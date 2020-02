5. veljače 1878.

Rođen je Andrë Citroën, kreativni inženjer s vizijom. Njegova je želja bila promijeniti tadašnju sliku automobila, da on ne bude isključivo luksuz za malobrojne već da postane dostupan svima. Osnovao je tvornicu automobila u Parizu i počeo proizvoditi Type A, prvi serijski proizveden automobil u Europi, ali i povoljni auto s mnogo opreme."U automobilskoj industriji vas može održati jedino napredak!'". Ovaj je savjet André Citroën 1917. dao svojim suradnicima. On se tih riječi uspješno pridržavao cijelog života. S 20 godina (1898.) upisao je prestižni Ecole Polytechnique, a 1902. kreće na specijalizaciju u Poljsku. Tamo upoznaje tehnologiju izrade posebnih zupčanika, čiju će proizvodnju nakon otkupa licence pokrenuti i u Francuskoj 1905.Citroën je kreirao prvi europski serijski automobil sa prednjim pogonom, prvo lako dostavno vozilo, prvu europsku kreditnu liniju (12 ili 18 mjeseci), prvu dilersku mrežu, izdao je prvi katalog rezervnih dijelova. Osnovao je i prvu vučnu službu, a kupac je imao i godinu dana jamstva na automobil te pravo na besplatne servise tijekom jamstva.André Citroën je prvi u Europi započeo masovnu proizvodnju vozila, a time i masovnu motorizaciju koja je do tada bila privilegija bogatih slojeva. Također je i prvi uveo niz inovativnosti u autoindustriju i prvi uvodio nove tehnologije, prema čemu je marka Citroën ostala poznata do današnjih dana. Preminuo je 1935. godine.