Pored modela Kangoo koji će dolaziti iz Francuske tvornice Maubeuge, pripremljen je i Renault Express, povoljnija verzija, a koja će se proizvoditi u Maroku

Neki modeli automobila jednostavno traju dugo jer odluke proizvođača nisu predvidjele čestu izmjenu generacija, kao kod ostalih modela. I dok se generacije inače izmjenjuju svakih 6 do 7 godina, Renaultov Kangoo je na tržištu već više od 13 godina. No, uskoro nam pristiže nova generacija koja je sada razotkrivena. Kao i do sada pripremljene su dostavne i putničke varijante, kao i električno izdanje, a popratit će ga i model Renault Express. Riječ je o povoljnijoj verziji koja se bazira na povoljniju cijenu.

O dosadašnjoj popularnosti modela Kangoo vrlo zorno pokazuje nam činjenica kako je od 1997. godine, kada je prvi puta predstavljen, prodan u više od 4 milijuna primjeraka. Riječ o modelu prvenstveno namijenjenom flotama, obrtnicima i trgovcima koji traže profesionalno vozilo izrađeno po mjeri i opremljeno najnovijom tehnologijom. Kako bi popularnost novog modela bila i dalje bila na visokom nivou, u Renaultu su pripremili inovativni sustav za lakši bočni utovar Easy Side Access.

Easy Side Access funkcija posebno je korisna u gradskim središtima jer olakšava pristup teretnom prostoru i na uskim parkirnim mjestima. Uklanjanjem središnjeg nosača stvoren je najširi bočni otvor na tržištu od 1416 mm (dva puta veći u odnosu na prethodni model). Tu je i Easy Inside Gallery, uvlačiva pregrada u unutrašnjosti još je jedna inovacija koja omogućuje prijevoz dugih i velikih predmeta iznad razine podnice, čime se oslobađa prostor na tlu.

Nova generacija modela Kangoo donosi mišićavi dizajn. Potpuno obnovljen prednji kraj ukrašen je kromiranom linijom koja spaja prednju masku i odbojnik, dok bokovi, naglašena ramena, elegantna završna obrada i kromirani umetci daju ovoj izvedbi luksuzan sjaj. Obnovljenu unutrašnjost krasi vodoravna armaturna ploča s brojnim pretincima za pohranu, a nova, potpuno redizajnirana sjedala sada su još udobnija i kvalitetnija.

Novi Kangoo dolazi s multimedijskim sustavom Easy Link i novim sustavima za pomoć u vožnji, uključujući digitalni unutarnji retrovizor sa stalnim prikazom. Taj novi poboljšani sustav jamči savršenu vidljivost stražnjeg dijela ceste, što je osobito praktično za vozila s ugrađenom pregradnom stijenom. Od novih značajki izdvajaju se i sustav za obuzdavanje njihanja prikolice, elektronički nadzor stabilnosti pri kočenju i aktivni sustav kočenja u nuždi.

Renault Kangoo bit će dostupan u najrazličitijim veličinama i s bogatom ponudom motora. Kupci će moći birati između dvije dužine, ručnog ili automatskog mjenjača te dizelskog, benzinskog ili električnog motora. Korisni obujam seže od 3,3 do 3,9 m³ u standardnoj izvedbi i od 4,2 do 4,9 m³ u produljenoj izvedbi.

Vjeruje se kako će pored dostavne, veliku popularnost i dalje imati i putnička verzija s pet pravih sjedala. I ovdje dolazi osvježeni izgled, s većim naglaskom na udobnost, bogatom opremom i novim sustavima za pomoć u vožnji. Novi Kangoo u putničkoj i teretnoj izvedbi proizvodit će se u Renaultovoj tvornici Maubeuge u Francuskoj, odakle će se plasirati na europsko i međunarodno tržište.

Renault Express namijenjen je kupcima koji u prvi red stavljaju trošak vozila i osnovne potrebe. Ipak, dolazi uz multimedijski sustav Easy link i sustavima za pomoć u vožnji kao što su sustav za pomoć pri vožnji unatrag, nadzor mrtvog kuta, prednji i stražnji parkirni senzori i, dakako, širokokutni retrovizor.

Posebna je pozornost posvećena prostoru za odlaganje i ergonomičnosti pa se Renault Express može pohvaliti najvećim obujmom pretinaca za odlaganje u klasi (48 l) i utovarnim kapacitetom od 3,3 do 3,7 m³. Novi putnički Renault Express okretan je i ekonomičan kombi s pet pravih sjedala i izdašnim utovarnim kapacitetom.

Novi Express u putničkoj i gospodarskoj proizvodit će se u Renaultovoj tvornici u Tangeru u Maroku, s tim da će novi Renault Express u gospodarskoj izvedbi biti dostupan na europskim i međunarodnim tržištima, a u putničkoj samo na međunarodnim tržištima izvan Europe.

Renault planira elektrificirati čitavu ponudu kombija i malih kombija do 2022. godine, a zanimljivo je kako je električni Kangoo Z.E. od 2011. godine najprodavanije električno gospodarsko vozilo u Europi s više od 50.000 prodanih primjeraka.

Koji će sve model, i u kojem izdanju pristići i na hrvatsko tržište trebalo bi biti poznato na proljeće. Pored toga, Renault za pojedina tržišta može promijeniti i prilagoditi samo ime pojedinog modela.