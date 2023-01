Ruski AVTOVAZ nastavlja s proizvodnjom u pogonima Lade, koju su nedavno vratili u svoje ruke iz onih Renaultovih. Novi dodatak njihovom asortimanu je pickup kamionet temeljen na Ladi Nivi Legend

Lada Niva doživjela je do sada brojne prerade, nadogradnje, varijante i karoserijske izvedbe, sve do modernizacije u izvedbi ruskog Avtovaza. Najnoviji model predstavljen je u Rusiji ovoga tjedna, a nadograđuje se na postojeći “ogoljeni” terenac poznat pod komercijalnim imenom Lada Niva Legend.

Rusija je, podsjetimo, suočena s međunarodnim sankcijama pa Nivu ne može proizvoditi s najnovijim dodacima i tehnologijama, pa je sklapa u “retro” izdanju, ogoljenu i bez opreme kao što su elektronički sustavi, ABS kočnice, zračni jastuci ili moderne funkcije pomoći vozaču. No, i takva Niva ima kupce, a u Avtovazu su je sada nadogradili i teretnim prostorom – pa stvorili prvi Ladin pickup.

Svestrana Lada Niva

Moderno lako komercijalno vozilo nastalo na šasiji Lade Nive sada nudi nosivost od 800 kilograma, uz povećanje mase praznog vozila za 185 kg. Šasija je nadograđena i ojačana, a iz Avtovaza kažu kako je nadogradnja vođena iskustvima iz ranijih pretvaranja Nive u vatrogasna i spasilačka vozila.

Niva u obliku lakog komercijalnog vozila dostupna je u tridesetak karoserijskih izvedbi i kombinacija: kao pickup s potpuno (stakloplastikom) ili djelomično zatvorenim teretnim prostorom te kao hladnjača ili pickup za namjene pomoći na cesti i slično. Putnička kabina može imati jedan ili dva reda sjedala, a u ovisnosti o tome teretni prostor varira od 1 do 3,5 m3. Dužina vozila bit će do 4.440 mm, a visina će varirati od 1.770 do 2.000 mm, ovisno o izvedbi.

Kad je riječ o pogonu, on ostaje nepromijenjen: pod haubom je 1,7-litreni benzinac snage 82 KS, uz pogon na sve kotače i 5-stupanjski ručnim mjenjač s blokadom diferencijala. Najavljena početna prodajna cijena je oko 15.300 eura (dakako, samo u Rusiji).