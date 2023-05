Nova arhitektura guma Uptis prošle je testiranja na brzinama do 210 km/h, pa su iz jedne europske policije potvrdili da bi im mogle biti vrlo korisne prilikom potjera, pogotovo jer su otporne i na metke

Činjenica da se novi, još uvijek eksperimentalni, tip guma Michelin Uptis ne može ispuhati privukla je pozornost policije u jednoj europskoj zemlji. Slijedom toga, od proizvođača su zatražili gume na testiranje, pa ih ispitali u teškim uvjetima, na zatvorenoj stazi. Vozili su ih brzinama do 210 km/h i gume su prošle test, potvrdio je to za portal The Drive Bruno de Feraudy, stariji potpredsjednik kompanije Michelin.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Nije otkrio koje su to policijske snage točno testirale nove gume bez zraka, niti na kojim automobilima. No, rekao je da je policijama zanimljiva i činjenica da se guma, koja nije napuhana zrakom, ne može niti ispuhati: “Kad želimo juriti za zlikovcima, obično nam propucaju gume prije bijega. Dakle, ovo nam treba”, prenose navode policajaca iz Michelina. Gume kojima nije potreban tlak zraka, dakle, mogle bi biti otporne i na metke, kao i na bušenje u redovnim uvjetima vožnje, što im je dodatna prednost.

Ovaj oblik guma bez zraka testira se, razvija i unaprjeđuje u Michelinu još od 2019. godine, a tada je bilo planirano da one na tržište stignu 2024. godine. Za sada ne postoji službena potvrda tog roka, dok iz kompanije kažu kako masovni razvoj ove tehnologije još nije započeo. I dalje rade, kažu, na novim rješenjima i svakim daljnjim testiranjem mnogo uče o ponašanju ovakvih guma.

Dodatnu prednost Uptisa predstavlja i činjenica da vozač ne mora brinuti o održavanu pravilnog tlaka u njima, niti će se one neravnomjerno trošiti zbor neodgovarajućeg tlaka. To je posebno pogodno za vozila – bez vozača, jer će se tako smanjiti rizik od bušenja gume tijekom autonomne vožnje taksija i drugih vozila.