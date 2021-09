Američka tvrtka Zutobi, koja pomaže u online učenju prometnih propisa, izračunala je kako je upravo Hrvatska na neslavnom prvom mjestu ljestvice zemalja u kojima je najteže doći do vozačke dozvole. Svoje su istraživanje potkrijepili podacima i kvantificirali

Američka kompanija Zutobi specijalizirala se za online učenje prometnih propisa, koje je u mnogim zemljama sasvim dovoljno da bi se pristupilo teoretskom, a ponegdje i praktičnom dijelu polaganja vozačkog ispita. Kao stručnjaci za ovu domenu, izradili su liste zemalja svijeta u kojima je najlakše i najteže doći do vozačke dozvole, kao i one u kojima je to najjeftinije i najskuplje. Hrvatska se, pomalo začuđujuće, našla na vrhu obje negativne ljestvice.

Prema istraživanju Zutobija, najlakše je vozačku dozvolu dobiti u Meksiku, Kataru i Latviji, a na 4. mjestu te ljestvice nalaze se Sjedinjene Američke Države. Ove zemlje ne traže pregled vida, zdravstveni pregled, nemaju obveznu kvotu sati vožnje prije pristupanja testu, a do dozvole mogu čak i 14- 15- ili 16-godišnjaci.

Hrvatska najrigoroznija

S druge strane, kad je riječ o zemljama u kojima su propisi najrigorozniji, Hrvatska tu daleko prednjači, a slijede je Brazil, Mađarska, Bahrein te Crna Gora. Kod nas su testovi strogi, traži se provjera zdravstvenog stanja kandidata, poznavanje medicinskih procedura prve pomoći i prometnih propisa, a prije pristupanja ispitu potrebno je odraditi čak 85 sati obvezne edukacije. Na temelju svega ovoga naša je zemlja zasjela na prvo mjesto kao država u kojoj se najteže stiže do vozačke dozvole.

K tome, Hrvatska predvodi i listu zemalja u kojima je polaganje vozačkog ispita najskuplje. S prosječnom cijenom od 8.238 kuna ili 1.288 dolara, daleko smo nadmašili Maleziju i Andoru kao drugo- i trećeplasirane. Značajno smo skuplji i od svjetskog prosjeka, koji iznosi manje od 1.000 kuna. U Pakistanu i Indiji se, primjerice, vozački ispit plaća tek oko jednog, a u Vijetnamu oko tri dolara.