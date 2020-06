Kada je Elon Musk prošle godine govorio o novom Teslinom Roadsteru, spomenuo je jedan detalj koji je mnogima rasplamsao maštu. On je, naime, rekao da će Roadster od nule do 100 km/h ubrzavati za manje od dvije sekunde uz pomoć ne samo snažnih elektromotora, već i posebnih raketnih potisnika na komprimirani zrak. Njih će, navodno, osmisliti i proizvesti druga Muskova uspješna kompanija, SpaceX, poznata po tome što je, među ostalim, u svemir poslala i prvu generaciju Roadstera.

Ovi potisnici trebali bi biti skriveni ispod stražnje tablice, kako je tada govorio Musk, i pogonjeni zrakom. Spremnici tog zraka i pripadajući kompresor takozvanog “SpaceX paketa opreme” bi se trebali nalaziti na mjestu stražnjih sjedala (kojih, dakako, ne bi bilo u ovoj varijanti). Koliko je ovaj koncept prihvatljiv kupcima, i koji bi to kupci bili, ne znamo, ali znamo jedno – ako Musk suludu ideju osmisli, vrlo često je i realizira.

Prije nego Roadster stigne na tržište – a bit će to umjesto ove, 2021. ili 2022. godine – mi se možemo zabavljati konceptima njegovog raketnog pogona. Pozornost nam je stoga privukao konceptni video koji prikazuje upravo novi Teslin Roadster sa zamišljenim SpaceX paketom reaktivnog pogona, kako ubrzava iz mjesta dobivajući snagu iz motora i komprimiranog zraka.

Video animaciju izradio je Slave Popovski, umjetnik koji se bavi računalnom animacijom (CGI) i 3D vizualnim efektima, te je objavio na Twitteru. Možemo samo reći: ako je to budućnost Roadstera, jedva čekamo!

This is how fast 1.1 seconds 0 – 60mph take off should look like with Space X package thrusters on the Tesla Roadster. Computer worked out physics and then visualised in a render animation. Not sure how much gas but threw the effect in anyway. Enjoy @elonmusk #tesla #spacex pic.twitter.com/VzMukQPT2E

— ıʞsʌodoԀ ǝʌɐlS (@Pslavi) June 23, 2020