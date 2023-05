Prošloga je tjedna na ulicama Barcelone osvanuo semafor namijenjen biciklistima, koji je odmah privukao pozornost mnogih – na njemu se, naime, nalazi čak 16 različitih oznaka

Semafor je jedan od najjednostavnijih uređaja prometne signalizacije. Zamišljen je tako da bojom signalizira možete li određenim pravcem proći ili ne i tako regulira promet, a u svojem osnovnom obliku donosi tek dva, svima razumljiva svjetla: crveno i zeleno. No, s kompliciranjem prometnih situacija došlo je i do raznih nadogradnji i bezbroj varijanti ovog uređaja, a nadležni u Barceloni sada su to dogurali do ekstrema.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

U središtu tog grada, na jednom je križanju velikih avenija, prošloga tjedna osvanuo biciklistički semafor s naslovne slike. Na njemu promet regulira – čak 16 polja! Po osam ovih oznaka okrenuto je u jednom smjeru odvijanja prometa, pa biciklistima koji dolaze iz tih smjerova cijela stvar možda i ne izgleda konfuzno. Međutim, gledana s pločnika, ova nakupina svjetala zasigurno zbunjuje promatrače.

Neki kažu kako im sve nalikuje na Tetris, a objašnjenje ide otprilike ovako: za svaki od smjerova (ravno, desno ili lijevo) za bicikliste postoji posebna regulacija. Prikaže li im se zeleno, put je slobodan. Crveno, naravno, znači da se moraju zaustaviti, dok žuti signal upućuje na to da mogu produžiti željenim smjerom, ali pritom moraju propustiti pješake.

“Ovo je regulacija za križanje dvaju biciklističkih staza s više traka u istoj ravnini. Nismo mi tu ništa izmislili, već smo samo istaknuli sve moguće opcije”, kažu izvori iz gradske uprave.