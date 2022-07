Tesla Model S Plaid s ojačanim kočnicama i "hakiranim" softverom oborio je rekord ove marke i postao prvi Teslin automobil koji je vozio brže od 200 milja na sat, i to značajno brže

Ingenext, kanadska kompanija koja se bavi prodajom modula za “hakiranje” Tesli, uspjela je svojom tehnologijom zaobići softverska ograničenja koja proizvođač ugrađuje u ove električne automobile. Zahvaljujući svojem najnovijem rješenju i Teslinom najbržem modelu u ponudi, Modelu S u izvedbi Plaid, uspjeli su oboriti brzinski rekord i prvi puta ostvariti brzinu veću od 200 milja na sat (322 km/h).

Tesla Model S Plaid načinjen je tako da u teoriji može postići ove brzine, ali su one od strane proizvođača ograničene na 282 km/h (175 mph), primarno iz sigurnosnih razloga. Isto tako, Tesle standardno ne dolaze s naprednim keramičkim kočnicama, već se one nadoplaćuju 20.000 dolara, kako bi vožnja tolikim brzinama bila što sigurnija. No, spomenuti Kanađani su zaobišli softversko ograničenje, nadogradili kočnice na Plaidu, na njega montirali trkaće gume Michelin Pilot Super Sport te – stisnuli gas do kraja.

Prvi su test ovako prerađenog Modela S obavili na stazi zračne luke Trois-Rivières u Quebecu, dugoj oko 3 kilometra. Najvišu izmjerenu brzinu, onu od 348 km/h (216 mph) ovaj je automobil postigao nakon otprilike dva kilometra, dok je ostatak staze iskorišten za sigurno usporavanje i zaustavljanje. Opisanom su događaju uživo svjedočili predstavnici portala Electrek, koji su objavili i video reportažu o ovom neslužbenom obaranju brzinskog rekorda.