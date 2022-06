Revidirani CO2 standardi za nove osobne automobile i laka gospodarska vozila donijet će zabranu prodaje benzinaca i dizelaša u EU od 2035. Nekoliko europskih proizvođača već je pozdravilo tu odluku

Prošloga tjedna Europski parlament je prihvatio potpunu zabranu prodaje novih vozila s motorima na fosilna goriva. Ona će stupiti na snagu 2035. godine, a odnosit će se na osobne automobile i laka gospodarska vozila, koji će od tada na dalje morati biti isključivo na električni pogon. Očekivano, ubrzo po prihvaćanju ove regulative, oglasilo se i nekoliko proizvođača automobila, i to s pretežno pozitivnim reakcijama.

Najveći europski automobilistički koncern, Volkswagen grupa, nazvala je ovaj plan “ambicioznim, ali ostvarivim”. Naglašavaju kako je smjer razvoja autoindustrije, kojim ona kreće prema električnoj mobilnosti, već sada nepovratan. “To je jedini ekološki, tehnološki i ekonomski razuman način za zamjenu motora s unutarnjim izgaranjem u najkraćem mogućem roku”, kažu iz Volkswagena.

Mercedes-Benz također s optimizmom gleda na europski plan: “Mi smo spremni potpuno prijeći na struju do 2030. godine, gdje god to tržišni uvjeti dozvoljavaju. Ova odluka stavlja teret na zakonodavce da do tada osiguraju neophodnu infrastrukturu”, poručili su putem glasnogovornika.

ACEA: potrebna još jedna revizija

“Autoindustrija će u potpunosti doprinijeti cilju ugljično neutralne Europe do 2050. godine. Naša industrija je usred velikog prelaska na električna vozila, s novim modelima koji se stalno pojavljuju. Oni zadovoljavaju potrebe kupaca i predvode tranziciju prema održivoj mobilnosti”, poručio je CEO BMW-a Oliver Zipse, no i dodao: “S obzirom na volatilnost i nesigurnost koju sada osjećamo na dnevnoj bazi, svaka dugoročna regulativa, dalje od ovog desetljeća, u ovoj je fazi preuranjena. Umjesto toga, trebali bismo imati transparentan proces revizije negdje na pola puta, kako bismo tada definirali ciljeve za razdoblje nakon 2030. godine”.

Zipse je ujedno i predsjednik europskog udruženja proizvođača automobila, ACEA, pa su njegovi stavovi ujedno i signal kako industrija razmišlja na razini tog udruženja. Prema njima, potrebno je još jednom revidirati ciljeve prije 2035., kada bude jasno jesu li se postigli uvjeti za veliku tranziciju na električne pogone. Prije svega tu se misli na infrastrukturu, tj. dostupnost dovoljnog broja punionica, ali i na dostupnost sirovina za proizvodnju baterija u dovoljnim količinama. Reviziju bi, prema njima, trebalo napraviti 2028. godine i tada postaviti ciljeve za 2035.