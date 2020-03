Studija britanske humanitarne organizacije IAM RoadSmart pokazala je da vozači koji "petljaju" po touchscreen zaslonima svojih automobila imaju sporije reakcije od onih koji su pod utjecajem kanabisa ili alkohola

Britanska organizacija IAM RoadSmart objavila je rezultate studije koja se bavila utjecajem infotainment sustava na brzinu reakcije vozača. Istraživanje je pokazalo da sustavi koji koriste touchscreen ekrane imaju velik utjecaj na sigurnost prometa i da usporavaju reakcije vozača gore nego to čine kanabis ili alkohol.

Rezultati studije kažu da je reakcija prilikom korištenja infotainmenta u automobilu dovela do prosječno kasnijeg zaustavljanja u hitnim situacijama, te da su vozači koji su se time bavili za virjeme vožnje uspjeli automobile zaustaviti četiri do pet dužina automobila dalje nego u normalnim uvjetima. Skretanje pozornosti s ceste dosezalo je čak i do 16 sekundi, za koje vrijeme automobil na autocesti, primjerice, prevali oko 500 metara pri brzini od 110 km/h.

Nepažnja i skretanje pozornost vozača uzrok je oko trećine svih prometnih nezgoda u Europi. Touchscreen ekrani pogotovo su opasni jer oduzimaju više pozornosti od klasičnih fizičkih tipki i prekidača, a njihovu opasnost potvrdilo je i istraživanje američke automobilske organizacije AAA objavljeno prošle godine.

Sustavi Android Auto i Apple CarPlay usporili su vrijeme reakcije za oko 50%, što je više nego kod osoba pod utjecajem kanabisa, te može biti i do pet puta gore nego u slučaju kada je vozač alkoholiziran na zakonski dozvoljenoj granici. Najviše utjecaja je korištenje infotainmenta imalo na zadržavanje vozila unutar vozne trake te na održavanje konstantne brzine i razmaka od vozila ispred. Biranje glazbe na sustavima Android Auto i Apple CarPlay imalo je čak veći utjecaj na reakcije vozača nego slanje poruka putem mobitela, kažu iz IAM RoadSmarta.