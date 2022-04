Britanska kompanija Fernhay proizvela je eQuad, električno dostavno vozilo namijenjeno za kretanje povijesnim središtima malenih gradova, a prve primjerke sada UPS testira na nekoliko lokacija u Europi

Neobični prozori mogu se ovih dana vidjeti u nekoliko gradova diljem Europe. Njihovim uskim uličicama u povijesnim jezgrama, UPS-ovi su dostavljači počeli pakete do kućnih vrata dostavljati neobičnim četverociklima na nožni i električni pogon. Ovo vozilo proizvela je britanska kompanija Fernhay, naziva se eQuad, a u svojoj osnovi je maleni dostavni kombi koji se vozi poput električnog bicikla.

UPS-ovi dostavljači, dakle, unutar poluzatvorene kabine moraju pedalirati, no pritom imaju pomoć u vidu elektromotora. Zahvaljujući obliku vozila i konfiguraciji s četiri kotača, ne moraju držati ravnotežu, a ipak se mogu – kao i biciklom – provući i kroz najuže gradske uličice, prolaze ili čak ulaziti u dvorišta.

Fernhay eQuad širok je tek 84 centimetra, dug manje od 3 metra, a visok gotovo 2 metra – tako da, unatoč kompaktnim dimenzijama, u prtljažnom prostoru može prevesti pakete volumena do čak 2,3 kubična metra i mase do 200 kilograma. Uz baterije, koje mogu biti kapaciteta do 6 kWh, dostavljači mogu električnu pomoć u vožnji koristiti cijeli dan. Doseg je deklariran na oko 65 kilometara, a najviša je brzina eQuada elektronički ograničena na 25 km/h.

Trenutačno je u procesu testiranja čak 100 ovakvih vozila na nekoliko tržišta unutar Europske unije, a plan je proširiti ih i na SAD. Ova je inicijativa u skladu s politikom UPS-a da počne s prelaskom na dostave paketa bez štetnih emisija, ali i da dostavu do “zadnjeg kilometra” ubrza, olakša i učini dostupnom svugdje.