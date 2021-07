Volkswagen grupa postavila je nove prioritete kako bi iskoristila prilike koje dolaze s elektrifikacijom prijevoza, digitalnim dobom u mobilnosti, zajedno s održivošću i dekarbonizacijom kao integralnim dijelovima nove korporativne strategije

Volkswagen grupa ovoga je tjedna i službeno predstavila svoju globalnu korporativnu strategiju kojom će se voditi u narednim desetljećima: New Auto. Ova strategija uključuje električnu i digitalnu mobilnost, ekološku održivost i smanjenje ugljičnog otiska kao glavne postulate na kojima će se temeljiti poslovanje VW-a.

U skladu s time, do 2030. godine Grupa planira smanjiti ugljični otisak svojih automobila, tijekom cijelog njihovog životnog vijeka, za 30%, kao i do tada prodavati 50% isključivo električnih automobila. Do 2040. godine cilj je da gotovo 100% Volkswagenovih vozila na glavnim tržištima bude električno, a da najkasnije do 2050. godine kompanija posluje na potpuno klimatski neutralan način.

“Fosilci” u značajnom padu, “električari” rastu

Tržište automobila s motorima na fosilna goriva smanjit će se za preko 20% do kraja desetljeća, dok će u istom razdoblju električni automobili prijeći u tržišno vodstvo. Razvoj električnih vozila financirat će značajna zarada na “fosilnim” ICE modelima, dok će oni polako postajati sve isplativiji za proizvodnju, s porastom količina i padom cijene baterija.

Sinergije u području električnih vozila bit će ključ profitabilnosti. Stoga će VW Grupa iskoristiti iskustva s dosadašnjih modularnih platformi kako bi, najkasnije 2026., sva svoja vozila proizvodili na istoj platformi, SSP (Scalable Systems Platform). Tu će platformu otvoriti i drugim proizvođačima, a u njezin razvj će uložiti 800 milijuna eura.

Fokus na softver

Strategija New Auto predviđa i da će svi automobili Volkswagen Grupe imati jedinstveni softverski operacijski sustav, nadogradiv i skalabilan, te s mogućnošću autonomne vožnje 4. razine. Softver bi, predviđaju, do 2030. godine mogao postati glavni generator prihoda autoindustrije, primarno zbog sve prisutnije autonomne vožnje.

VW planira uvesti i unificirani dizajn baterija, značajno širiti kapacitete njihove proizvodnje, kao i surađivati s partnerima na ubrzanoj izgradnji punionica.

Narednih deset godina Grupa će prolaziti kroz veliku transformaciju, a pritom će voditi računa o obučavanju svojih ljudi za nove poslove i vještine, a nadaju se do kraja desetljeća postati lider u proizvodnji električnih automobila.