih koji će na njoj razvijati svoje automobile je Ford. Dodatno, VW grupa će ulagati i u razvoj i proizvodnju baterija, za što će početi graditi i novu tvornicu u njemačkom gradu Salzgitter, u suradnji sa švedskom kompanijom Northvolt. Gradnja će početi sljedeće godine, dok bi proizvodnja baterija na tom mjestu trebala započeti krajem 2023. ili početkom 2024. godine.

Do sada četvrt milijuna e-vozila

Spomenimo i da je u posljednjem tjednu 2019. Volkswagen premašio broj od 250.000 elektrificiranih vozila isporučenih kupcima. Od toga na e-Golfove otpada 104.000, Golf GTE 51.000, Passat Variant GTE 42.000 te e-up! 21.000 komada. Pola od ukupnog broja su baterijska, a pola hibridna vozila. Samo u 2019. isporučeno je 70.000 elektrificiranih Volkswagena, poručili su.