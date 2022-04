Ovogodišnji prvi travanj pamtit će jedan vozač iz britanskog grada Darbyja, ali ne po kakvoj dobroj zafrkanciji već po prilično neslanoj šali koju mu je priuštila – sudbina. Tog je jutra, naime, sretni vlasnik preuzeo automobil koji je upravo bio kupio, Ferrari 488. Potom je krenuo u svoju prvu vožnju njime, prešao manje od dvije milje (ili oko 3 kilometra) i potom se njime slupao.

Fotografije s mjesta nezgode na Twitteru je objavila policija Derbyshirea, uz napomenu kako se ne radi o prvotravanjskoj šali te kako u nezgodi nema ozlijeđenih. Doznaje se i kako je u prometnom incidentu sudjelovalo samo jedno vozilo. Može se zaključiti, dakle, da je ushićeni ili neiskusni novi vlasnik Ferrarija jednostavno pretjerao i izgubio kontrolu nad njime te se zabio u zaštitnu ogradu. Srećom nitko nije ozlijeđen – osim ponosa novopečenog ferrariste.

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5

— Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) April 1, 2022