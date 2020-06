Nakon što je ovog proljeća najavljeno kako se jesenski salon automobila iz Frankfurta seli u München, sada je pod velikim upitnikom daljnje održavanje priredbe na ženevskom jezeru

Nakon što je svega nekoliko dana prije početka održavanja ovogodišnje priredbe otkazan Međunarodni salon automobila u Ženevi, sada je potvrđeno kako se salon neće održati niti iduće godine. Naime, zbog pandemije koronavirusa koji je na samom kraju mjeseca veljače počeo buktati u Italiji, pogotovo u njenom sjevernom dijelu, švicarske su vlasti odlučile zabraniti okupljanja 1000 i više ljudi na jednom mjestu, a zbog širenja koronavirusa. Tako je svega nekoliko dana prije početka jubilarne, 90. ‘priredbe na ženevskom jezeru’ onemogućeno njeno održavanje, a što su s velikim žaljenjem morali prihvatiti i njeni organizatori.

Prije mjesec dana, krajem svibnja iz organizacije Geneva International Motor Showa (GIMS) stigla je informacija kako su odmah po otkazivanju ovogodišnje priredbe zatražili financijsku pomoć lokalnih vlasti, s obzirom na to da je ovogodišnja priredba otkazana svega nekoliko dana prije zakazanog službenog otvorenja, a što je stvorilo velike financijske troškove kako samom organizatoru, tako i brojnim izlagačima. Svoje žaljenje zbog svega toga, u tom je trenutku javno istaknuo i Mate Rimac, vlasnik i osnivač Rimac Automobila koji su upravo Ženevu već nekoliko puta odabirali za predstavljanja svojih noviteta.

Zatražena je financijska pomoć od 11 milijuna švicarskih franaka, a krajem svibnja zakladi koja organizira GIMS i odobren je zajam u iznosu od 16,8 milijuna švicarskih franaka, no pod uvjetima za koje organizator tvrdi da nije bilo moguće ispoštovati. Naime, lokalne su vlasti itekako svjesne činjenice o važnosti jedne ovakve priredbe, a koja je ujedno i najveći javni događaj u Švicarskoj. Procjenjuje se kako ekonomska važnost GIMS-a za ženevski kanton iznosi oko 200 milijuna švicarskih franaka! Jedan od uvjeta odobrenja zajma organizatorima salona je obveza održavanja priredbe već idućeg proljeća, i vraćanje milijun švicarskih franaka već kroz godinu dana, tijekom lipnja 2021. godine. Problem je u tome što anketa koju su među izlagačima proveli organizatori pokazuje kako je njihova preporuka kako priredbu za 2021. niti ne pokušavaju održati već neka se orijentiraju na organizaciju zakazanu za proljeće 2022. godine. Stoga organizator ne bi imao financijskih priljeva iduće godine te automatski time ne bi imao niti sredstva nužna za podmirenje vraćanja prvog dijela zajma.

Sukladno tome organizator je odlučio kako bi se oni najradije povukli iz ovog posla te GIMS prodali tvrtki koja upravlja kongresnim centrom Palexpo gdje se priredba i održava. Iako na prvu izgleda kako je velika vjerojatnost da Međunarodni salon automobila u Ženevi ne preživi, odnosno da ne doživi svoje jubilarno 90. izdanje, mi ipak nekako vjerujemo kako bi moglo doći do promjene organizatora priredbe, a pogotovo kada znamo koliko je to važna priredba za cijelu regiju. Moguće je da do prodaje GIMS-a niti ne dođe, pa sadašnji organizator odustane od daljnje organizacije iste, ali salon u nešto izmijenjenom konceptu odradi neki drugi organizator, i pod drugim imenom.

Početkom ove godine potvrđeno je i kako se jedan od najznačajnijih svjetskih salon automobila pored ovog u Ženevi, više neće održavati u Frankfurtu. Nakon što je istekao ugovor između VDA (Verband der Automobilindustrie), organizatora i vlasnika izložbenog prostora Messe Frankfurt, krenulo su u potragu za novim prostorima gdje bi se mogao održati njemački sajam. U užem su izboru ostala tri grada, Berlin, Hamburg i München, da bi na kraju odluka pala na potonji. S obzirom na to da je bila riječ o bijenalnoj priredbi, čije se održavanje izmjenjivalo s priredbom u glavnom francuskom gradu, najavljeno je kako će se iduće godine jesenski salon održati upravo u bavarskoj regiji.

Po svemu sudeći, daljnje organiziranje priredbi koje na jednom mjestu okupljaju značajnije količine ljudi je pod velikim upitnikom, a znamo li kako je salon u Ženevi u tih desetak dana razgledavalo i preko 600 tisuća posjetitelja, pitanje je kad će se to vratiti u normalu. Ujedno, vjerujemo kao sadašnji organizator najavom kako više neće biti u stanju organizirati događaj koji je iznimni važan za kompletnu regiju, radi i svojevrstan pritisak na lokalne vlasti ili da bi se promijenili uvjeti ponuđenog zajma ili da bi došlo do lakše prodaje prava organiziranja na nekog novog. Digitalna predstavljanja zadnje vrijeme svakako pokazuju kako ima i drugih modela premijera u svijetu automobila, no moramo priznati da i dalje ipak ima daleko više efekta fizičko izlaganje kada potencijalni kupci mogu bolje doživjeti vozilo koje imaju namjeru i kupiti.