Ako uzimamo američko tržište kao naznaku onoga što očekuje u Europu, izgledno je da će dogodine biti isplativije kupiti rabljeni automobil nego što je to bilo tijekom ove ili prošle godine

Uslijed COVID krize, pa potom i krize s opskrbom čipovima i drugim dijelovima, proizvodnja novih automobila u svijetu tijekom protekle je dvije godine značajno usporena. To je dovelo do tržišne situacije kakva nipošto nije uobičajena: potražnja je nastavila rasti, a novih automobila u salonima jednostavno nije bilo. Suočeni s rokovima isporuke od pola godine, godinu ili čak više, brojni su kupci stoga odlučili kupiti rabljeni, umjesto novog automobila. Kako je i tamo ponuda ograničena, cijene su – odletjele u nebo.

Taj trend vidljiv je i kod nas, a pogotovo se isticao na tržištu SAD-a, gdje su rabljeni automobili, stari između jedne i tri godine, ponegdje cijenama gotovo pa dostigli nova vozila. Cijene su “ludovale” do ovoga ljeta i svoje vrhunce zabilježile u srpnju, no nakon toga uslijedilo je novo “hlađenje”. Inflacija je dovela do povećanja kamatnih stopa, krediti za automobile više nisu toliko povoljni, a kupcima je važnije riješiti neke druge probleme ili su odlučili odgoditi kupnje automobila “za bolja vremena”.

Sve to preokrenulo je trend, pa su krajem ove godine u SAD-u prosječne cijene rabljenih automobila oko 3% niže nego su to bile sredinom godine. No, i dalje su rabljeni automobili tamo oko 33% skuplji nego što bi, prema aktualnoj stopi opće inflacije, trebali biti.

Najviše pojeftinili električni automobili

U proteklih nekoliko su mjeseci, ponovno na tržištu SAD-a, najviše pojeftinili rabljeni električni automobili – točnije rečeno, cijene su im se vratile u realne okvire. Naime, električna su vozila postala vrlo tražena u vrijeme kada je počelo drastično poskupljenje benzina i dizela. Kada se ta situacija stabilizirala, e-vozila su pojeftinila za oko 20%. U srpnju je prosječni rabljeni električni automobil u SAD-u koštao oko 75, a danas košta oko 54 tisuće dolara.

Istodobno je pala i cijena rabljenih hibrida, i to za prosječno 12%. Prosječna cijena pala je s gotovo 50 na 43,5 tisuća dolara. SUV-i, monovolumeni i općenito vozila starosti jedne do tri godine u Americi su sada jeftiniji za oko 8%, u odnosu na srpanj. Potrošačima tamošnji analitičari savjetuju da pričekaju sljedeću godinu, kada se očekuje daljnja normalizacija cijena na tržištu rabljenih vozila.

Što se tiče Europe, službenih podataka ovog tipa nema, ali tržišni su trendovi primjetno slični – pa savjete američkih stručnjaka možemo primijeniti i na sebe.