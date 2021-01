Karakteristike i trošak vlasništva kao i modeli s unutarnjim izgaranjem, uz veću ekološku osviještenost i vožnju bez emisija

Marka Peugeot postaje jedan od prvih proizvođača koji nudi cjelovitu gamu električnih gospodarskih vozila u Europi. Tako su nakon lani predstavljenog modela e-EXPERT sada najavili još jedno lako gospodarsko vozilo – Peugeot e-Partner. Riječ je o “bratu blizancu” nedavno najavljenog modela Citroën ë-Berlingo, dakako iz iste, PSA grupacije (po novome Stellantisa).

Peugeot e-Partner nasljednik je “običnog” dostavnog furgona Partner, koji je od 1996. godine prodan u dva milijuna primjeraka. Ovaj puta furgon dobiva električni pogon snage 100 kW s baterijom kapaciteta 50 kWh koja osigurava domet do 275 km prema ciklusu WLTP. Vozilo će dolaziti u dvije duljine (Standard i Long) te u dvije izvedbe: furgon (do 3 sjedala) i vozilo s produljenom kabinom (do 5 sjedala).

Od bitnih karakteristika za dostavne potrebe, e-Partner imat će nosivost do 800 kg, mogućnost vuče do 750 kg, te tovarni obujam do 4,4 m³, identičan kao i kod verzije s motorom s unutarnjim izgaranjem.

Moderniziran pogon

Elektrifikacija pogona ima smisla ako se uzme u obzir činjenica da gotovo 80% vozača gospodarskih vozila u prosjeku dnevno prijeđe manje od 200 kilometara. Dodatan poticaj za prebacivanje ovog modela na struju bilo je i to što je sve češće pristup gradskim središtima ograničen, a neki gradovi dozvoljavaju pristup samo potpuno električnim vozilima.

U vozilo se mogu ugraditi dvije vrste ugrađenih punjača koji zadovoljavaju sve potrebe kupaca i odgovaraju svim njihovim sustavima za punjenje. To su jednofazni punjač od 7,4 kW u serijskoj opremi i trofazni punjač od 11 kW u opcijskoj opremi.

Novi Peugeot e-Partner nudi na izbor 3 načina vožnje koji se odabiru pomoću komande za odabir načina vožnje: Eco (60 kW, 190 Nm) za optimalni domet te ugodnu i mirnu vožnju, Normal (80 kW, 210 Nm) optimalan za svakodnevnu vožnju te Power (100 kW, 260 Nm) koji optimizira vozna svojstva pod velikim opterećenjem. Dostupna su i dva načina kočenja s prilagođenim načinima punjenja baterije energijom kočenja, umjereno i snažno.

Paugeot i-Cockpit obogaćen je novim tehnološkim dostignućima, pa tako sada nudi dvije nove instrumentne ploče kako bi vozač na raspolaganju imao sve informacije potrebne za dobro upravljanje potpuno električnim vozilom. U opcijskoj opremi moguće je odabrati potpuno digitalnu instrumentnu ploču (koja se pojavljuje prvi put u segmentu električnih furgona) s digitalnim zaslonom visoke razlučivosti od 10″.

“Total cost of ownership” (trošak vlasništva)

U konačnici je Peugeotu s ovim vozilom cilj postići da ukupni troškovi vlasništva budu jednaki za vozila opremljena motorima s unutarnjim izgaranjem i za vozila s električnim motorima, uključujući sve troškove osim samog troška najma. Trošak kupnje električnog vozila jest veći, ali valja uzeti u obzir čimbenike poput veće dugoročne vrijednosti u slučaju preprodaje rabljenog vozila, financijske poticaje za e-vozila (ekološki bonusi, premije, troškovi registriranja, potpore za poslovne korisnike, osiguranje i porezne olakšice), niže troškove održavanja te manji trošak energije (do 70 % manje u odnosu na motor s unutarnjim izgaranjem).

Novi Peugeot e-Partner počet će se na hrvatskom tržištu prodavati u listopadu 2021., a proizvodi se u Vigu u Španjolskoj.