Da netko nije kamerom zabilježio ovaj događaj, vjerojatno bi bio potreban tim forenzičara, prometnih stručnjaka i istražitelja da utvrde kako je netko u desetak sekundi uspio uništiti tri vozila

Ovotjedni hit video zapis iz svijeta automobila ponovno dolazi s Redditovog podforuma “Idiots In Cars”. O samom događaju nema nikakvih detalja, pa ne znamo točno kada je video i gdje nastao, no to je manje bitno. Ono što u ovom slučaju zapanjuje jest kako je netko dobio vozačku dozvolu s prikazanom razinom vozačke “vještine”, tolike da nije u stanju kontrolirati kretanje automobila – a pogotovo zaustavljanje.

U samo desetak sekundi vozač (ili vozačica, nećemo prejudicirati) Toyotinog terenca na parkiralištu, prilikom pokušaja izlaska sa svojeg mjesta, udara u čak tri automobila parkirana oko sebe. Zašto – ostaje misterij.

Netko je zaključio da umjesto cipela nosi cigle, drugi pišu da je problem u prilagodbi s automatika na ručni mjenjač ili obratno, treći sugeriraju da je u automobil sjeo netko tko nikada nije vozio… ali za sada ne znamo što se ovdje točno dogodilo. Najvjerojatnije objašnjenje ponudio je jedan komentator na Redditu: “čini se da je došlo do tehničkog kvara negdje između vozačkog sjedala i upravljača”.

U svakom slučaju, pogledajte video i pokušajte si sami objasniti ovaj događaj.