Kia Motors Corporation, od sada - bez Motors

Kia je predstavila nove detalje strategije brenda i svoje ambicije za budućnost. Sukladno novom sloganu "Movement that inspires" (Pokret koji inspirira) otkrivena je nova strategija koja najavljuje kako će Kia odsad strankama pružati održiva rješenja mobilnosti, a ne samo vozila

Kia je predstavila svoju novu kompanijsku strategiju, koja uključuje premještanje fokusa na rješenja mobilnosti, a uveden je i novi slogan koji će odražavati poslovnu politiku. Uz promjenu tradicionalnog poslovnog modela koji se temelji na proizvodnji, Kia se odlučila i za promjenu korporativnog imena. Uklanjanjem riječi ‘Motors’ iz imena (prethodno ‘Kia Motors Corporation’) Kia će se raširiti na nova i rastuća poslovna područja, jer će odsad stvarati proizvode i usluge mobilnosti koje će unaprjeđivati svakodnevicu njenih stranaka.

Od sada samo Kia

Ho Sung Song, predsjednik uprave i direktor Kia Corporation, rekao je: “U Kiji vjerujemo kako prijevoz, mobilnost i kretanje predstavljaju ljudska prava. Naša vizija je da globalno stvaramo održiva rješenja mobilnosti za stranke, zajednice i društva. Danas krećemo s ostvarivanjem ove vizije i to predstavljanjem nove namjene brenda i strategije za budućnost.”

Kijin novi slogan “Movement that inspires” (Pokret koji inspirira) predstavljen je kao središte manifesta brenda koji odražava Kijinu novu namjenu inspiriranja stranaka proizvodima, uslugama i njihovim iskustvom s brendom. Kia je “u pokretu” već više od 75 godina. Isprva su u tvrtki nastajali prvi korejski bicikli, nakon toga je krenula proizvodnja motocikala i dostavnih vozila. Danas je Kia jedan od najvećih proizvođača automobila na svijetu.

7 novih isključivo električnih vozila do 2027. godine

Kia je fokusirana na veću popularizaciju baterijskih električnih vozila (BEV) i namjerava osnažiti svoju globalnu ponudu modela lansiranjem 7 novih BEV-ova do 2027. godine. Ti novi modeli će uključivati putnička vozila, sportske terence i monovolumene u različitim razredima, a svi će biti opremljeni najsuvremenijim tehnologijama koje omogućavaju veliki domet i brzo punjenje te će biti izrađeni na nedavno predstavljenoj električnoj globalnoj modularnoj platformi (E-GMP).

Kia također razvija različita namjenska vozila (PBV) za poslovne kupce. Ova posebna vozila nastajat će na prilagodljivoj skateboard platformi, s modularnim karoserijama dizajniranim za specijalne potrebe mobilnosti različitih poslovnih i flotnih kupaca.

Do 2030. godine očekuje se da će doći do peterostrukog rasta potražnje za namjenskim vozilima, prije svega zbog brzog i konstantnog rasta e-trgovine i car-sharing usluga. Kia će svoja namjenska vozila sastavljati po željama poslovnih i flotnih kupaca. To mogu biti npr. car-sharing vozila, niskopodna logistička vozila i različita dostavna vozila.

Razvoj ekološki prihvatljivijih usluga mobilnosti

Drugi strateški cilj dugoročnog plana Kije je širenje poslovanja kako bi kompanija mogla pružati ekološki prihvatljivije usluge mobilnosti fokusirane na električna i autonomna vozila u najznačajnijim velegradovima svijeta.

Kia također uspostavlja druge usluge mobilnosti, kao što je npr. WiBLE, zajednička kompanija za usluge car-sharinga sa španjolskim energetskim velikanom Repsol.

Novi e-Crossover i novi logotip

Kijin prvi 100% električni automobil sljedeće generacije bit će razotkriven u prvom kvartalu ove godine i predstavljat će utjelovljenje Kijinog novog fokusa na elektrifikaciji. Taj isključivo baterijski električni crossover na platformi E-GMP moći će se pohvaliti dometom od preko 500 kilometara s jednim punjenjem i brzim punjenjem za manje od 20 minuta. To će biti i prvi globalni model s Kijinim novim logotipom.

Sa svojom sve bogatijom ponudom BEV-ova Kia želi do 2025. godine imati 6,6 posto tržišnog udjela na globalnom tržištu takvih vozila, dok bi im do 2026. godine globalna godišnja prodaja trebala dostići 500.000 električnih vozila.