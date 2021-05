Automobilistički muzej Petersen u Los Angelesu svojem je postavu privremeno dodao automobil budućnosti – drugu generaciju Teslinog Roadstera koji bi u proizvodnju trebao ući 2022., a prvim kupcima će biti isporučen najvjerojatnije 2023. godine. Ovaj električni sportski automobil, kako piše u muzeju na ploči pored njega, bit će najbrži serijski automobil ikada, a to će ostvariti korištenjem svemirske tehnologije potisnika koju razvija SpaceX.

O čemu se radi, još ranije je pokušao pojasniti Elon Musk, a neke detalje otkrio je i sada na svojem Twitter računu. Musk kaže kako će novi Roadster ubrzavati od 0 do 100 km/h (preciznije do 60 mph) za manje od dvije sekunde, i to korištenjem samo vlastitih elektromotora. Kako bi se ovo vrijeme ubrzanja još skratilo, u automobil će biti ugrađene posebne SpaceX-ove raketne mlaznice. Njihovim uključivanjem Roadster bi trebao do 100 km/h iz mjesta ubrzati za nestvarnih 1,1 sekundu. To bi mu dalo ubrzanje od čak 2,58 G.

Kako će raketni potisnici funkcionirati? Musk kaže kako će biti riječ o mlaznicama s komprimiranim zrakom, koje će automobil pripremiti punjenjem posebnih tankova. Kada vozač zatreba dodatni “boost” snage, stražnja registracijska tablica otvorit će se, kao u nekim automobilima koje je u filmu vozio James Bond, te otkriti potisnike. Oni će ispustiti komprimirani zrak i tako dati Roadsteru dodatno ubrzanje.

Naime, teorijski izračuni kažu kako automobili, korištenjem standardnih guma i elektromotora, u teoriji vrlo teško mogu ubrzati od 0 do 100 km/h za manje od 2 sekunde, odnosno da je fizikalna granica trakcije guma vrlo blizu. Kako gume ne dozvoljavaju dovoljno “gripa” za veće ubrzanje, Tesla će pokušati pogurati automobil dodatnim reaktivnim pogonom – kako će to izgledati i hoće li funkcionirati kako je Musk zamislio, trebali bismo vidjeti već ove godine, za kada je navodno planiran dovršetak razvoja novog Roadstera.

Uvijek spreman iznenaditi, Musk je pridodao i kako će uz SpaceX-ovu tehnologiju Roadster nove generacije moći “čak i nakratko poletjeti”.

This will actually be able to fly very briefly. I always laughed at flying cars & now making one. Fate 🖤 irony haha.

— Elon Musk (@elonmusk) May 21, 2021