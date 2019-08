Najstariji preživjeli Porsche i osobni automobil Ferdinanda Porschea, odnosno model Porsche Typ 64, je tijekom prošlog tjedna u sklopu Monterey Car Weeka išao na dražbu i očekivalo se da će biti prodan za oko 20 milijuna dolara (to je bio minimalni iznos koji je očekivao i dosadašnji vlasnik).

No, dražba je odmah, neočekivano, počela od 30 milijuna dolara. Voditelj dražbe je objavio taj iznos i on se pojavio na ekranu iza njega. Nedugo zatim cijena je dosegnula nevjerojatnih 70 milijuna dolara. Prisutni su izvadili mobitele i počeli snimati dražbu automobila koji će uskoro postati najskuplji model ikada prodan na jednoj javnoj dražbi.

Na kraju, snimili su jednu od najsramotnijih epizoda u povijesti kuće RM Sotheby’s. Naime, ispostavilo se da je voditelj dražbe navodno započeo s 13, a ne 30 milijuna i da je cijena dosegnula 17, a 70 milijuna dolara. Opravdao se svojim naglaskom, odnosno izgovorom, no publici se ovo nije svidjelo te su mnogi nakon negodovanja odlučili napustiti prostor u kojem se održavala dražba. Pogreška je i jedino službeno objašnjenje organizatora za blamažu koju im je priredio voditelj.

S obzirom da je u konačnici zadnja, realno postignuta, cijena prije prekida dražbe bila ona od 17 milijuna dolara vozilo je ostalo neprodano.

Na kraju dodajmo i da je prije same dražbe bilo nekih kontroverzi oko samog vozila. Naime, ovaj automobil je proizveden od strane Ferdinanda Porschea i na sebi ima značku Porsche. S obzirom na to mnogi ga smatraju prvim Porscheom. S druge strane ima i onih koji mu negiraju taj status, uključujući i čovjeka koji je za RM Sotheby’s pregledao vozilo prije dražbe. Naime, dotični stručnjak je rekao da zbog toga što većina dijelova dolazi iz Volkswagena, Fiata te raznih drugih proizvođača on ovaj automobil “tehnički” ne smatra Porscheom.