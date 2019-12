Opel je pobjedu odnio ispred nosa novom Peugeotu 208, a dodijeljene su još i priznanja Designbest, Technobest, Smartbest i Ecobest

Nova Opel Corsa osvojila je Autobest 2020, europsku titulu The Best Buy Car of Europe in 2020 – Najbolja kupnja u Europi 2020. S ukupno osvojenih 17.617 bodova, nova je Corsa osvojila prvo mjesto sa samo 157 bodova ispred nove generacije Peugeota 208. U postotku ukupno podijeljenih bodova za pet finalista, razlika predstavlja samo 0.2%! Škoda Kamiq osvojila je treće mjesto s ukupno 16.848 bodova, samo 612 bodova manje od novog 208. Renault Clio i Nissan Juke slijede u ukupnom poretku.

– Ovo je bilo vrlo izjednačeno finale. Svi su finalisti sjajni primjeri onog što je danas ‘najbolja kupnja’ na našem kontinentu. Žiriju posao nije bio nimalo lagan i razlike na podiju su vrlo malene. No, u svakom natjecanju mora biti pobjednik, a pobjednik je nova Opel Corsa, ‘Najbolja kupnja u Europi’ – rekao je Ilia Seliktar, predsjednik žirija.

– Prošle smo godine u Autobestu rekli da bi sljedeći pobjednik, Najbolja kupnja u Europi, trebao biti elektrificirani sjajni novi proizvod. Upravo se to i dogodilo, a nova je Opel Corsa savršen primjer elektrifikacije za mase. Zahvaljujući multi-energetskoj platformi nova se Corsa obraća svima u Europi nudeći i električnu verziju i verziju s motorom s unutrašnjim izgaranjem. Naš je pobjednik prvi automobil u povijesti Autobesta koji započinje graditi vezu između danas i sutra, između klasike i avangarde pogona i tehnologija. Nova Corsa prva želi demokratizirati budućnost električne vožnje, omogućujući ljudima u Europi da prihvate budućnost s povjerenjem kao novo normalno – rekao je Dan Vardie, osnivač i čelnik Autobesta.

Ove je godine test pet finalista održan na Istanbul City Parku, slavnoj stazi Formule 1 i okolnim cestama. To je bio najkompleksniji paket testova u povijesti Autobesta. S predstavnicima 31 zemlje, Autobest je najveći neovisni automobilski Žiri u Europi koji predstavlja 95% europske populacije. Predstavnik Hrvatske je dugogodišnji specijalizirani novinar i urednik Ozren Adamović, glavni urednik magazina Auto i točka.

Nagrada Designbest pripala je Lucu Donckewolkeu, čime je on postao najnoviji član Autobestove jedinstvene Designbest Hall of Fame posvećene najuspješnijim dizajnerima u industriji. Belgijanac je trenutno glavni dizajner Hyundai Motor Group – uključujući Kiju – nakon što je u početku došao u Hyundaijevu luksuznu marku Genesis. Ovaj 54-godišnjak u karijeri je ostavio trag u dizajnerskim odjelima Audija, Bentleya i Lamborghinija.

Mazdin Skyactiv-X osvojio je nagradu Technobest. Odabravši teži put, japanski su inženjeri konstruirali i razvili zadivljujuć novi pristup benzinskim motorima s ciljem kombiniranja prednosti dizelske tehnologije s prednostima benzinskih motora. Uspjeli su riješiti sve prepreke koje su ranije bezuspješno pokušavali savladati stručnjaci drugih tvrtki. Skyactiv-X je velika inovacija koja pokazuje kako bi motori s unutrašnjim izgaranjem mogli ostati malo duže na sceni.

Za izniman doprinos povezivanju vozača i umjetne inteligencije u automobilu, nagrada Smartbest pripala je Škodi za Laura Personal Assistant. Dostupan u modelima Kamiq i Scala, glasom upravljani digitalni asistent Laura u potpunosti se slaže s ključnom filozofijom Autobesta, donošenjem novih tehnologija laganih za upotrebu. Žiri Autobest iznimno cijeni činjenicu da je ovo rezultat rada Škodinih inženjera, dok često ovakvi sustavi dolaze od tvrtki izvan automobilske industrije. To pokazuje kako automobili ne moraju nužno biti korisnici softwarea tehnoloških tvrtki.

Nagrada Ecobest pripala je Volkswagenu ID.3. Ovaj je model prvi na platformi MEB od koje se očekuje da lansira Volkswagen grupu u eru električnih vozila, brže i više od bilo kojeg proizvođača na svijetu. Počevši od ID.3, MEB će biti zaslužna za milijune električnih vozila koja će stići do 2025., uz ostale najavljene suradnje poput one s Ford Motor Company, ali i ostalima koje će doći. ID.3 ima ogromnu misiju započeti veliku sagu Volkswagena, stvarajući novi nivo legende nalik na Golfa.

19. ceremonija dodjela nagrada održat će se 13. veljače 2020. u Mainzu u Njemačkoj. Tradicionalno žiri Autobest nagrade dodjeljuje svake godine u drugoj zemlji. Prošle je godine Autobest gala večer održana u Bruxellesu u Belgiji.