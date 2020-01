Mercedes je na CES došao s konceptom vozila (daleke) budućnosti inspiriranim filmom Avatar iz 2009. godine, a koji je sve samo ne klasični automobil

Na CES-u su ove godine, osim elektronike, vrlo prisutni i automobili. Jedan od njih, Sonyjev električni VISION-S predstavili smo ovdje, a sada donosimo i informacije i vrlo drugačijem konceptu iz Mercedes-Benza. Ponovno je riječ o “viziji”, pa ovaj automobil nosi ime Vision AVTR. Ime, ali i izgled vozila inspirirani su filmom Avatar redatelja Jamesa Camerona iz 2009. godine (koji je i sam sudjelovao u dizajniranju ovog vozila).

Šifra AVTR ovdje, kažu, označava kako spomenuti film tako je i kratica za “Advanced Vehicle Transformation”, što bi značilo da je cijeli koncept stvoren kako bi istaknuo upravo promjene koje bi mogle u budućnosti zadesiti autoindustriju.

Mercedes-Benz Vision AVTR futuristički je koncept koji nema upravljač, već bi se njime trebalo upravljati isključivo gestama, i to putem “kontrolne jedinice” smještene u sredini kabine. Unutrašnjost i šasija čine jednu neprekidnu cjelinu, bionički dizajn želi prikazati automobil gotovo kao živo biće, a sve to dovodi do spajanje čovjeka i automobila u jedno tijelo – pojašnjavaju iz Mercedes-Benza.

Niti u vožnji Vision AVTR nije običan. Njegovi inovativni kotači omogućavaju mu kretanje bočno, do kuta od otprilike 30°, što bi značajno olakšalo manevriranje u uskim prostorima i parkiranje. Cijelo je vozilo načinjeno od ekološki održivih materijala, baterija je zamišljena kao kombinacija grafena i organskih spojeva i bez rijetkih metala, a pogon je, dakako, potpuno električni.

Za kraj, podsjetimo da je riječ tek o konceptu koji vrlo vjerojatno neće nikada završiti u proizvodnji već će Mercedes-Benz njime prikazivati svoje viđenje neke daleke budućnosti vozila.