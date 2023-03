4. ožujka 1887.

Daimlerova "benzinom pokretana kočija" imala je svoju prvu testnu vožnju u Esslingenu i Cannstattu. Bilo je to prvo motorno vozilo s četiri kotača Gottlieba Daimlera. Upotrijebljen izraz "benzin" nema nikakve veze s Carlom Benzom. U to vrijeme su Gottlieb Daimler i Carl Benz bili veliki suparnici. Godine 1899. Benz and Company postaju prvi veliki svjetski proizvođači automobila. Iste godine austrijski poslovni čovjek Emile Jellinek vidio je Daimler Phoenix kako pobjeđuje na utrci u Nici. Impresioniran mogućnostima Daimlerovoga automobila naručio je 36 komada, ali je zatražio da dobiju ime prema njegovoj kćeri Mercedes. Dvadeset godina su se Mercedes i Benz natjecali na trkaćim stazama, a 1926. dvije kompanije su se sjedinile. Dva osnivača nikada se nisu srela.