Krećući se prema potpuno električnoj budućnosti, u Peugeotu su najavili kako će jedan od koraka biti daljnja "hibridizacija" game. Njihovi SUV modeli 3008 i 5008 dobit će nove, 48-voltne hibridne pogone

Ove će godina za Peugeot biti “električna”, poručili su iz francuske kompanije, najavivši nastavak elektrifikacije svoje ponude, prezentacije novih tehnologija i, prije svega, novog hibridnog pogonskog sklopa. On je nastao unutar koncerna Stellantis, a u Peugeotovu će ponudu prvo stići na SUV modele 3008 i 5008.

Elektromotor unutar mjenjača

Novi pogonski sustav “Peugeot 48V Hybrid” sastoji se od benzinca PureTech nove genracije, snage 136 KS, u paketu s novim 6-stupanjskim mjenjačem i dvostrukom elektroničkom spojkom, u što je integriran i elektromotor. Ugrađena baterija nadopunjavat će se tijekom vožnje, a prilikom vožnje niskim brzinama elektromotor će pomagati benzinskom motoru postići dodatni okretni moment.

Podaci o uključivanju električnog i benzinskog motora vozaču će biti prikazani unutar sustava i-Cockpit, a njihov će rad biti sinkroniziran i automatiziran, kao što je to i inače slučaj kod hibridnih pogonskih jedinica.

U Peugeotu kažu da će ova kombinacija smanjiti potrošnju goriva u gradskoj vožnji do 15%, a oba SUV-a trebala bi u gradskim uvjetima oko polovice ukupnog vremena vožnje voziti samo na struju. Gledano u apsolutnim iznosima, SUV C-segmenta, poput navedenih, mogao bi korištenjem ovog hibridnog pogona uštedjeti oko jedne litre goriva na 100 kilometara, u kombiniranoj vožnji. Ušteda će biti najveća u gradu i može iznositi do 2,5 l/100km, dok na otvorenoj cesti iznosi do 0,7 l/100km.

Od tehničkih detalja novog PureTech 48V hibridnog pogona, u Peugeotu ističu sljedeće:

3 cilindra i 1.199 cm 3 ,

, Ukupna snaga 136 KS i 230 Nm,

Turbopunjač varijabilne geometrije,

Lanac umjesto zupčastog remena,

Millerov ciklus rada za bolju efikasnost,

Sukladno standardu Euro 6.e

Kad je riječ o elektropogonu, sinkroni elektromotor s trajnim magnetima proizvodi 28 KS i 55 Nm. 48-voltna litij-ionska baterija imat će koristan kapacitet od 432Wh, a Paugeot daje jamstvo na nju od 8 godina ili 160.000 km.

Peugeoti 3008 i 5008 Hybrid bit će sklapani u tvornici u Sochauxu, a na europsko tržište stižu u drugom tromjesečju ove godine.