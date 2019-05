Nakon jučerašnjeg curenja prvih fotografija nove generacije modela Corsa, Opel je danas odradio službenu online premijeru električne izvedbe ovog automobila. Riječ je dakle o modelu Corsa-e za kojeg sada doznajemo da će imati autonomiju od oko 330 km (WLTP).

Točnije, Corsa-e je opremljena s litij-ionskom baterijom kapaciteta 50 kWh, a proizvođač navodi da će bateriju biti moguće napuniti na 80% kapaciteta putem brzog punjača za oko 30 minuta. Status baterije je moguće pratiti putem myOpel aplikacije.

Nadalje, Corsa-e će biti pogonjena električnim motorom snage 100 kW, odnosno 136 KS i najvećeg okretnog momenta od 260 Nm. Recimo da će to biti dovoljno za ubrzanje do 100 km/h za 8,1 sekundu, dok će do 50 km/h stizati za 2,8 sekundi.

Vozaču će na raspolaganju stajati tri načina rada pogonskog sklopa: Normal, Eco i Sport. Odabir potonjeg rezultira bržom odzivnošću gasa i većom dinamičnošću vozila, dok je način rada Eco namijenjen povećanju autonomije.

Corsa-e je ukupne duljine 4,06 m, a isto će vrijediti i za ostale verzije nove Corse što znači da se nije mijenjala u odnosu na prethodni model. Visina krova je snižena za 48 mm, a položaj sjedala je također niži i to za 28 mm. U unutrašnjosti će putnike dočekati i nešto veća ponuda prostora, kao i osjetno bogatija oprema te kvalitetniji materijali.

Vrijedi posebno izdvojiti standardni 7 i opcijski 10-inčni središnji zaslon infotainmenta. Nadalje, Corsu-e će biti moguće opremiti i automatski prilagodljivim IntelliLux LED prednjim svjetlima, a od sigurnosne opreme se ističu sustav prepoznavanja prometnih znakova, automatski prilagodljivi tempomat, sustav upozorenja na vozilo u tzv. mrtvom kutu, pomoć pri parkiranju i sl.

Knjiga narudžbi za Corsu-e će se otvoriti u narednim tjednima, a nedugo zatim će slijediti benzinske i dizelske verzije. Prve isporuke električne Corse-e se očekuju prije kraja ove godine, a više o novoj Corsi možete pročitati ovdje.