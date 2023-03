Električni automobili, u usporedbi s klasičnima, omogućavaju mnogo tišu vožnju i imaju izvrsno ubrzanje – pa je netko zaključio da bi upravo električnim automobilom bilo moguće brzo i efikasno pobjeći s mjesta zločina. No, pouka takvima jest da se zločin ne isplati, ali i da automobil prije planirane akcije treba dobro napuniti.

Naime, iz američke savezne države Georgije stiže bizarna vijest: dvojica kriminalaca, nazovimo ih za potrebe ovog teksta “glup i gluplji”, provalili su u lokalnu trgovinu iz lanca Sam’s Club, iz nje ukrali igraće konzole vrijedne preko 8 tisuća dolara, a potom sjeli u Teslin Model X i odlučili njime pobjeći.

Nakon dojave da su kradljivci pobjegli električnim vozilom, policija je alarmirala sve obližnje patrole, da bi jedna od njih nedugo zatim pronašla lopove samo 15-ak kilometara od opljačkane trgovine. Zaustavili su se tamo, na punionici pored ceste, kako bi napunili bateriju svoje Tesle!

Iz policije kažu da se događaj zbio 19. veljače, a nedavno su na društvenim mrežama objavili i dokaze: u pretrpanoj Tesli pronađeno je nekoliko otuđenih igraćih konzola, ali i ponešto marihuane i vatrenog oružja.

Recently, North Precinct officers responded to a theft call where they learned that two individuals had taken several gaming systems and fled the store in a Tesla. The officers broadcast the description to surrounding officers who located the individuals. Great work officers! pic.twitter.com/6WuORXsTQx

— Gwinnett County Police (@GwinnettPd) March 5, 2023