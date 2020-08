Volkswagenov Caddy pete generacije dolazit će kao transporter, obiteljski monovolumen, shuttle ili kamper. Prve službene slike kampera i neke zanimljive detalje sada su otkrili iz njemačkog koncerna

Novi Volkswagenov Caddy bit će svestrano napredno vozilo koje se oslanja na bogatu prošlost ove marke, ali donosi i novitete prilagođene modernim vremenima. Caddy pete generacije bit će tako dostupan u obliku teretnog transportera, obiteljskog monovolumena, shuttlea ili pak kampera. Upravo ovu potonju varijantu Volkswagen je najavio s nekoliko slika koje donosimo u ovom članku.

Riječ je o inačici Volkswagen Caddy Mini-Camper, nasljedniku modela Caddy Beach, koji bi trebao biti javnosti predstavljen u rujnu, a u prodaju stići do kraja godine. Izvana ovaj kamperski Caddy izgleda jednako kao i ostali modeli iz nove generacije, no unutra skriva pravi mali raj za one sklone kampiranju u prirodi.

Stražnja klupa zamijenjena je dvometarskim sklopivim krevetom, dok svi stražnji prozori imaju zastore kako bi osigurali privatnost i mogućnost zamračivanja “spavaće sobe”. Uz automobil će dolaziti i set sklopivih stolica i stola, koji se lako pospremaju ispod kreveta. Na vozilu postoje i brojni prihvati za dodatnu opremu poput nadstrešnica, šatora, i krovnih nosača prtljage – sve odreda korisno kada automobil pretvarate u prostor za život.